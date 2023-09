Terrorista palestino asesinó a un soldado cerca de Modiin – 9 Noticias en 63 Segundos de Hoy

Solicite el envío de este servicio diario por Whatsapp +54911 2508 7790

1- El soldado Maxim Malchinov de las FDI fue asesinado y varias personas resultaron heridas en un ataque terrorista cerca del puesto de control en las afueras de Modi’in.

2- Irán afirma haber frustrado un plan israelí de sabotaje contra su industria de defensa.

3- El Reino Unido designó al legislador judío Grant Shapps como nuevo ministro de Defensa.

4- Casi la mitad de las nuevas empresas creadas por empresarios israelíes durante los primeros seis meses del año incorporaron sus negocios fuera del país.

5- “ We Will Rock You ”, la sensación musical del West End basado en las populares canciones de Queen, emocionó a una sala repleta por más de 1.500 personas en su estreno en Israel.

6- la Embajada del Uruguay en Israel conmemoró el 198º Aniversario de la Declaratoria de la Independencia y los 75 años de relaciones diplomáticas.

7- Una plaga de ratones en Bnei Brak, Israel amenaza la posibilidad de observar la festividad de Sucot.

8- Antes de las Altas Fiestas, Israel advirtió a los viajeros sobre la amenaza de secuestros e incluyó a Latinoamérica entre los territorios peligrosos por los nexos con Irán.

9- Hoy por la mañana se declaró el estado de emergencia en el aeropuerto Ben-Gurion después de que un ladrón de automóviles palestino intentara atravesar un control de seguridad.

