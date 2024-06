La mierda de la guerra y los síntomas postraumáticos: el caso de Eliran Mizrahi Z.L

Por el Dr. Mario Faust

Las crueldades no se sienten cuando se está lejos. Las crueldades, de a una, nos hacen llorar, pero al menos ahora, cuando vienen de a varias x día, nos dejan medio confusos y desconcertados. Hace una semana, en el diario Haaretz, apareció la siguiente noticia:

Eliran Mizrahi de Ma’ale Adumim fue llamado a la reserva poco después del ataque de Hamás del 7 de octubre, cuando fue asignado para ayudar a limpiar los cuerpos de los asesinados por terroristas palestinos en el festival de música Supernova. Luego lo enviaron a Gaza, donde sirvió como ingeniero de combate hasta que resultó herido en abril.

Según las noticias del Canal 12, Mizrahi fue reconocido como un veterano discapacitado de las FDI y se le diagnosticó trastorno de estrés postraumático, pero el viernes recibió una orden de presentarse a trabajar en Rafah; dos días después, se quitó la vida.

Y aquí vamos: Tengo una larga experiencia como especialista en psiquiatría, no sé si unos 40 años les alcanza.

He conversado con pacientes que tienen lo que en psiquiatría se llama “ideación de ruina”, que es algo así como que uno insista al psicólogo con que la Vida es una mierda.

De ahí, uno se pone cerca de decir: “Mi vida no tiene sentido”. No todos, pero muchos, ¿quién no ha tenido a veces esa sensación de falta de sentido (o de sinsentido) en la Vida?

Los judíos de después de la revolución rusa, cuando vino Stalin, deben haber sentido eso.

Los que vinieron del Holocausto, y dejaron en Europa a toda su familia atrás y después se enteraron que hubo campos de exterminio y buscaron y buscaron quien quedó ahí y no encontraron a nadie en Europa, ¿cómo se habrán sentido?

No estoy tratando de convencerlos que en cada generación siempre hay un segmento de gente que sufre y vive los efectos de una tragedia, pero hay algo de eso, digamos que hoy mismo. No es un principio filosófico ni una afirmación absoluta, sino una sensación cruel que vuelve y vuelve a repetirse, no en una vida, sino en la cadena de generaciones.

Sigo: después, en la clasificación psiquiátrica internacional, está lo que llamamos ideación suicida.

Ideacion suicida no es algo sólido y único: no es lo mismo que por cierta clase de automatismo mental, a uno se le cruce la idea: “Mejor sería matarme” hasta otro extremo que sería algo así como: “Mañana me tiro debajo del subte”.

Y aun así, (me imagino alguna cara de horror del lector), no es lo mismo una idea, que pasar a la acción. Del pensamiento a la acción hay un largo camino.

Hay pacientes que ronronean por muuuuuucho tiempo esta clase de ideas: evaluando que la mejor salida de su laberinto emocional es matarse.

Los gatos, cuando uno los arrincona, se erizan, ponen cara de “te voy a cortar la cara en diez pedazos con mis uñas”, pero después de mostrar su capacidad de daño e intención agresiva, salen saltando por un costado, no sin haberte advertido de lo que es capaz.

Lamentablemente los humanos no somos así; y digo lamentablemente, porque hay personas que concluyen, tras no encontrar ningún consuelo, y convencidas que su Vida está condenada en el futuro a ser la misma mierda, se autoarrinconan, y se convencen que mejor es quitarse la vida, y no saben escapar de un salto.

No es siempre así: hay quienes se pasan pensando mucho tiempo en quitarse la vida, y hay otros, que, impulsivamente, se les cruza la idea “Me Mato” y ahí van decididos, creyendo que los que quedan la van a pasar mejor sin él.

El suicidio es un acto que tiene una dosis de coraje y otra de estupidez. La estupidez consistiría en creer que dejando una carta diciendo: “no fue tu culpa”, eso alcanzaría para que sus deudos no queden destrozados.

Bien, hasta acá me siguen? Vamos nomás entonces.

El que pasa una guerra, puede, un año después, o seis meses después, tener alguna pesadilla, de día se le puede cruzar un recuerdo (hay una película muy linda sobre algo de esto que es Waltz with Bashir), y aunque tarde un buen rato (o toda una vida) en contar como se le escapó un tiro por error y mató a su mejor amigo que estaba a su lado…. no está condenado a sufrir estress postraumático.

El trastorno de estrés postraumático (PTSD en inglés) es algo que no se puede prevenir, porque aparece meses después del trauma y consiste en una constelación de síntomas.

Recuerdos intrusivos que son recuerdos recurrentes, involuntarios y angustiantes del hecho traumático // Revivir el hecho traumático en forma repetida como si estuviera sucediendo otra vez) // Sueños perturbadores o pesadillas acerca del hecho traumático // Sufrimiento emocional grave o reacciones físicas a algo que te recuerde el hecho traumático…

Evasión que seria tratar de evitar pensar o hablar sobre el hecho traumático; evitar lugares, o personas que te recuerden lo que pasó.

Y para resumir, te agarra UNA DEPRESION ESPANTOSAMENTE CRONICA.

Voy a agregar aquí, solo para que algún colega no piense que estoy distraído, no solo que la estadística dice que solo un porcentaje menor de gente que pasa un trauma desarrolla este trastorno, sino también, voy a aclarar, que no hace falta vivir un hecho traumático, violento y con final necrófilo, sino que alcanza con el mínimo pensamiento de que aquí me matan.

Para ejemplificarlo; si entra un tipo en la habitación donde somos diez personas, y nos amenaza con tirarnos una granada, no hace falta que la granada explote y mate a la mitad de los presentes, porque suponiendo que la granada finalmente no explota, alcanza con la vivencia mínima, de segundos, de sentir “Aquí este turro, me liquidó”.

Bien, espero no haberlos aburrido, pero una guerra de 8 meses produce mucha patología en salud mental, que ni siquiera se puede prevenir, porque nadie puede saber quién va a desarrollar este cuadro meses después del trauma.

Ahora volvamos a nuestro Eliran Mizrahi de Ma’ale Adumim, ¿se acuerdan de él verdad?

Es un reservista, un veterano, que se suicida tras ser llamado a volver a servir.

El 10 de junio el diario informa:

El ejército se ha negado a celebrar un funeral militar por un reservista que fue diagnosticado con Postrauma y se suicidó después de recibir una orden de llamadas de emergencia.

La familia de Eliran Mizrahi había solicitado un funeral militar tanto a las Fuerzas de Defensa de Israel como al Ministerio de Defensa. Pero las FDI se negaron por considerar que no estaba en servicio de reserva activa cuando murió.

Tanto en las comunidades fronterizas como en el lugar del festival de música de Nova, fue testigo de lugares difíciles, incluso cuando ayudó a evacuar los cuerpos del festival. Más tarde, cuando el ejército comenzó su operación terrestre, fue uno de los primeros soldados en entrar en Gaza. Su compañía fue objeto de fuertes disparos y resultó herido por una bomba.

Después de que su primera temporada en Gaza terminó, el Ministerio de Defensa lo diagnosticó como aquejado de PTSD y comenzó a recibir tratamiento. A pesar de ello, recientemente fue llamado para otra temporada de servicio de reserva de emergencia, que debía comenzar el jueves.

Las llamadas de emergencia de soldados que sufren de PTSD no son inusuales. Pero debido a su condición, el ejército había decidido que a Mizrahi no se le pediría que luchara dentro de Gaza.

A Mizrahi, de 40 años, que vivía en Ma’aleh Adumim, le sobreviven su esposa y sus cuatro hijos. Su familia ahora está luchando para que sea reconocido como un soldado caído que tiene derecho a un entierro militar.

Las FDI dijeron en un comunicado que “comparte la tristeza de la familia Mizrahi por la dolorosa y prematura muerte de Eliran”. Sin embargo, añadió “después de investigar el asunto, resulta que Eliran no era un soldado en el momento de su muerte y no estaba en servicio activo de reserva, por lo que no tiene derecho a un funeral militar bajo la ley”.

Parece que la Tzava no lo reconoce porque no fue a firmar un papel, no acudió al llamado y entonces no se suicidó en calidad de soldado.

Tenía pensado seguir escribiendo sobre la crueldad de este episodio, porque me parece una escupida en la cara, y cualquier veterano de guerra en postrauma, tendría derecho a ir a putear donde le de la gana, ante autoridad militar, y si yo pudiera, lo acompañaría.

Pero a la hora en que llego a lo más íntimo que siento y tengo ganas de escribir, al informar sobre este caso, parece que no soy el único que huele algo a podrido.

Yo sé que todo está mal en Israel y que pueden pasar cosas horribles como esta. Pero parece que no todo está mal.

En el “Portal de Noticias de Israel”, mientras escribo en la noche del 12 de junio del 24, aparece la siguiente noticia:

Eliran Mizrahi será reconocido como “soldado caído” por la FDI

Eliran Mizrahi, un reservista con trastorno de estrés postraumático que se quitó la vida, será reconocido como “soldado caído” y recibirá un entierro militar, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Esta decisión fue tomada después de una revisión realizada por el jefe de la Dirección de Personal, Maj. Gen. Yaniv Asor, quien determinó que Mizrahi murió mientras estaba en servicio activo de reserva.

La investigación reveló que Mizrahi, su comandante de compañía y otro soldado se reunieron como parte de los preparativos para una actividad operativa que debían llevar a cabo en los días siguientes. Las FDI aclararon que este encuentro no fue una “reunión social, como se describió en la investigación inicial realizada el día del incidente”. “También se determinó que esta reunión formaba parte de su servicio militar y debía ser registrada como un día en servicio activo de reserva”, afirmó el ejército.

Tras la investigación, el jefe de Estado Mayor de las FDI, Lt. Gen. Herzi Halevi, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, consultaron el asunto y decidieron reconocer a Mizrahi como un soldado caído. Las FDI expresaron que “comparten el dolor de la familia Mizrahi y continuarán acompañándolos”.

No todo está mal en Israel, parece;

Una buena, una, al menos.

Dr Mario Faust

