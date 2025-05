Trump rediseña Oriente Medio sin pasar por Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha regresado a Oriente Medio con una agenda ambiciosa: asegurar nuevos acuerdos, reabrir canales con viejos enemigos y revivir un orden regional que mire más allá de los conflictos del pasado. Pero lo está haciendo con una estrategia que, al menos en la superficie, pone a Israel y a su primer ministro Benjamin Netanyahu en un segundo plano. En Jerusalén, sin embargo, los ministros de Bibi subrayaron: sin Israel, ningún acuerdo puede sostenerse realmente.

Durante su primera visita presidencial a la región desde que regresó a la Casa Blanca, Trump optó por visitar Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, sin detenerse en Israel.

En Riad, Trump asistió a la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo organizada por el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Los dos discutieron la amenaza iraní. “Quiero hacer un trato con Irán, pero no pueden tener un arma nuclear. Nunca”, prometió Trump. Luego, dirigiéndose directamente a Teherán, pidió “que se deje de financiar el terrorismo y se detengan las guerras de poder”.

La apertura a Siria

Pero el punto de inflexión más evidente en Riad llegó con la reunión con el nuevo presidente sirio, Ahmed al-Sharaa. Es la primera vez en 25 años que un presidente estadounidense se enfrenta directamente a un líder sirio, anunciando el fin de las sanciones contra Damasco. Trump pidió a al-Sharaa que se una a los Acuerdos de Abraham y “expulse a los terroristas palestinos” presentes en el país. Según la Casa Blanca, también pidió “tomar el control de los campamentos donde están detenidos los combatientes de ISIS”.

Sharaa, exlíder de un grupo yihadista, fue definido por Trump como “un tipo joven, duro, con un pasado muy fuerte. [Presidente turco Recep] Erdogan cree que puede tener éxito en mantener al país unido”.

Un alto funcionario israelí confirmó que Netanyahu, durante su visita a Washington el mes pasado, le había pedido a Trump que no levantara las sanciones contra Siria. El temor israelí es que la frontera norte se convierta en un nuevo punto vulnerable, siguiendo el modelo del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Pero el presidente estadounidense siguió adelante, citando solicitudes en ese sentido de Arabia Saudita y Turquía. En Jerusalén, la oficina del primer ministro no hizo comentarios oficiales.

El dossier

de los rehenes Durante el viaje, Trump también reclamó la liberación de Edan Alexander, el joven de 21 años con pasaporte israelí y estadounidense liberado por Hamas después de 584 días de cautiverio. “Si no hubiera sido por nosotros, hoy no estaría vivo. Probablemente ninguno de los rehenes lo sería”, dijo a los periodistas en el Air Force One. En las mismas horas, los padres de Alexander agradecieron públicamente a Trump y a sus enviados, pero no nombraron a Netanyahu. En cambio, pidieron esfuerzos inmediatos para liberar a los otros 58 rehenes que aún están en Gaza, entre los cuales se cree que 20 aún están vivos.

Netanyahu y el choque con Macron

En medio de este ya complicado panorama, ha entrado la voz de Emmanuel Macron. El presidente francés criticó la política de Israel sobre la ayuda humanitaria a Gaza, calificándola de “vergonzosa e inaceptable”. La reacción de Netanyahu no se hizo esperar, acusando al inquilino del Palacio del Elíseo de “repetir la propaganda de una organización terrorista” y de “difundir acusaciones sangrientas contra el Estado judío”.

“Israel está en guerra por su supervivencia”, agregó la oficina del primer ministro, “y nuestro objetivo sigue siendo liberar a todos los rehenes, derrotar a Hamas y evitar que Gaza vuelva a ser una amenaza”.

(Foto – Portavoz de la Casa Blanca)

