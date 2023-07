“Sugiero terminar con los actos en la calle Pasteur” Dr. Mario Faust

No soy periodista ni abogado. Tengo casi 70 años y tengo la autoridad moral de haber estado en el equipo de salud a los dos días de la bomba de la AMIA. Lo hice con mi título de especialista en psiquiatría. Solo diré que no fue fácil.

Como esto no es un paper científico, paso directo a un par de argumentos:

1.- Imagínense que las Madres de Plaza de Mayo van este jueves a la Plaza con un enorme cartel que dice: “Aparición con Vida y Juicio y Castigo a los Culpables!”.

Vamos, señoras, jamás les he perdido el respeto y ustedes son un ejemplo de la terquedad por los derechos humanos, pero eso de “Aparicion con Vida”, me parece que ya está, ¿no les parece?

Asi que voy directo a mi argumento: eso de “la conexión local” ya no va más. Ya fue.

Disculpen la digresión: ¿se acuerdan de la Película de Spielberg?: Munich.

Golda Meir llama a un muchacho del Mossad y le da el encargo de asesinar a los responsables de la masacre de los atletas israelíes. El pibe se va a Europa con un equipo y empieza a liquidar palestinos implicados en esa tragedia, donde Spielberg se encarga de ponernos del lado de los buenos porque nos acordamos que ellos mataron a nuestros atletas dentro de los helicópteros. Claro, la película no muestra la conexión local. Sin duda había “amigos” que los ayudaron en Europa.

Las películas no son de fiar tampoco; a mí me consta que en todas las películas donde un psicótico ve personas que no hay, es un truco imposible de resolver de otra manera porque los esquizofrénicos tienen alucinaciones auditivas, y en las películas deberían mostrar un personaje que esta con la mirada perdida, escuchando las voces dentro de su cabeza: muy aburrido.

Y ahora, una más, casi de autoodio: ¿se acuerdan de la Operación Eichmann?, vino un equipo israelí del Mosad y secuestró a Eichmann y se lo llevó a Israel, a juicio y a la horca. Creo que incluso esta en Netflix: ¿conexión local?, seguro que hubo, pero no vamos a andar mostrando nuestros trapitos al sol.

Entonces no jodamos más: el atentado a la AMIA fue planificado desde el exterior, desde el Hezbollah y de los que se ocuparon de eso, ya no queda nadie. Da la casualidad que aparte de bombear la AMIA hicieron otras travesuras por las cuales Israel se ocupó de borrarlos del mapa.

La venganza ya fue servida en plato frio hace mucho; no quedó ni el loro, responsable del atentado de la AMIA, al menos del lado de ahí lejos.

El problema de los judíos argentinos de aquella época fue (y es) aceptar que el conflicto del Medio Oriente, a veces se salió de mapa y se dieron en lugares más lejanos que Sión y sus países árabes periféricos. Y que la embajada y la AMIA fueron objetivos de las organizaciones armadas palestinas que en una época decidieron extender la guerra permanente más lejos que ahí nomás.

A tragarse el sapo, que nosotros, en la Argentina, fuimos peones de un tablero estratégico militar de una guerra permanente entre Israel y sus “enemigos”, y, a nosotros, nos fue mal, muy mal.

Ajo y agua.

Con todo respeto: el año pasado estuve en un moshav con una pareja de 80 años cuyo hijo murió (1997) en un accidente, un choque de helicópteros, un accidente de entrenamiento, o a la vuelta de no sé qué objetivo: murieron 73 soldados. Los dos helicópteros se acercaron demasiado uno al otro y se fueron abajo. En ningún momento la madre me habló enojada de los pilotos responsables de ese choque, ocurrió y ya está, ze ma she iesh (es lo que hay).

Mis queridos compadres: si quieren, se lo digo directo a Laura Ginsberg, de APEMIA: ¿para qué? ¿No es hora de dejar de andar mendigando justicia en los Tribunales? ¿No es hora de retirar todas las querellas y dejar de decir Justicia Justicia perseguirás? (que yo sepa, eso de perseguir justicia, no se refiere a los Tribunales, sino a algo ético que nos obliga a ser de una determinada manera, en la Vida.

¿Soy un monstruo? Alguien de ustedes le pagaría a un estudio de abogados por un juicio de más de dos o tres décadas?

¿Los judíos de la comunidad judía argentina necesitábamos y necesitamos seguir querellando en tribunales por la conexión local? (¿por qué no pusieron todo ese dinero en los judíos pobres o la educación judía donde hay quienes no pueden pagar?), por decir algo, nomas.

No hay razón alguna para seguir mandando abogados a Tribunales por nada que tenga que ver con el atentado a la Amia, porque es una farsa. A los abogados mis disculpas.

NO me vengan con que es una cuestión de Justicia, incluso militante.

Acúsenme de no ser de los que luchan toda la vida: de hecho, estoy grande, pero si me hubieran invitado a pagar abogados por más de treinta años mi respuesta hubiera sido que NO. Conste que me he guardado estos pensamientos por un par de décadas, no se me ocurrió hoy. Era hora de decirlo, parece.

Quizás deba aclarar que escribí en un libro llamado “Testimonios de una Semana de Horror”, un libro publicado al año de la AMIA, por radio Jai, con el apoyo incondicional del por entonces secretario de Cultura, Pacho O’Donell. Ahí dije claramente que la bomba de la AMIA, tenía un tufo antisemita evidente, y me indignaba, entre otras cosas, con eso que se había dicho: “Tambien murieron inocentes”. No sigo por este lado, la conexión local fue puro antisemitismo, igual que los interrogadores de Timerman, cuando estaba chupado.

¿Por qué hay tantos judíos en los Montoneros? preguntaban los que tenían la picana en la mano, en la época de la Dictadura. Y yo que se, pensaba el tipo en la parrilla…, pero nos han dado el doble por judíos, aparte de “subversivos” eso se sabe.

Antisemitismo; así de sencillo. ¿Alguien cree que hay que ir a un Tribunal para que un juez diga algo sobre la conexión local del atentado a la AMIA? Por ese lado el antisemitismo no se resuelve.

2.- Hace 40 años, en mi juventud, estuve dos años revisando todos los intentos ( en Israel y en la Diaspora) por sostener la memoria del Holocausto, a medida que se iban muriendo los que lo vivieron. La Lista de Schindler vino mucho después; el Museo de la Shoá, creo que estaba ya, y abrían otro museo en Israel, el Museo de la Diaspora. El tema era como lograr mantener viva la llama de la memoria sin caer en el truco de golpear bajo. Pero había demasiadas fotos sobre los sobrevivientes de Auschwitz. No era fácil. Había que buscar una manera (educativa) de enseñar la historia sin apelar al horror. De una manera, digamos, más atenuada.

Cómo se enseña y se conmemora una tragedia, asesinatos, horrores, que incluso, digamos la verdad, cada comunidad tiene en su haber los suyos.

Esta cuestión educativa (que es casi un imposible, se los dejo a los que saben y que se las arreglen)

Sugiero terminar con los actos en la calle Pasteur. Sugiero terminar con los discursos que no sirven, sugiero terminar con este piquete legal judío de todos los 18 de julio.

A llorar al cementerio de la Tablada. Hay un monumento, incluso, recordatorio del atentado.

¡A llorar!, sigamos llorando por nuestros muertos; sin tener que recordar si estaba Menem, Iran, o la p.que lo p…

Dejemos de ir a la calle Pasteur; y digo más, la AMIA que voló en la década del 90, no era esta AMIA que está dirigida y manejada íntegramente por la religión.

Discúlpenme, yo no tengo nada que ver con esta AMIA religiosa. Yo soy un judío laico, no se si hacía falta decirlo.

Si fuera en el cementerio de la Tablada, juro que iría todos los años, incluso en silla de ruedas.

A llorar una vez más. Pero estoy viejo para escuchar tonterías.

Drfaust, 19-07-2023

