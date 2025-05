Trump avanza con sus planes y deja atrás a Israel – Roxana Levinson

En diálogo con Radio JAI, la periodista Roxana Levinson analizó la reciente visita de Donald Trump a Medio Oriente y su impacto geopolítico. Habló sobre los ataques de los hutíes, el aislamiento diplomático de Israel y la falta de un plan oficial para el “día después” en Gaza. Además, evaluó las señales que llegan desde Siria, Irán, Arabia Saudita y Europa.

“Como si no faltara nada, un temblor nos despertó en la madrugada”, dijo con ironía Levinson desde Israel, al comenzar su columna de actualidad. La periodista se refirió a un sismo registrado en el mar Egeo que se sintió con fuerza en suelo israelí, en una jornada marcada también por nuevos ataques con misiles provenientes de Yemen y Gaza.

“La madrugada nos despertó el temblor, y no fue nada agradable”, detalló Levinson. Según informó, se activaron sirenas en Judea, Samaria y la zona de Jerusalén. Aunque el aeropuerto Ben Gurión no emitió alertas, “hubo un retraso de algunos minutos en despegues y aterrizajes, lo cual no contribuye para nada a normalizar la situación de los vuelos en Israel”.

La atención, sin embargo, se concentra en los movimientos diplomáticos encabezados por el presidente Donald Trump, quien realiza una gira por Medio Oriente que no incluye a Israel. “El equilibrio de fuerzas en la región está cambiando y no en una forma positiva para Israel, sino todo lo contrario”, advirtió la periodista. Según explicó, Trump impulsa una nueva ronda de negociaciones con actores regionales —entre ellos Siria, Turquía, Irán y Arabia Saudita— sin consultar ni involucrar a Jerusalén.

En ese contexto, Levinson subrayó un punto crítico: la ausencia de una propuesta israelí clara para el futuro de Gaza. “Israel no tiene un plan para el día después. Trump se cansó de esperar”, sostuvo. “Hace ya un año y siete meses que se espera algo que todavía no existe, y entonces él sigue adelante con sus intereses y sus logros”.

Sobre Siria, Levinson marcó las contradicciones que afectan a la diplomacia israelí. “El gobierno israelí le pidió explícitamente a Trump que no levantara las sanciones contra Siria ni le diera apoyo a ese gobierno”, recordó. Sin embargo, Trump concretó un encuentro con el presidente interino Ahmed Ashara y expresó su deseo de sumar a Siria a los Acuerdos de Abraham. “Para Trump, la gente se divide entre ganadores y perdedores, y lamentablemente el primer ministro Netanyahu y con él todos nosotros entramos en la categoría de perdedores”.

Finalmente, Levinson advirtió que Europa también ha comenzado a tomar distancia. “La Unión Europea, encabezada por Francia, está cuestionando fuertemente la operación militar en Gaza. Macron incluso habló de revisar los pactos de cooperación con Israel”, señaló. Netanyahu respondió con dureza, acusando al mandatario francés de “ponerse del lado de una organización terrorista asesina”.

Escuche la crónica

