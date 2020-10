Una empresa israelí prueba un spray nasal que frena la propagación de virus

Las imágenes de sinagogas abarrotadas de fieles durante las fiestas judías del mes pasado hicieron que los profesionales de la salud y los funcionarios públicos advirtieran sobre los resultados catastróficos que podrían tener los eventos masivos para los contagios de coronavirus. Para una compañía farmacéutica israelí, estas reuniones de contacto cercano le brindaron la oportunidad de probar su tratamiento para evitar el contagio con coronavirus.

Si bien la ruta para producir una vacuna contra el coronavirus (COVID-19) aún no está clara, Nasus Pharma, con sede en Israel, está trabajando en un dispositivo de aerosol nasal para detener la propagación de la enfermedad. Actualmente, la compañía aún está probando el tratamiento, más recientemente en un grupo de fieles en la ciudad central de Bnei Brak, durante las vacaciones de Rosh Hashaná el mes pasado.

Taffix es un aerosol nasal a base de polvo (PBI) que se administra en la nariz y bloquea la entrada de virus en los conductos nasales, evitando una infección. Sin embargo, no es una cura, sino simplemente una precaución que se ofrece a quienes viven en comunidades unidas con altas tasas de infección, o a personas en riesgo, como los ancianos y aquellos con afecciones subyacentes como diabetes o enfermedades pulmonares crónicas como el asma.

“Sabemos que la mayoría de las enfermedades afectan a las personas al ingresar a las fosas nasales”, dijo la Dra. Dalia Megiddo, directora ejecutiva de Nasus Pharma, durante una entrevista con CTech. Explicó que tras el brote de Covid-19 el año pasado, los médicos chinos comenzaron a tomar muestras de sangre, conductos nasales y mucosas de los pacientes, y encontraron que la mayor concentración de virus se encontraba en los conductos nasales. Las revistas científicas publicaron artículos basados ​​en investigaciones que detallaban que la forma más fácil para que el virus ingresara y se conectara a los receptores celulares era en la nariz, donde tienen la mayor cantidad de concentración.

Durante los últimos tres años, Nasus Pharma se ha concentrado en el tratamiento de brotes durante situaciones de emergencia que requieren una respuesta rápida, como en el caso de pacientes que sufren un shock anafiláctico o una sobredosis de opioides, mediante el desarrollo de otros dispositivos de atomización nasal que se liberan en el cuerpo tan pronto como sea posible. Con el brote del coronavirus, Megiddo dijo que la compañía comenzó a buscar nuevas formas de proteger esas frágiles células del virus invasor y creó Taffix.

“Este es un dispositivo médico pero no es un medicamento”, reiteró, “porque no contiene ningún ingrediente activo. “El mecanismo de acción no es específico para el tratamiento del covid”, dijo, y también puede usarse para limitar la propagación de la influenza. “Taffix es un polvo que cuando se inhala cubre los conductos nasales para crear una capa protectora alrededor de las células para que el virus no pueda llegar a las células receptoras de la nariz”.

Taffix debe usarse cada cinco horas, especialmente antes de que la gente se encuentre con áreas densamente pobladas (como supermercados o parques).

El spray tiene dos mecanismos, explicó. Mientras que el primero es mecánico: el polvo que se rocía adquiere una consistencia similar a un gel que cubre los conductos nasales al absorber el agua de la nariz. Este microgel recubre los conductos nasales y actúa como una barrera protectora contra los virus entrantes. Además, señaló que el gel es ácido y los virus no pueden sobrevivir en un ambiente ácido.

“Es una precaución extra, pero no reemplaza las mascarillas ni ninguna recomendación del Ministerio de Salud. Incluso con todas las medidas de precaución que estamos tomando ahora, no estamos 100% protegidos”, acotó.

El grupo comenzó con un estudio de laboratorio, donde simularon lo que sucede en la nariz, primero rociando el polvo en un área cerrada y luego rociando varios tipos de virus sobre ellos. “Nuestros resultados mostraron consistentemente que el virus no puede penetrar el gel, lo que lleva a un grado de desinfección de entre 97% y 99%”. La doctora señaló que esto simplemente proporciona una capa adicional de protección en la parte más vulnerable del cuerpo humano.

Por otro lado, como la mayoría de la gente está preocupada por el brote del virus en Israel, ciertas comunidades corren un riesgo mucho mayor, explicó. “Bnei Brak tiene 27.000 personas por cada 12 kilómetros, que es una tasa de densidad muy alta: el doble de la tasa en Gaza y tres veces la tasa en Tel Aviv”. Incluso si las personas toman precauciones adicionales, aún pueden infectarse porque el virus está presente.

Por otra parte, Bnei Brak ha liderado constantemente en primer lugar entre las ciudades israelíes con la tasa de infección y mortalidad por Covid-19.

Antes de la festividad de Rosh Hashaná, Nasus Pharma se ofreció a probar su dispositivo en una comunidad con una concentración muy alta de portadores del virus. En el estudio, la sinagoga se dividió en cápsulas y los feligreses se sentaron detrás de divisores de plástico y usaron máscaras. Estuvo presente una población de 243 personas, donde un tercio tomó los medicamentos tal como se administraron, mientras que dos tercios no lo hicieron. Tras un período de dos semanas, en el que ese mismo tercio siguió tomando la droga (unas 83 personas), sólo dos se contagiaron. Las dos personas infectadas no tomaron el aerosol tres veces al día, como se recomendó. Sin embargo, de los 160 no usuarios, la tasa de infección fue de 16 personas (10%), y eso fue significativo.

“Este no es un estudio clínico sino una encuesta de usuarios”, reiteró y señaló que Taffix ha sido aprobado en Europa, República Dominicana e Israel. “Actualmente estamos desarrollando información clínica adicional. Esta es una encuesta de usuarios y nos trae información crítica, pero no es el final del desarrollo”, explicó.

“Seguimos observando también otras poblaciones. Hay una serie de otras circunstancias con las que se puede administrar este aerosol y proteger a las personas ”, agregó. La compañía espera probar este medicamento en instancias futuras, específicamente durante un brote de SARS (síndrome respiratorio agudo severo).

Por GZ/RJ.

Con información de Ynet.