“Volví con la impresión de haber entrado en un país marcado por un trauma” – Carolina Amoroso

La periodista Carolina Amoroso visitó Israel hace unos días con un grupo de colegas de América Latina. La profesional que llegó por primera vez al Estado Judío compartió en Radio Jai sus impresiones de este viaje en momentos en que a casi 5 meses del 7 de octubre, continúa la guerra.

“Volví con la percepción de haber entrado en un país muy signado por un trauma”, expresó; y explicó que utiliza ese término porque tiene la sensación, luego de recabar algunos testimonios, de que, en parte de la sociedad hay un sentir de que una suerte de pacto social o de condición dada de protección se había roto o se había disipado.

Al mismo tiempo se encontró con un país que está estrechando sus lazos de solidaridad con sobrevivientes de la masacre del 7 de octubre, con familiares de secuestrados que están pasando obviamente un verdadero infierno, y también se encontró con una sociedad, sobre todo entre los más jóvenes con una enorme sensibilidad frente a lo que están atravesando los gazatíes, más allá de que no se encontró con un núcleo muy significativo en contra de la operación militar de Israel en Gaza. Percibió mucha sensación de dolor por la población de Gaza, la que, entienden también como víctima de Hamás.

Remarcó que recibió testimonios de personas que incluso habían pasado por situaciones muy traumáticas, y que le confesaban ser pro-palestinos, en el sentido de que quieren una vida mejor para sus vecinos, una vida de paz. “Eso me impactó muchísimo”, dijo.

Considera la periodista que sin dejar de conectar con “el inmenso trauma” que vive la sociedad israelí, no podía dejar de pensar en la tragedia que está sucediendo en Gaza.

Acerca de lo que se publica en los medios internacionales y de cómo ve la política internacional un conflicto tan complejo, Carolina sostuvo, que en este caso, los periodistas se enfrentan a un enorme desafío, el que al territorio en el que se están desarrollando los hechos, (Gaza) no se puede ingresar. Entonces, lo que termina pasando es que cualquier crónica o reconstrucción de un hecho depende de referencias de fuentes en el lugar, lo que constituye un problema porque, por ejemplo, cuando se habla de fuentes oficiales en Gaza y de sus autoridades, no se puede ignorar que ellas son el Hamás, que por supuesto no rinde cuentas a nadie.

Enfatiza en que es importante marcar que, a la hora de hablar de esta guerra, no estamos hablando de una situación simétrica en un enfrentamiento entre Estados, sino entre un Estado y una organización terrorista.

Sostiene que esto realmente es un problema, porque es real y objetivo que hay muchísimas muertes y crisis humanitaria, pero que es enorme el daño que se hace cuando se le consigna veracidad a una fuente que además juega con la guerra psicológica como herramienta.

Señala Amoroso que en toda contienda hay “guerras narrativas”, pero que depende si en ellas la verdad aparece o no, aunque la labor del periodista es siempre la de ponerlas en duda. Frente a eso, pueden interpelar, desmentir, pedir que se rindan cuentas; pero que hay otra que fue capaz de perpetrar una masacre deliberadamente contra la población civil, expresamente dirigida hacia la población civil.

Revela que, por supuesto hay que entender también que los medios de comunicación, lamentablemente, pueden estar atravesados por sus propios sesgos o su propia predisposición a querer creer que ciertas cosas pueden ser de determinada manera.

Se acusa a Israel de genocidio, se lo lleva a una Corte internacional de Justicia, y un presidente de un país vecino de la Argentina equipara a Israel con los nazis.

Al respecto Carolina manifestó que cree que no se dan cuenta del dolor impresionante que generan (las declaraciones) con ello en la población de un país, sobre todo en una población, insiste, signada por el trauma.

Personalmente cree que se puede cuestionar la operación militar de Israel, que se pueden discutir las condiciones en las que se está dando y el efecto que está teniendo en la población civil, sin dudas, y que cualquier país llevando adelante una operación de esas características, debe rendir cuentas con el más absoluto rigor ante la comunidad internacional. Sin embargo, piensa que estamos viendo en algunos líderes y en algunos sectores la utilización de esta tragedia humanitaria, para en realidad, tramitar un sesgo preexistente que tiene una base, según su opinión, en el antisemitismo, por las manifestaciones, por la frivolidad con la que se utilizan algunos términos, por la vileza de la comparación, y que, entonces considera que validar una conversación con esas voces, termina de hacerles el juego a su odio preexistente.

Ya cerca del Día de la Mujer, Carolina, que confiesa “sentir bronca” por lo invisibilizadas que han sido las víctimas del 7 de octubre, a las sobrevivientes del Nova, a las que continúan cautivas en manos de Hamás, a sus familias, deseó enviarles un abrazo enorme y su recuerdo.

Redacción: Prof. Cita Litvak

Escuche la nota

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai