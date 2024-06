Lo Atamo con Alambre

Por el Dr. Mario Faust

1.- El líder de Hamas, Yahya Sinwar según el Wall Street Journal, cuenta que las cosas se salieron de control el 07 de octubre, que hubo bandas criminales que se metieron en el medio y por eso…

… los miles de civiles que han sido asesinados en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre han sido y son “sacrificios necesarios… que infundirán la vida en las venas de esta nación, lo que la llevó a levantarse a su gloria y honor”. Eso se lo dijo en una carta enviada a Ismail Haniyeh, después de que tres de sus hijos fueran asesinados por un ataque aéreo israelí.

En cuanto a sus compadres del Hamas que sugieren conversar con otros líderes, para armar algo después de la guerra, nuestro querido Sinwar dice que estos intentos son “vergonzosos e indignantes”. Aquí estoy y de aquí no me muevo. Y a dar x culo con los demás (lease: La Autoridad Palestina de Cisjordania)

O sea que el hombre está convencido. Y al que no le guste que se joda. Es como Videla de quien no hemos podido dudar nunca de sus metas y de su honradez intelectual (si es que tenía algo de intelectual). Era un tipo coherente el tremendo hijo de puta. Digo: últimamente me pone nervioso la gente que habla con certeza casi delirante, pero convencido de lo que dice.

Bueno, no, olviden lo que dije de Videla, sigo: Sinwar aclaró que “el viaje de Israel en Rafah no será un paseo por el parque”.

2.- Hoy las FDI dicen que cuatro soldados murieron en una explosión en Rafah: El ejército dice que otras seis personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, (aclaro, por las dudas, en Israel, de gravedad, no es una fractura de femur, de gravedad, es estar más cerca del otro lado que acá), sigo, …cuando un artefacto explosivo detonó en un edificio que provocó su derrumbe, en el barrio de Shabura de la ciudad, donde las fuerzas extrajeron a dos rehenes israelíes en febrero.

3.- Eliran Mizrahi de Ma’ale Adumim fue llamado a la reserva poco después del ataque de Hamás del 7 de octubre, cuando fue asignado para ayudar a limpiar los cuerpos de los asesinados por terroristas palestinos en el festival de música Supernova. Luego lo enviaron a Gaza, donde sirvió como ingeniero de combate hasta que resultó herido en abril.// Según las noticias del Canal 12, Mizrahi fue reconocido como un veterano discapacitado de las FDI y se le diagnosticó trastorno de estrés postraumático, pero el viernes recibió una orden de presentarse a trabajar en Rafah; dos días después, se quitó la vida.

3.- Cientos de manifestantes en Manhattan, (ayer) con banderas palestinas, ( a que esta no la sabían) aseguran que:

“¡Los sionistas no son judíos ni humanos! Son el mal del mundo”. En el vídeo se puede escuchar a los manifestantes cantando: “Los sionistas decidieron bailar (llenos de éxtasis toda la noche, agrego yo) junto a un campo de concentración. Eso es exactamente lo que fue este festival de música. Es como tener una rave justo al lado de las cámaras de gas”.

(Se huele cierta alusión al film “Zona de Interés”, el que no la vio, ya es hora): va de la hermosa casa que la esposa del comandante del campo, La Reina de Auschwitz, en unos años, ha construido un paraíso para sus hijos, con pileta y jardín, y la medianera de su casa es el muro del campo de exterminio)

Muy bien, ¿dejamos acá?, después de todo que cada uno piense lo que quiera: asco, horror, ¿acaso puede ser peor?, ¿una guerra masiva contra el Hezbollah en el Norte, por ejemplo?

Acá en la Argentina (y en Europa con el avance de los muchachos de la nueva/vieja derecha), la emocionalidad política es un nuevo/viejo truco goebeliano, para convencer a la gilada, de que por acá vamos bien.

La derecha asegura que los zurditos no sirven para llevarnos por el buen camino.

A Itzjak Rabin lo mataron por eso, mientras cantábamos Shir LaShalom y creíamos en dos Estados, y en la convivencia pacífica entre israelíes y árabes.

Claro que tenemos pecados originales y pecados nuevos:

No hablemos de pecados fundacionales: unos añitos después de la creación del Estado de Israel, en el 67 nos hicimos de territorios administrados, ocupados, que algún delirante habrá querido anexar a nuestra Patria Judía en el Medio Oriente, pero que no da porque si los anexamos les tenemos que dar DNI y que voten, y como son muchos no da, así que minga, ni ahí. Mejor hagamos una pared de 8 metros de alto y después vamos viendo donde está la frontera este de Israel. Y eso hace unos cuantos añitos.

Mientras tanto, la vanguardia intelectual jalutziana de nuestros queridos kibutzim, fueron perdiendo peso político y a nadie le importa lo que tengan para decir. La izquierda sionista socialista, mal que nos pese, perdió ya hace mucho, sin que nos diéramos cuenta.

Hemos recibido alegremente a un millón de rusos que no joden a nadie, (salvo los que vinieron con sus títulos universitarios comprados en la plaza del Kremlin, a esos no los perdono) pero también les damos la bienvenida a unos tipos que usan kipá, y ametralladora en los territorios, jurando que cada piedra que hay ahí se las dió Dios. Y que los vecinos palestinos que se jodan.

Es más, últimamente se enojan con ellos y las cosas cada tanto derivan en una mínima pelea, pero que flojitos estos vecinos, se mueren por unos tiritos…

Les confieso, estoy por cumplir 70 años. Vi cómo pasó el tiempo (¿o no lo vi?) y nadie habló más de territorios ocupados, pasaron a ser “territorios”, así a secas.

Otra crueldad: Jerusalen indivisa y eterna! Año 1980. Parece que no hay árabes palestinos en Jerusalen. Es toda nuestra y por siempre! ¿A nadie le da alguna cosquilla no sé dónde, en relación a que algo no funciona? (El que no vivió unos meses aunque sea, en Jerusalén, le ruego que se abstenga de odiarme, lo digo porque yo estuve allí, y no de turista). Digo, está llena, la mitad (o algo así), es de ellos.

(Pero bueno, tuve un amigo psiquiatra francés con el que trabajé en un hospital israelí, y le pregunté como es que se fue de Paris (¡de Paris!) a Israel: me explicó que había muchos musulmanes y parece que algo agresivos, en los barrios periféricos de Paris. ¿Pero los árabes de acá?… Me contesta: ¿Los árabes de acá, dónde están?, ¡no se ven!)

Tírenme con lo que quieran: el sionismo socialista existió y siempre hubo judíos laicos, yo soy de una época en que había dos grandes coaliciones; el Likud y la coalición Avoda/Mapam (Mapam luego pasó a ser Meretz). La Knesset era un ping pong entre dos coaliciones.

Ejercicio para judíos diaspóricos:

1.- ¿Cuántos tipos de Avoda hay hoy en la Knesset?

2.- Cuantos de Meretz?

¿No saben? Les cuento. Hace dos años hubo elecciones, y la presi de Avoda decidió (segura de ganarle a Bibi), que necesitaba más los votos de los ciudadanos creyentes y más o menos derechosos, así que no quiso aliarse con los zurditos.

Aquí va la respuesta, es esta: hay cuatro diputados de Avodá y ninguno de Meretz.

¿Y entonces de que está hecha la Knesset actual de 120: de 30 y pico del Likud, un par de partidos de centroderecha que se la tienen jurada a Bibi ( imagínense a un Menem que sigue 17 años como Presi en la Argentina, se la tienen jurada), o sea, que hay gente que tiene los beitzim llenos contra Bibi, pero es lo que hay, y después hay partidos religiosos de todo tipo. Bueno, hay unos pocos diputados árabes y algo más pero no entremos en el chiquitaje.

Por supuesto que nuestros primos religiosos son buenos para estudiar en la ieshiva, pero yo no le confiaría el destino de una Nación a unos cuantos ñatos que lo único que les importa es cuanto dinero les mandará el gobierno a sus escuelas religiosas para que sus hijos y nietos puedan seguir estudiando la Torah, pero que a la hora de decidir si entramos en Rafiaj, se ponen todos de acuerdo en levantar la mano porque Juntos Venceremos. Esa es la Nueva Politica: Juntos hasta el final, porque venceremos; me hace acordar a Bush cuando decía “We will prevail”, y se metió en Irak nomás, a buscar armas químicas que nunca encontraron. Porque, otra vez, nosotros somos la gilada, y olía a petróleo, pero no la vimos.

Y en el gobierno, para decirlo todo, Bibi se ocupa de meter más y más ineptos (soy generoso con el adjetivo). ¿Tengo que explicarlo? Otro dia.

Les recuerdo que el 07 de octubre del 23 barrió con una polarización, que se vió en las calles llenas de manifestantes, contra las políticas del gobierno contra la Corte Suprema (por ahí no sigo, porque es largo de explicar).

Otro si digo: estuve en la calle en una manifestación x los rehenes, hace un mes.

Un profesor universitario vino a decirnos algo en torno a la halajá y los rehenes ( la halajá es el compendio de leyes y reglas judaicas que están aquí y allá en los libros de comentarios sobre la Biblia); explicó que en la ley halájica, dice claramente que cuando hay de los nuestros en manos del enemigo, hay que negociar y pagar, no levantarás tu brazo, porque si mueren los tuyos sos responsable, no podés liberarlos por la fuerza, porque algunos o quien sabe cuántos, morirán, y la conclusión es que si no pagas, sos un asesino como tus enemigos. Citó a Rambam y al Shuljan Aruj.

AHORA, queremos a nuestros hijos, AHORA, nos hacían decir. AHORA, a nuestros padres, abuelos, AHORA

Pero las caras de los que me rodeaban no eran de furia sino de angustia. Angustia de estress crónico, de guerra prolongada, que no aguantamos más, que hay decenas de miles o no se cuantos que están evacuados hace 8 meses, de lugares, muchos de ellos, adonde nunca podrán volver, porque la casa, la de toda su vida, esta quemada, misileada.

Imaginense que no pueden volver hace ocho meses a vuestra casa, porque está destruida. Hagan el ejercicio, por favor, imaginen que vuelven a casa y se incendió todo el edificio y están con lo puesto. Y no es lo mismo, tampoco.

Y como no lo puedo decir todo y no es mi intención tampoco, solo diré que me parece que nuestro querido Primer Ministro se puede meter su Victoria por donde quiera y que nos deje un poco en paz, que se deje de hinchar las pelotas, él y la mitad del pueblo israelí que cree que cada diez años hay que darle una lección a estos desgraciados que lo único que quieren es echarnos al mar. ( Esto que escribo lo hago ahorrándoles cualquier cuestión sobre qué clase de primos semitas, hay del otro lado de Israel, de los árabes y sus dirigentes que se ocupe otro, aquí , paso…)

No puedo dejar de decir lo siguiente: ¿no creemos en las cifras de muertos en Gaza provenientes de no se que ministerio de Salud de la Franja? ¿Son la mitad? Bueno, hagan la cuenta al 50%. Digamos que son la mitad y exageran: ¿No fue suficiente? ¿No fue demasiado, hasta para nosotros mismos, que alguna vez creímos en la ética de la Vida, en la sacralidad de la Vida que cuando está en juego nos permite incluso romper el Shabat? La Sacralidad de la Vida cuenta para nosotros y del otro lado también, pero eso no se enseña en la ieshiva.

Hay algo siniestro en el horizonte y eso lo digo porque soy una persona, un tipo, un ser humano, que se niega a creer que lo siniestro ya llegó, que ya está aquí entre nosotros hace rato, y nos hacemos los idiotas para no verlo.

Si, Al cese del fuego. Ya. Basta, fue suficiente.

El resto de lo que viene, lo atamos con alambre, pero eso no puede ser peor de lo que parece venirse encima nuestro.

No podemos vivir sin ti Israel, no te autodestruyas.

Dr Mario Faust 11-06-2024

Médico especialista en Psiquiatría.

Judeoargentino, con tehudat zehut (DNI israelí)

