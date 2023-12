“Haim, Yoram y Amiram, espero que me escuchen esta noche, sepan esto: estamos haciendo todo lo posible para que regresen sanos y salvos” Daniel Hagari, portavoz de las FDI

Con la mismo formato de los videos anteriores, Hamas utiliza a los rehenes para presionar a Israel en su punto más débil. Los tres hombres son identificados por Israel como Haim Peri, de 79 años, Yoram Metzger, de 80, y Amiram Cooper, de 84, fueron tomados como rehenes hace más de 10 semanas junto con otras 240 personas por el grupo terrorista Hamas.

Sentado en el medio, Peri habla a la cámara y dice que él y otros rehenes ancianos que tienen problemas de salud “están sufriendo mucho en condiciones muy duras, y suplica a Israel por su liberación” No hay pruebas de cuándo se haya filmado este video, ni de cómo actualmente están estos rehenes, por lo que el portavoz de las FDI no solo les envía un mensaje a ellos, sino que exige a las autoridades de la Cruz Roja que verifique el estado de salud de los rehenes y les proporcione los medicamentos.

Los otros dos rehenes Amiram Cooper, de 84 años, y Yoram Metzger, de 80, son residentes de Nir Oz.

Sobre el video, Hagari dice: “Muestra la crueldad de Hamás contra civiles ancianos, inocentes, que requieren atención médica. El mundo debe trabajar para permitir la asistencia médica y verificar sus condiciones”, afirmó Hagari en una conferencia de prensa vespertina.

“Nuestros corazones están con los rehenes y sus familias en todo momento”, afirma.“Haim, Yoram y Amiram, espero que puedan escucharme esta noche. Deben saber que estamos haciendo todo lo posible para que regresen a casa sano y salvo. No descansaremos hasta que regresen”

"El mundo debe trabajar para permitir la asistencia médica y verificar sus condiciones”, afirmó el portavoz de las #FDI Daniel Hagari respecto al nuevo video de Hamas que muestra a tres rehenes ancianos y que no se sabe en qué fecha fue filmado pic.twitter.com/e62hLXqdUy — Radio Jai (@fmjai) December 18, 2023

En el video, los rehenes suplican la ayuda de Israel para asegurar su liberación y afirman que no quieren morir en un ataque de la Fuerza Aérea de Israel.

“Somos la generación que sentó las bases para la creación de Israel. Somos los que iniciamos el ejército de las FDI. No entendemos por qué nos han abandonado aquí”, manifestó Peri.

“Tienen que liberarnos de aquí. No importa el costo. No queremos ser víctimas como resultado directo de los ataques aéreos militares de las FDI. Libérennos sin condiciones. No dejen que envejezcamos aquí”, añadió.

La frase que los tres repiten al fina, claramente todo guiado dice: “No dejen que envejezcamos aquí”.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai