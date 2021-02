Ultraortodxos y el futuro de Israel

Ya en la próxima generación – si no antes – será demasiado tarde para cambiar cualquier cosa; la comunidad ultra-ortodoxa pasará de 10 a 20 por ciento de la población – si no más.

′′ Quién es sabio? El que ve lo que viene, dijo el tratado de principios del Talmud (Mishná) – Pirkei Avot

La historia nos ha enseñado a los judíos a anticipar, a comprender los acontecimientos de hoy y a tratar de prepararnos adecuadamente para los inevitables cambios que tenemos por delante.

La epidemia de coronavirus ha causado una serie de consecuencias aparentemente inesperadas. Uno de ellos es la oportunidad de sentir el futuro esperando a Israel pronto si nos permitimos seguir permitiendo un Estado dentro de un Estado , cuyo liderazgo sacará del Estado sin dar nada a cambio, sin siquiera reconocer el Estado del que se toma así mucho y descaradamente escupiendo sobre sus leyes y regulaciones.

Ese Estado dentro del Estado vive su propia vida sin tomar en cuenta que como parte de la población del país y por el bien de preservar sus costumbres, está listo para poner en peligro la salud y la vida misma de todos los ciudadanos de alrededores.

Más que eso. Muchas veces tenemos que ver últimamente cómo los líderes de esta comunidad, incitando a su rebaño a la violencia directa, obligan al liderazgo y a las fuerzas del orden público del país a entregarse a ella.

Desde el inicio de la epidemia, muchos líderes ultra-ortodoxos y líderes de sus comunidades se negaron, a pesar de las órdenes del gobierno, a cerrar Yeshivot y escuelas, aunque era evidente que estos lugares de grupo masivo de personas sirven como fuentes de infección masiva.

Ignoraron las solicitudes de científicos y médicos para detener reuniones masivas que no observan precauciones elementales en medio de la epidemia. Algunos de sus líderes incluso animaron a su rebaño a no usar cubrebocas.

El liderazgo de esta comunidad llamó a no hacerse la prueba de coronavirus con el fin de no aumentar las estadísticas de infección en esta comunidad y de este modo atraer la atención no deseada. Incluso crearon un sistema de salud paralelo dentro de su comunidad, un Estado totalmente incontrolable e irreconocible.

No tengo intención de culpar a nadie de la comunidad ultra-ortodoxa por permitir tales libertades éticas y galaxias. Culpo al liderazgo político de esta comunidad, en el mejor de los casos, condenando esto, y en el peor de los casos, asistencia directa a este comportamiento, que es un peligro directo para la vida de ambos miembros de esta comunidad y de todos los ciudadanos del país.

Hechos: 40 % de los casos de coronavirus detectados son afectados por ultra-ortodoxos, con sólo el 2 % de las multas emitidas por incumplimiento de las normas de cuarentena, son miembros de esta comunidad.

El jefe de gobierno Netanyahu ha estado diciendo en cada esquina durante más de seis meses que ha arreglado constantemente las medidas de cuarentena y las sanciones por su violación. Dice, pero no se hace nada porque el liderazgo ultra-ortodoxo no le recomienda hacer nada, y los obedeció sin duda, dirigiendo todas las penalidades de la cuarentena exclusivamente a la población secular del país.

Así que ahora Netanyahu está jugando juegos políticos y frotando puntos al público en general, retrasando la discusión de la Knesset de elevar las penalidades por violar la cuarentena para que se apruebe al final de la cuarentena misma, sin sentido.

Durante más de nueve meses este gobierno ha estado persistentemente torpedeando la introducción del ′′ programa de semáforo “, es decir, estricta cuarentena en las zonas de infección masiva, manteniendo cerca del estilo de vida normal donde la infección es relativamente baja.

Es necesario explicar que esto sucede porque la mayoría de las zonas de infección masiva son zonas ultra-ortodoxas compactas. Para no ofenderlos, el gobierno prefiere cerrar todo el país burlándose abiertamente de su población.

Decenas de miles de negocios sufrieron pérdidas monstruosas y estaban al borde y más allá de la quiebra. Cientos de miles de ciudadanos han perdido sus empleos, millones de niños están privados de una educación escolar normal, sólo porque el jefe de gobierno no quiere actuar contra sus aliados partidos ortodoxos.

No importa el día que veamos a la policía golpear con celeridad a los empresarios que se atreven a seguir trabajando en contra de las medidas de cuarentena draconianas – mientras que no hacen absolutamente nada para forzar al menos parcialmente y al menos un poco menos demostrativo y descaradamente violar estas medidas en asentamientos ultra-ortodoxos en las localidades .