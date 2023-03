“Ya hay gente en Israel que habla en términos de una posible guerra civil” Raanan Rein

La situación política en Israel es motivo de gran preocupación.

Para ayudarnos a entender esta difícil realidad, dialogamos en Radio Jai con el profesor Raanan Rein, historiador, quien fuera Vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, especialista en política latinoamericana, y que publicó varios libros sobre la Argentina y el peronismo.

Rein dijo que en Israel ven con mucha preocupación lo que está ocurriendo, y que la crisis tiene que ver con temas personales, con el del primer ministro Benjamin Netanyahu, con el Líder del partido ortodoxo Shas Arieh Deri , y así como con varias corrientes más radicalizadas que se han desarrollado en los últimos años y que parecería que “en esta nueva coalición hay un intento, por un lado, de poner fin a esta democracia liberal en Israel, y para proteger intereses personales, y por otro lado, para imponer un nuevo sistema de valores, supuestamente “más judíos” y menos occidentales.

Sobre lo de “temas personales”, explicó el historiador: “Netanyahu de hoy en día no es el mismo que el de hace 20 años. Hoy está obsesionado en una sola cosa: Evitar terminar en la cárcel”. Y añadió que el Primer Ministro “haría cualquier cosa para eso”, aun si ello dañara los intereses nacionales, si ello implicaría una alianza con elementos anti sionistas, hasta antijudíos, que lo haría sin ninguna duda. Mientras tanto, los partidos ultraortodoxos aprovechan estas circunstancias para promover su propia agenda.

Consultado Rein sobre fenómenos que se están dado en algunos lugares el mundo respecto de cuestionar el lugar de la Justicia, de los Medios, lo que hoy llega a Israel, respondió, que, efectivamente, se ven fenómenos similares en Turquía, Polonia, Hungría, Rusia, aun en Estados Unidos y Sudamérica, pero que “Israel no puede permitirse el ‘lujo’ del que se pueden permitir otros países”, porque sin duda, los enemigos de Israel están mirando con mucha atención lo que está sucediendo dentro de nuestro país.

Sobre la posible reforma judicial, indicó que ese no sería específicamente el tema, entiende que alguna reforma podría ser necesaria, que el problema, es un creciente del autoritarismo, el de una ambición de imponer la voluntad de esta “pequeña mayoría” sobre la sociedad israelí o sobre el Poder Judicial.

Indicó que hay una gran parte de la sociedad israelí que no está dispuesta a aceptar esa tiranía, sobre algunas minorías, como pueden ser los judíos seculares, los reformistas, los conservadores, las mujeres, los gays, o los árabes que son ciudadanos de Israel. Dijo que todos se sienten amenazados por las políticas de este gobierno que está haciendo las cosas de manera muy acelerada y que busca restringir los derechos de los ciudadanos, limitar la libertad de expresión. “Estamos muy pero muy preocupados”, expresó. Y comentó que su familia lleva 140 años en la tierra de Israel y que nunca se habían sentidos amenazados como lo sienten ahora. Que rechazó muchas veces ofertas del exterior, pero ahora….

El académico hace un llamado a los intelectuales judíos de la Argentina para que se manifiesten. No se trata de política, se trata de valores.

“No tengo tanto miedo por Irán, Hamas o Hezbollah como por este gobierno que no respeta los valores básicos que compartimos con Occidente, cuando siempre decimos que Israel es la única democracia de Medio Oriente”, reveló con tristeza.

Contó que tiene sus raíces en Israel y que no dejaría su tierra, pero que sin duda, se está viendo un número creciente de israelíes que está tramitando ciudadanías para otros países con la intención de emigrar, otros que buscan retirar su dinero de los bancos, gente que piensa en no ir como reservistas, si el gobierno continúa con la política de acabar con la democracia liberal en el país.

“Es entre ridículo y trágico que el gobierno califique como “anarquistas” a todo quien se oponga a su administración, una locura”, declaró.

Sobre las declaraciones de Netanyahu acerca de que los manifestantes son equiparables a los colonos que quemaron la aldea palestina, el analista dijo: “Nunca le voy a perdonar que nos compare con los “terroristas judíos” que hicieron este pogrom en Huwara ¡Es repugnante!”, Y remarcó que si a eso se le agregan los dichos del Ministro de Finanzas (Smotrich) que dio “legitimidad moral” a aniquilar una aldea árabe, donde fuere, o al ministro de Seguridad Nacional,(Ben Gvir) quien hace años había colgado en su casa el retrato de Baruj Goldstein, el asesino de Hebrón, se pregunta cómo van a defender desde otros países al Estado de Israel con declaraciones de este tipo.

Acerca de la posible implementación de la pena de muerte para los terroristas, opinó que en ello está la cuestión moral, pero también se pregunta sobre el efecto que pueda tener para poner fin a una ola de atentados a israelíes; que los expertos en Seguridad sostienen que no tendría ninguno, porque al terrorista que está dispuesto a suicidarse, no lo detendría una medida como esa. Y subrayó. “Sería además una ley para palestinos, para no judíos, y en un país normal, las leyes deben tener carácter universal”.

Respecto de una salida a esta crisis que describe con suma tristeza, Rein, señala, que no cree que los intentos del presidente Herzog vayan a tener éxito, sobre todo por los que tiene enfrente para negociar. Sin embargo, opinó de manera personal que, si existiera la posibilidad de ofrecerle a Netanyahu algún arreglo para detener el juicio que pesa sobre él, a cambio de que se retire de la vida política israelí, sería algo que apoyaría, aunque eso no le guste para nada.

“Con Netanyahu en el gobierno israelí veo imposible que haya soluciones. Ya hay gente en Israel que habla en términos de una posible guerra civil”.

Redacción Prof. Cita Litvak

