Cuatro heridos, dos de ellos de gravedad, en ataques con cohetes y misiles de Hezbolá en el norte

Un grupo terrorista lanza una inusual andanada de 20 cohetes contra la Baja Galilea como respuesta al ataque de las FDI que mató a un miembro clave de la unidad de defensa aérea en el noreste del Líbano un día antes.

7 de julio 2024

Cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en una serie de ataques con cohetes y misiles de Hezbolá contra el norte de Israel este domingo, según informaron funcionarios militares y médicos. Entre los heridos graves se encontraba un civil estadounidense.

En el primer ataque, ocurrido el domingo por la mañana, un hombre israelí resultó gravemente herido después de que Hezbolá lanzara una inusual andanada de unos 20 cohetes desde el Líbano hacia la Baja Galilea, uno de los ataques más profundos hasta el momento en el norte de Israel.

El grupo terrorista afirmó haber atacado una base militar israelí al oeste de Tiberíades, a unos 30 kilómetros (18 millas) de la frontera con Líbano, con docenas de cohetes.

Las sirenas de los cohetes sonaron hasta en Sde Ilan, una comunidad situada a unos 35 kilómetros (21 millas) de la frontera con Líbano.

Se trata del ataque con cohetes más profundo de Hezbolá en Israel en medio de la guerra. El grupo terrorista ha lanzado drones cargados de explosivos a distancias más lejanas en el pasado.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, algunos de los 20 cohetes lanzados en el bombardeo fueron interceptados por las defensas aéreas.

Un impacto de cohete, en una zona abierta cerca de la comunidad de Kfar Zeitim, hirió a un hombre, dijeron los médicos.

El servicio de ambulancia Magen David Adom dijo que el hombre de 28 años fue trasladado al Centro Médico Baruch Padeh en Tiberíades con graves heridas de metralla.

El video de una de las cámaras de vigilancia muestran el impacto de un cohete de Hezbolá cerca de la comunidad norteña de Kfar Zeitim, que hirió gravemente a un israelí.

El ataque con cohetes también provocó incendios en varias zonas del norte de Israel. El Servicio de Bomberos y Rescate dijo que estaba combatiendo incendios cerca del Parque Industrial Kidmat Galil, Kfar Zeitim, Lavi y Hazorim.

Horas después, se lanzó una andanada de unos 20 cohetes contra la zona del Monte Meron, según las FDI. Hezbolá asumió la responsabilidad, afirmando haber lanzado docenas de cohetes contra una base de control aéreo israelí situada en la cima de la montaña.

Las imágenes mostraron cómo el sistema de defensa aérea Iron Dome derribaba algunos de los cohetes, mientras otros impactaban la montaña.

Las sirenas sonaron en varias localidades que rodean la montaña en medio del ataque, incluida Beit Jann.

Hezbolá ha atacado el Monte Merón, ubicado a unos ocho kilómetros de la frontera con Líbano, varias veces durante la guerra en curso, lanzando grandes andanadas de cohetes a la montaña, así como misiles guiados a la base de control del tráfico aéreo.

El grupo terrorista dijo que los ataques fueron una respuesta al asesinato de uno de sus miembros en un ataque con aviones no tripulados de las FDI en el noreste del Líbano el día anterior.

El ataque del sábado, a unos 100 kilómetros de la frontera israelí, mató a un miembro clave de la unidad de defensa aérea de Hezbolá, dijo el ejército.

Tras los bombardeos, las FDI dijeron que atacaron un edificio utilizado por Hezbolá en Maaroub, en el distrito de Tiro, a unos 20 kilómetros de la frontera israelí, y una infraestructura en Naqoura.

En un ataque separado el domingo, tres personas, incluido un soldado de las FDI, resultaron heridas por misiles guiados antitanque disparados contra un puesto del ejército cerca de la comunidad norteña de Zar’it.

Según las FDI, en el ataque se dispararon dos misiles desde el Líbano.

Las tres víctimas fueron trasladadas al Centro Médico Galileo en Nahariya, donde uno de ellos, un civil estadounidense de 31 años, se encontraba en estado grave.

Los otros dos, un civil israelí y un soldado, resultaron levemente heridos, según las FDI y el hospital. Las FDI dijeron que estaban investigando por qué los dos civiles estaban en el puesto del ejército.

Hezbolá asumió la responsabilidad del ataque.

Anteriormente, otros dos misiles antitanque fueron lanzados desde Ayta ash-Shab, en el sur del Líbano, hacia la zona de Shtula, en el norte de Israel.

Las FDI dijeron que no hubo heridos en el ataque y, poco después, aviones de combate atacaron un edificio utilizado por Hezbolá para lanzar misiles.

Más temprano el domingo, un presunto avión no tripulado fue derribado por las defensas aéreas sobre la comunidad fronteriza de Ramot Naftali, dijeron las FDI.

Las sirenas habían sonado en la comunidad alrededor de las 5:30 am, debido al temor a la caída de metralla. No hubo heridos en el incidente.

Las FDI publicaron imágenes que muestran la interceptación.

Desde el 8 de octubre, las fuerzas lideradas por Hezbolá han atacado comunidades israelíes y puestos militares a lo largo de la frontera casi a diario, y el grupo afirma que lo hace para apoyar a Gaza en medio de la guerra que allí se libra.

Hasta el momento, los enfrentamientos en la frontera han provocado la muerte de 10 civiles del lado israelí, así como la muerte de 16 soldados y reservistas de las FDI.

Hezbolá ha identificado a 361 miembros que han sido asesinados por Israel durante los enfrentamientos en curso, la mayoría en Líbano, pero algunos también en Siria. En Líbano, otros 65 miembros de otros grupos terroristas, un soldado libanés y decenas de civiles han sido asesinados.

Israel ha advertido que ya no puede tolerar la presencia de Hezbolá a lo largo de su frontera, con decenas de miles de israelíes desplazados de sus hogares en el norte debido a los ataques con cohetes y aviones no tripulados, y ha advertido que, si no se alcanza una solución diplomática, recurrirá a la acción militar para empujar a Hezbolá hacia el norte.

Aunque los líderes políticos aún no han tomado una decisión sobre el lanzamiento de una ofensiva en el Líbano y la conversión de la Franja de Gaza en un frente secundario, las FDI han dicho que siguen atacando a los comandantes de Hezbolá que estuvieron detrás de los ataques a Israel.

Fuente: The Times of Israel

