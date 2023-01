Al poner fin a la coordinación de seguridad con Israel, la Autoridad Palestina se está disparando a sí misma en el pie

La Autoridad Palestina (AP) anunció el fin de la coordinación de seguridad con Israel, pero Israel puede mantener su seguridad incluso sin la asistencia de la AP.

Por Yoni Ben Menajem / Jerusalem Center for Public Affairs

La Agencia de Seguridad de Israel hace un excelente trabajo y depende solo de sí misma. El cese de la coordinación de seguridad empeorará la situación sobre el terreno para los palestinos y dañará gravemente el gobierno de la Autoridad Palestina.

El secretario de Estado de EE. UU., Tony Blinken, llega a Israel esta semana para reunirse con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en un intento por calmar las tensiones y poner fin a la violencia reciente.

Uno de los principales temas que tratará el Blinken será el anuncio por parte de la Autoridad Palestina del cese de la coordinación de seguridad con Israel.

Abbas optó por anunciar su decisión de una manera vaga que le permitiera retractarse sutilmente. Su portavoz, Nabil Abu Roudeineh, anunció que la coordinación de seguridad ya no existe a partir de ahora, pero se abstuvo de declarar explícitamente que la Autoridad Palestina la había detenido.

En la práctica, los funcionarios de la Autoridad Palestina afirman que se han detenido las reuniones regulares entre los oficiales de las FDI y los oficiales de las fuerzas de seguridad palestinas, pero ambas partes entienden que es solo cuestión de tiempo hasta que se reanuden los contactos, tan pronto como la situación se calme.

La Autoridad Palestina está tratando de reclamar en las calles palestinas que el cese de la coordinación de la seguridad es el talón de Aquiles del sistema de seguridad israelí y que si cesa la coordinación, la seguridad israelí se verá seriamente perjudicada. Sin embargo, éste no es el caso.

Es cierto que la coordinación de la seguridad con la Autoridad Palestina ayuda a Israel en su guerra contra el terrorismo en Judea y Samaria. Sin embargo, desde los Acuerdos de Oslo y hasta hoy, Israel depende solo de sí mismo en esta área. Ya hemos visto la política de “puerta giratoria” de Yasser Arafat, que arrestaba a terroristas y los liberaba de inmediato. En este sentido, Abbas no es como Arafat, pero desde entonces los gobiernos israelíes han aprendido a confiar únicamente en la inteligencia israelí.

La Agencia de Seguridad de Israel hace un excelente trabajo en la guerra contra el terrorismo independientemente de la coordinación de seguridad con la Autoridad Palestina. Por lo tanto, la Autoridad Palestina perderá más que Israel si deja de coordinar la seguridad. La Autoridad Palestina mantiene la coordinación de seguridad principalmente para garantizar la continuación del gobierno de Abbas.

La Autoridad Palestina depende mucho de Israel en el campo de la seguridad con respecto a los movimientos del presidente de la Autoridad Palestina Abbas dentro y fuera de Judea y Samaria. Todos los altos funcionarios de la Autoridad Palestina tienen certificados VIP que les permiten pasar por los puntos de control de las FDI e ingresar a Israel y también viajar al extranjero.

La policía palestina no puede cambiar la ubicación y el despliegue de sus fuerzas en Judea y Samaria sin coordinación con las FDI. Decenas de miles de trabajadores de los territorios que trabajan en Israel no pueden ingresar sin la aprobación de la Agencia de Seguridad de Israel. Las familias palestinas no pueden recibir tratamiento médico en hospitales de Israel sin la aprobación del establecimiento de seguridad israelí. La Autoridad Palestina tampoco puede traer alimentos y bienes a su territorio sin la aprobación de la seguridad israelí.

El cese completo de la coordinación de seguridad por parte de la Autoridad Palestina podría conducir al deterioro de la situación de seguridad en Judea y Samaria y fortalecer el poder de Hamás. Es muy dudoso que Abbas esté interesado en este resultado; estaría socavando su gobierno con sus propias manos.

Altos funcionarios de Fatah estiman que Abbas ralentizará la coordinación de seguridad y reducirá su nivel para crear la apariencia de que está llevando a cabo las decisiones de los líderes palestinos, pero no las detendrá por completo. Los funcionarios de Fatah ya están criticando a Abbas porque su movimiento fue apresurado y causará un daño irreparable a la Autoridad Palestina.

Un alto miembro de la dirección de Fatah, Tawfik al-Tirawi, exjefe de la inteligencia general palestina que coordinó la actividad de seguridad con la Agencia de Seguridad de Israel, advirtió ya en febrero de 2022 que el cese de la coordinación de seguridad con Israel conduciría al colapso de la Autoridad Palestina.

Desde 2005 hasta hoy, la Agencia de Seguridad de Israel salvó a Abbas al menos dos veces de intentos de asesinato por parte de Hamas y expuso los planes de Hamas para derrocar a la Autoridad Palestina a través de una serie de ataques.

Abbas está jugando con fuego en su decisión de detener la coordinación de seguridad con Israel. Podría desencadenar una conflagración en Cisjordania que estallaría fuera de control y traería un nuevo desastre a los palestinos, como ocurrió en la Segunda Intifada cuando Yasser Arafat eligió el camino del terror tras el fracaso de la cumbre de Camp David.

La evaluación en el establecimiento de seguridad de Israel es que Abbas está tratando de advertir a Israel, EE. UU. y Egipto que la situación de seguridad se ha vuelto frágil debido a las políticas de Israel y que ellos son responsables de lo que sucede en el terreno.

Abbas está tratando de mejorar su posición en la calle palestina. Las encuestas de opinión pública palestina muestran que el 70 por ciento quiere que se retire inmediatamente de la arena política.

Mientras tanto, el público palestino no cree en las declaraciones de la Autoridad Palestina. La calle palestina está ampliamente convencida de que el cese de la coordinación de seguridad es un espectáculo de la Autoridad Palestina, que continúa coordinándose en secreto con el establecimiento de seguridad israelí.

Yoni Ben Menachem, un veterano comentarista diplomático y de asuntos árabes para la Radio y Televisión de Israel, es un analista senior de Medio Oriente para el Centro de Jerusalén. Se desempeñó como Director General y Editor Jefe de la Autoridad de Radiodifusión de Israel.

