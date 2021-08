Las vacunas no dañan los embarazos e incluso pueden ayudar a los bebés, afirman los médicos israelíes

Después de analizar los datos de 3.000 mujeres, los médicos de Jerusalén dicen que las vacunas no son peligrosas para las mujeres embarazadas, pero las que contraen COVID tienen un mayor riesgo de tener un parto prematuro.

Un análisis de los datos de salud de 3.000 mujeres en Jerusalén descubrió que las vacunas contra el coronavirus no aumentan los riesgos de embarazo, pero contraer COVID-19 puede hacer que las mujeres sean un poco más vulnerables al parto prematuro, dijo un médico el martes.

Las autoridades sanitarias recomiendan ampliamente las vacunas para todas las personas mayores de 12 años, incluidas las mujeres que están embarazadas, amamantando o tratando de quedar embarazadas, pero muchas de estas mujeres dudan.

Los médicos del Centro Médico Shaare Zedek de Jerusalén analizaron los datos de 3.000 mujeres y no encontraron ninguna correlación entre la inoculación y las complicaciones relacionadas con el embarazo. Incluso encontraron signos tempranos de que los bebés de madres vacunadas podrían tener menos probabilidades de desarrollar complicaciones.

“Queríamos ver si hay algún impacto de las vacunas en los bebés por nacer, y vimos que no hay absolutamente ninguna complicación del embarazo derivada de la vacunación”, dijo a The Times of Israel el Dr. Misgav Rottenstreich, médico senior de Shaare Zedek.

Lo que sí observó el estudio es un riesgo ligeramente mayor de comenzar el trabajo de parto temprano para las que contrajeron COVID, incluso si se recuperaron. Mientras que el 2.8 por ciento de las mujeres vacunadas y no vacunadas por igual entraron en trabajo de parto prematuro, la tasa subió al 3.4% entre las mujeres que contrajeron el virus y se recuperaron.

“Esto refleja principalmente infecciones cercanas a la fecha del parto, que parecen poner a las madres en riesgo de parto prematuro”, dijo Rottenstreich.

Agregó que desde que el estudio terminó en abril, se han recopilado datos de cientos de mujeres más y corrobora los hallazgos anteriores.

“Este es un gran estudio, lo que significa que nuestras conclusiones son sólidas. Esperamos que este estudio aumente la cantidad de mujeres embarazadas que reciben la vacuna, porque hay muchas que temen vacunarse debido a preocupaciones sobre el embarazo ”.

El estudio no ha sido publicado ni revisado por pares. Sin embargo, otros estudios publicados, como un análisis de más de 17.000 mujeres publicado por el Journal of the American Medical Association la semana pasada, también han demostrado que las vacunas son seguras para las mujeres embarazadas.

“No hay consecuencias negativas derivadas de la vacuna COVID, e incluso puede haber consecuencias positivas”, dijo Rottenstreich, y agregó que no tiene una explicación médica para las posibles consecuencias positivas.

Entre las posibles consecuencias positivas:

Los cuidados intensivos fueron marginalmente más comunes entre los bebés de mujeres no vacunadas, el 4.5% de los cuales terminaron en la UCI, mientras que el 4.1% de los bebés con madres vacunadas terminaron allí. La tasa fue del 5.2% entre los niños cuyas madres contrajeron COVID-19 y se recuperaron.

El 0,8% de todos los bebés nacidos de madres vacunadas necesitó apoyo respiratorio, en comparación con el 1,5% de los bebés de los no vacunados y el 1,1% de aquellos cuyas madres se recuperaron del coronavirus.

“Nuestro estudio reveló que el virus tiene el potencial de impactar negativamente tanto a la madre como al bebé, mientras que la vacuna solo mejora la salud de las mujeres embarazadas y les permite continuar con su estilo de vida sin necesidad de estar aisladas de la población general”, dijo el Prof. Sarina Grisaru, directora del Wilf Women and Infant Center de Shaare Zedek y coautora del estudio.

“Con estos nuevos datos, podemos recomendar de manera concluyente a todas las mujeres embarazadas que salgan y se vacunen”.

Fuente. The Times of Israel

