Exjefe del Shin Bet: Las FDI permanecen en Gaza sólo por los rehenes

El ex del Shin Bet, Carmi Gillon, afirma que “la presión militar en la Franja de Gaza es lo único que puede traer a los rehenes a casa”.

1 de febrero de 2024

El exjefe de la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet), Carmi Gillon, que dimitió de su cargo tras el asesinato del fallecido Primer Ministro Yitzhak Rabin, comentó el miércoles, por primera vez desde el 7 de octubre, los fracasos que condujeron al ataque asesino de Hamás.

“La historia del 7 de octubre es algo que nadie imaginó que podría suceder. El hecho de que los ciudadanos del Estado de Israel hayan estado involucrados en todas las guerras desde la Segunda Guerra del Líbano – debido a los misiles – no tuvo en cuenta la ocupación de tierra y el asesinato y secuestro de civiles”, dijo Gillon en una entrevista con el Canal 12 de Noticias.

“No tengo una explicación relacionada con la inteligencia. Creo que a medida que continúan los combates y se revelan más datos sobre los preparativos de Hamás, resulta que el fracaso de la inteligencia es enorme“, añadió.

Durante muchos días, le costó digerir la masacre. “Mi primo fue asesinado en el Kibbutz Be’eri y estuve en una ceremonia celebrada en su memoria y allí escuché de primera mano sobre la terrible masacre y comencé a comprender”.

Sobre la necesidad de que el actual jefe del Shin Bet asuma la responsabilidad por el fracaso, Gillon afirmó: “Creo que Ronen Bar siente – y lo expresó públicamente – un sentimiento de responsabilidad muy grande. Mientras tanto, debe continuar funcionando. “Ya que tiene que seguir librando una guerra contra el terrorismo. Sinwar no será localizado con inteligencia y tanques, sino más bien en una operación quirúrgica”.

Gillon afirmó: “En mi opinión, la guerra ha terminado. La única razón, en mi opinión, por la que las FDI permanecen en el campo es para traer de vuelta a los rehenes. La presión militar en la Franja es lo único que puede traer rehenes a casa.”

“Nos hemos embarcado en una guerra de venganza y esto está absolutamente justificado a la luz de lo que hemos pasado. No hay ciudadano en el país que no cargue directa o indirectamente con la guerra sobre sus hombros. La única razón de la guerra hoy es el regreso de los rehenes. Hamás ha recibido un golpe y seguirá siendo el órgano de gobierno en la Franja mientras exista un vacío y no haya nadie más para llenarlo. Hasta ahora, todos han huido de Gaza. “Será que habrá un alto el fuego durante cinco o seis años y volverá el ritual de los misiles. Sin embargo, la historia de lo que pasó el 7 de octubre, en mi opinión, no se repetirá”.

