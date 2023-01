Científicos israelíes dicen que la sustancia previene la propagación del cáncer en ratones con un 90% de éxito

En pie de guerra contra los tumores secundarios, los científicos creen que han encontrado una manera de evitar que las células cancerosas entren en la sangre y se muevan por el cuerpo; pero la solución aún no está en forma de medicamento, informó The Times of Israel.

Los científicos israelíes tienen como objetivo producir el primer fármaco preventivo del mundo diseñado para detener los tumores que causan cáncer secundario, y dicen que el ingrediente activo ha demostrado una efectividad de más del 90 por ciento en ratones.

El equipo de investigación de la Universidad Bar Ilan produjo un péptido, una cadena de aminoácidos, creado para evitar que las células cancerosas ingresen a la sangre y, por lo tanto, evitar que se muevan por el cuerpo.

Han publicado investigaciones revisadas por pares que muestran que previno con éxito la metástasis en ratones, lo que significa que evitó la propagación de células enfermas que pueden causar cáncer secundario.

Las células de muchos tumores sólidos desarrollan invadopodios, estructuras en forma de pies que sobresalen de su superficie. Funcionan como arietes, abriéndose camino a través del tejido para ayudar a las células cancerosas a entrar en el torrente sanguíneo y hacer metástasis en otros órganos.

Pero los invadopodios solo entran en acción cuando son “activados” por la unión de dos proteínas. El profesor Jordan Chill, coautor del estudio, dijo que el avance de Bar Ilan fue encontrar un péptido que detuviera esta interacción entre proteínas.

“Creemos que esto puede prevenir la activación de los invadopodios y por lo tanto inhibir la metástasis. Espero que pueda usarse además de la quimioterapia u otros tratamientos que eliminan las células cancerosas”, dijo.

La tasa de eficacia informada significa que los ratones con cáncer de mama que recibieron el péptido tenían al menos un 90 % menos de probabilidades de desarrollar tumores secundarios que el grupo de control.

Aunque el estudio se centró en el cáncer de mama, el equipo dice que espera que el péptido sea eficaz en todos los tumores sólidos, es decir, cánceres distintos de los de la sangre, la médula ósea o los ganglios linfáticos.

Investigaciones anteriores muestran que el 12 % de los pacientes con un diagnóstico de cáncer de mama desarrollan enfermedad metastásica, para la cual la tasa de supervivencia a cinco años es del 26 %. La quimioterapia se usa para matar tantas células cancerosas como sea posible, pero no evita que las células que quedan se activen.

“Nuestro avance es muy emocionante, ya que hoy en día no hay medicamentos en producción que prevengan la metástasis, [o] en otras palabras, existan especialmente para detener la propagación del cáncer”, dijo a The New York Times la Dra. Hava Gil-Henn, coautora del estudio. Tiempos de Israel.

“La mayoría de los medicamentos se enfocan en reducir los tumores una vez que se desarrollan. Estamos adoptando un enfoque preventivo, que podría salvar a muchos de una segunda enfermedad y salvar muchas vidas”.

Chill dijo que el próximo desafío es desarrollar el péptido en un fármaco, con mecanismos de dosificación que puedan administrarlo en el lugar correcto del cuerpo humano.

“Hasta ahora tenemos la punta de flecha del misil; ahora necesitamos desarrollar todo el misil”, dijo.

