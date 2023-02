“Estamos en una situación de la que no sabemos si el Mesías la podría resolver” Adolfo Roitman

El doctor Adolfo Roitman, rabino, arqueólogo, curador de los Rollos del Mar Muerto del Museo de Israel en Jerusalem, brindó en Radio Jai un panorama de cómo se vivía en la época del Segundo Templo, bajo el dominio romano, y señaló puntos de contacto con lo que hoy sucede en el Israel de nuestros días.

Explicó Roitman que entre los años 37 y 4, antes de nuestra era, gobernó la tierra de Israel Herodes el Grande, un rey cliente de los romanos, que, con mano dura, controló la vida de los judíos y que, al mismo tiempo, con esa mano de hierro también evitó que las tensiones sociales, ideológicas, religiosas, explotaran durante su gobierno. La situación cambió de manera dramática después de su muerte y el reino se divide entre tres hijos, a partir de lo cual hay un control directo de Roma de esos territorios (salvo un periodo muy breve, entre los años 41 y 44, cuando el nieto de Herodes el Grande, Agripa 1°, va a ser rey de Judea), por lo que claramente hay un control de una potencia imperial, los romanos, que imponen por la fuerza su gobierno. Esto genera un movimiento de levantamiento de algunos grupos que quieren rebelarse ante los romanos, como los celotes, que ven en las armas un medio legítimo para luchar contra ese gobierno que los oprimía.

Destaca Roitman que esta situación de colapso social trajo como consecuencia, que las diferencias internas comenzaran a aflorar, entre quienes querían levantarse contra los romanos y los que pensaban que esto terminaría en una desgracia, porque entendían que era imposible levantarse contra Roma, la máquina militar más grande conocida en la antigüedad. Finalmente son los grupos fanáticos que empujan al pueblo a la revuelta contra Roma que comienza en el año 66, que tendrá algunos triunfos tácticos, pero insuficientes frente al poderío imperial. Por el otro lado estaban los grupos no belicosos que deseaban arribar a un entendimiento con los romanos, quienes, mediante un ardid, logran llegar a Vespasiano, quien sería luego emperador para pedirle la ciudad de Yavne para crear una academia rabínica, porque preferían encontrar soluciones pacíficas para proteger sus vidas. Sin embargo, estos grupos radicales no solo que seguirían matando romanos, sino también a judíos, a todos quienes pretendían el diálogo. Flavio Josefo hablaba de un grupo aún más radical que los celotes, los sicarios, que serán los que tomarían la famosa fortaleza de Masada.

Esto último señalado por el experto, nos hace pensar inevitablemente en las diferencias entre hermanos, lo que está sucediendo hoy en Israel frente a sectores ideológicamente antagónicos. Al respecto explica el especialista, que cuando se crea el Estado de Israel, se lo ve como el continuador de esa realidad política que se truncó con la destrucción del Templo por los romanos, que cuando David Ben Gurión se refería al Estado, lo llamaba Habaita shlishi “el tercer Templo”, y que utilizar la imagen, las ideas y los eventos del Segundo Templo, para entender el “tercer templo” no está alejado de la realidad, porque hoy vemos cuestiones que recuerdan fenómenos de la época del Segundo Templo que pasan por la descomposición social, por la fragmentación, una oposición manifiesta entre los grupos, en donde hay un diálogo entre sordos, en este Israel de nuestros días frente a acontecimientos desconocidos hasta ahora para los israelíes.

Aclaró Roitman que obviamente hubo en el pasado marchas, demostraciones a favor o en contra del gobierno, pero que la sensación actual es la de que se encuentran en una situación nueva, en donde se cambian las reglas de juego, producto por supuesto, de años de divisiones políticas que seguramente se fueron acentuando. Recordó los cinco intentos que requirieron establecer gobierno, el tener dos años de gobiernos interinos, que todo ello llevó a una situación de inestabilidad política y de una clara polarización social, en donde hay dos grupos sociales enfrentados en cuestiones capitales, como por ejemplo el lugar que tiene la religión en el Estado, con los derechos de las minorías; con el tema de los territorios, los que para unos son “liberados” y para otros “conquistados”, temas que evidentemente dividen a la sociedad. Dijo que, hasta ahora, tenían la sensación de que había reglas de juego que todos aceptaban y que hoy quieren cambiar esas reglas de juego. Se refiere a la votación del pasado lunes por la reforma de la Corte Suprema, y de la preocupación de que un solo poder, el del Primer Ministro sea el que defina. “La población siente que los derechos básicos de la ciudadanía están en juego”, expresó.

Retomando el tema del Segundo Templo y sobre las divisiones internas, de las razones que señalan los sabios respecto de los motivos de su destrucción, como la del odio gratuito entre hermanos. Sobre esto último, el sinat ajim, dijo que lo que parece una aseveración tan simple, refleja una lectura profunda de la historia judía antigua que no comenzó con los romanos, sino, mucho más atrás en el tiempo. Ya en la época de los macabeos hubo una guerra civil en la historia de los judíos, cuando el pueblo se opuso al gobierno de Alejandro Janeo, rey de Judea que terminó matando miles de judíos, y que luego de la muerte del monarca va a estallar una guerra entre poderes fuera de la tierra real para conseguir su apoyo, y que es así que llega Pompeyo en el año 63, encabezando las tropas de Roma , es decir los judíos son los que pidieron, o un bando judío pidió que llegaran los romanos con el propósito de poderle ganar al otro bando.

Parecería que en épocas de crisis la gente esperara a un mesías, a alguien que le resolviera los problemas, y sobre ello Roitman declaró “Estamos en una situación de la que no sabemos si el Mesías la podría resolver”. Y dijo que en una realidad política en donde se combina nacionalismo y religión, esta no puede terminar bien, y que es exactamente en la situación en donde se encuentran, y que hay que recordar que, cuando nace el Estado de Israel como parte de una realpolitik , Ben Gurión precisamente, para evitar un quiebre de la unidad nacional, decidió que realmente ciertos temas que tienen que ver con los derechos personales de los individuos, como es por ejemplo las relaciones maritales, o el tema de las conversiones, cuestiones que pasan sobre la identidad del judío dentro de ese Estado, que no es un estado religioso teocrático, esté controlado por los religiosos. Recordó Roitman que en Israel no existe el casamiento civil, y que, por lo tanto, los judíos se tienen que casar dentro de la normativa judía.

Sobre el sistema educativo, comentó que no hay una sola educación, existe la educación secular, la religiosa sionista o nacionalista, y la de los ortodoxos; y entonces se da la situación en la que incluso los niños no estudian lo mismo, y que una de las grandes luchas es la de obligar que en las escuelas ultra ortodoxas se estudien materias que son centrales como el inglés o la matemática, que ellos no estudian y que obviamente significa que los esos niños que van a crecer en el país, no van a estar preparados para vivir en una sociedad moderna. “La división en la sociedad ya existe” dijo, porque hay una parte de la sociedad que no sirve en el Ejército, y que a eso le podemos sumar, por ejemplo que hay hoy miembros del Parlamento, e incluso del gobierno que creen que habría que construir un tercer templo no solamente en teoría, sino de facto. Y se pregunta entonces, cómo convencer al mundo árabe que pueden estar tranquilos, que en realidad son simplemente palabras y que nadie piensa realmente en hacerlo.

Acerca de esta Israel distinta a la idea liberal e intelectual pensada por Hertzel, el profesor Roitman dijo que, sin duda lo que pasa en Israel debe verse en un contexto mucho más amplio, en donde por ejemplo, el Primer Ministro, antes de ser elegido (y que está siendo juzgado en tres causas), hablaba del deep state, que es la narrativa que utilizaba Trump en los Estados Unidos, o líneas de pensamiento que recuerdan las de Bolsonaro en Brasil, y que, en Israel se toman los ejemplos específicos de lo que ha pasado en Polonia, en Turquía y en Hungría en donde los grupos de derecha y de la ultra derecha se hicieron del gobierno, y que, a partir de ahí hay como una bola de nieve que no se puede detener. Subrayó con preocupación lo que el Ministro de Comunicaciones de Israel declaró sobre anular el canal público. “Ejercen el poder por medio de la democracia, pero finalmente terminan convirtiéndose en gobierno autoritarios”, expresó.

Y agregó que hay grupos nacionalistas ultra religiosos que utilizan como argumento lo que está escrito en la Biblia para justificar la autoridad sobre los territorios, Sostuvo que de hecho hoy la ley del Estado de Israel no rige para todos, sino solamente para aquellos que están de un lado de la línea verde, y que eso los coloca en una situación imposible como Estado judío y democrático.

Para finalizar recordó lo que escribió Hertzel, en la novela Altneuland, en donde vislumbraba en su imaginación literaria, que iba a haber también un intento de grupos extremistas de tomar el poder en esa futura sociedad, es decir que él ya preveía que dentro de esa atmósfera optimista de democracia y de liberalismo hay fuerzas “oscuras” que quieren atentar contra esa misma democracia.

Redacción: Prof Cita Litvak

Escuche la nota completa

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai