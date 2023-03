Marzo llega con un rugido de nueva música yiddish

Como dicen en mameloshn (lengua materna), “Dos Yidish lid iz umetum”. En otras palabras, “la canción yiddish está en el aire”.

Por Jon Kalish/ JTA

Este mes se interpretará por primera vez en Estados Unidos una colección de nuevas canciones en yiddish en un museo de Manhattan; dos músicos de blues de Brooklyn lanzarán sus grabaciones de viejas canciones populares en yiddish y se estrenará un nuevo sitio web que preserva el trabajo de una pareja que desempeñó un papel fundamental en la promoción de la canción en yiddish.

Si todo eso no fuera suficiente, las estrellas del escenario yiddish también aparecerán en un evento que celebra a la mujer que fue apodada “la canción de Sherlock Holmes en yiddish”.

“Debido a que todos tenemos esta extraña relación con el yiddish, cada proyecto que la gente hace lo lleva a un lugar diferente”, dijo Alex Weiser, director de programas públicos de YIVO, a la Semana Judía de Nueva York. “Actualmente están sucediendo cosas interesantes y extrañas con la canción en yiddish”.

Acto de hermana

Como parte de la celebración de mujeres en la música en varios lugares del Carnegie Hall, el domingo 5 de marzo, el Cuarteto Paul Shapiro sube al escenario en el Museo de la Herencia Judía en Battery Park para interpretar “Di Shvester: The Sisters”. Las hermanas (por otra madre, de todos modos) en este concierto de música judía y yiddish son Eleanor Reissa, la cantante/directora/actriz que habla yiddish con fluidez, y Cilla Owens, la soberbia vocalista de jazz que enseña en Hunter College y puede cantar en Yídish también.

Reissa y Owens interpretarán algunas canciones de Barry Sisters, el trío nacido en el Bronx de mediados del siglo XX que llevó las canciones en yiddish a la corriente principal. Una de las canciones que interpretarán está basada en un poema de la poeta yiddish Aliza Greenblatt, también conocida como la suegra de Woody Guthrie. En una transición entre géneros, Reissa y Owens seguirán “Zumer Bay Nakht Oyf Dekher” (“Summer At Night On The Roof”) con “Up On the Roof”, el éxito de Carole King/Gerry Goffin cantado memorablemente por Laura Nyro .

Shapiro, cuyos álbumes para la serie Radical Jewish Culture de John Zorn fueron aclamados por la crítica, ha trabajado con Owens, quien pasó la mayor parte de su vida en Crown Heights, desde 1990. Shapiro comenzó a colaborar con Reissa, quien creció en Brownsville, en Yiddish New York en 2017.

“Para mí, ambos son miembros de la realeza de Brooklyn”, dijo Shapiro, quien cuelga su sombrero de fieltro en Grand Street Co-ops del Lower East Side.

“Cuando canto con Cilla, siento que estoy en casa”, dijo Reissa.

Los dos vocalistas han aparecido juntos varias veces en Shapiro’s Ribs and Brisket Revue, que comenzó en el ahora cerrado Cornelia Street Café. El evento del domingo es copresentado por el Centro Nacional del Libro Yiddish y el Museo del Patrimonio Judío.

Un derecho a cantar el blues

Durante todo el mes de marzo, se encuentra disponible para descargar un EP gratuito de cinco canciones titulado “Once Upon a Time the Fire Burned Brighter: Ballads from the Yiddish Gothic”. Creadas por los intérpretes de blues de Brooklyn Gordon Lockwood , estas son reinterpretaciones de canciones populares en yiddish, tres de ellas de Lifshe Schaecter Widman, una cantante de folk en yiddish que engendró al poeta yiddish Beyle Schaechter-Gottesman, quien engendró al erudito en yiddish y ex periódico. el editor Itzik Gottesman, ahora profesor titular de lengua y cultura yiddish en la Universidad de Texas en Austin, cuyo blog Yiddish Song of the Week es una fuente importante para los amantes de la canción yiddish.

El EP estará acompañado de videos de las cinco canciones, además de multimedia adicional que se podrá ver en línea. Gordon Lockwood puede sonar como un cantante de folk canadiense, pero en realidad es un dúo compuesto por el percusionista Ricky Gordon, que toca con Wynton Marsalis y ha colaborado con Spike Lee, y Jeremiah Lockwood, el líder de The Sway Machinery, un grupo de metales pesados. banda de música del mundo. Lockwood, un etnomusicólogo acreditado con un doctorado de Stanford, produjo recientemente un álbum de música que presenta a varios cantores jasídicos de Brooklyn . En abril, Gordon Lockwood interpretará su repertorio “Once Upon A Time” en New Haven y Nueva York.

Realeza yídish

El 23 de marzo, la vida de Chana Mlotek, la difunta gran musicóloga, folclorista y archivista, quien curó la colección de música yiddish en los elogiados archivos de YIVO , se celebrará en la sede de YIVO en West 16th St. Participarán nueve descendientes del clan Mlotek, junto a los actores Reissa y Steven Skybell, quienes interpretaron a Tevye en la producción en yiddish de “Fiddler On The Roof”.

Los cantantes incluirán a Lorin Sklamberg de The Klezmatics y Sarah Gordon de la banda de rock yiddish de Brooklyn Yiddish Princess. Gordon es la hija de la difunta Adrienne Cooper, a menudo conocida como la “madre del renacimiento yiddish”. El director musical de la velada será Zalmen Mlotek, hijo de Chana y Yosl y director artístico del National Yiddish Theatre Folksbiene.

El 20 de marzo, se espera que Workers Circle lance The Yosl and Chana Mlotek Collection of Yiddish Song, un sitio web que convierte la antología de tres volúmenes de los Mloteks “Perlas de Yiddish Song” en un recurso multimedia de búsqueda. El sitio web, que consta de más de 400 canciones en yiddish, incluirá contenido seleccionado de YouTube y TikTok, según un correo electrónico del publicista.

La colección Mlotek agrega otro recurso importante a un campo que incluye la colección de YIVO de más de 4000 canciones en yiddish , un proyecto dirigido por Barbara Kirshenblatt-Gimblett y que presenta las grabaciones de campo de la fallecida musicóloga Ruth Rubin, y muchos en la escena de la canción en yiddish están buscando hacia eso.

“Hemos estado esperando esto durante muchos, muchos años”, dijo Linda Gritz, una bióloga molecular jubilada activa en la canción mensual del Workers Circle en Brookline, Massachusetts. El grupo se ha estado reuniendo en línea durante la pandemia y no ha podido usar las dos docenas de copias de cada libro de Mlotek, por lo que ha tenido que crear archivos PDF de 30 canciones para sus reuniones virtuales mensuales.

“Cuando está en línea, la gente puede solicitar cualquier canción de cualquier libro y podemos poner la URL en el chat e ir a ella”, dijo Gritz. “Será un recurso increíble”.

Canciones para y sobre refugiados

El 26 de marzo, se presentará “Pleytem Tsuzamen” (“Refugiados juntos”) en el Museo del Patrimonio Judío-Un Monumento Viviente al Holocausto . Dos presentaciones del ciclo de canciones en yiddish de Josh Waletzky marcarán el debut estadounidense de la obra, que se interpretó por primera vez en 2019 en la reunión de Weimar Republic of Yiddishland en Alemania. Los artistas vendrán de Letonia, Alemania, Inglaterra y Canadá, y los violinistas de Brooklyn Jake Shulman-Ment y Deborah Strauss son parte del elenco.

“Es apropiado que lo hagamos un par de semanas antes de Pesaj [Pascua] porque hay un tema de Pesaj que se repite en muchas de las canciones”, dijo el cantante Daniel Kahn, que vive en una casa flotante en Hamburgo y toca el acordeón en el producción. “Es increíble lo profético y universal que ha resultado ser el ciclo de canciones de Josh… Esas canciones y sus temas de desplazamiento y agitación resuenan con las tradiciones de liberación dentro del yiddishkayt [cultura secular yiddish] y la práctica judía”.

Los supertítulos en inglés y ucraniano harán que el concierto de dos horas, copatrocinado por National Yiddish Theatre Folksbiene con la ayuda del Yiddish Book Center y otros grupos, sea accesible para personas que no hablan yiddish.

