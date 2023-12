Advertencia de Ruckauf- “El riesgo existe y es grave”

Existe una seria preocupación que Argentina pudiera ser blanco de un nuevo atentado terrorista como los que se perpetraran en los noventa contra la embajada de Israel y la AMIA. La alineación geopolítica que el nuevo gobierno de Javier Milei explicita a favor de Israel y los Estados Unidos, en un contexto de guerra contra el Hamas y en un Medio Oriente en erupción, sumado a las debilidades y porosidad fronterizas del país sudamericano, la presencia de células de Hezbolah en nuestros suelos, e incluso la alianza de algunos países de la región, que abiertamente son aliados de Irán, son elementos para una alerta máxima. Vale recordar que hace unas semanas se abortó un atentado inminente en Brasil contra instituciones judías e israelíes.

Sobre esta hipótesis dialogamos con Carlos Ruckauf, ex vicepresidente del Gobierno de Carlos Menem donde se sufrieran los atentados terroristas.

El experimentado politico señala que “el riesgo existe, que es grave, no solo por el “alineamiento”, sino porque nos encontramos en medio de una guerra de agresión del terrorismo contra Israel y una respuesta de Israel que tiene rebote en otros grupos terroristas. Hamás perpetró el sangriento atentado del 7 de octubre, y Israel pelea contra Hamás, contra Hezbollah, que significa también pelear contra Irán que es el responsable de los dos atentados en la Argentina”.

Remarcó que el peligro es grande, que la manera de protegernos es, tener una estructura de Inteligencia que pueda prever lo que pueda ocurrir. Señaló que no tiene dudas de la capacidad de Patricia Bullrich, de su equipo, y de las fuerzas federales para actuar, pero que, si no hay un informe de Inteligencia previo, todo es inútil.

Ruckauf puso énfasis en decir que lo más grave en el terrorismo islámico es que se ha vuelto especialmente cruel, que busca objetivos muy sensibles. Dijo que lo que ocurrió el 7 de octubre, no es un atentado de los tradicionales; se atentó contra civiles, contra bebés, niños, ancianos, mujeres. Consideró que hay que tener cuidado, pero que no por eso, deben dejarse de cumplir los ritos de cada religión, sino el terrorismo logra otro objetico, que es el de no poder ser lo que somos.

Sobre la irrupción del presidente Milei en la región, que es una novedad tal vez no muy feliz (para algunos), por la presencia de Irán en Bolivia, con, Lula cercano a movimientos del Foro de San Pablo, Boric de izquierda en Chile, y si algo pasara podría desestabilizar a este gobierno, el referente, que no incluiría a Boric en esa posición, si le preocupa Bolivia, y la libertad con la que ese país está entregando pasaportes bolivianos a ciudadanos iraníes, y por supuesto, la situación con nuestra “porosa y complicada” Triple Frontera , que desde ahí vinieron los atentados. .

“El tema de Inteligencia debe tratarse de manera muy ágil y pensando en las posibilidades de que tengamos un atentado”, advirtió.

Redacción: Cita Litvak

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai