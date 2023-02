El documental francés sobre el Holocausto ‘The Sorrow and the Pity’ sigue siendo escalofriantemente relevante

Reestrenada en los EE. UU. el 24 de febrero, la película de 1969 de 4 horas de duración de Marcel Ophuls presenta una descripción fascinante de la vida cotidiana en la Francia ocupada por los nazis y, en última instancia, trata sobre la naturaleza humana.

Por Jordan Hoffmann/The Times of Israel

Uno de las docenas de testigos de primera mano del Holocausto dice esta línea contundente en el documental de 251 minutos “The Sorrow and the Pity”, una gigantesca pieza histórica del director Marcel Ophuls. La película (que ocupa el puesto 11 en la encuesta de mejor documental de Sight and Sound en 2019 ) se ha restaurado recientemente y se estrena en el Film Forum de Nueva York el 24 de febrero.

En 1969, el director judío de origen alemán criado en Francia y los Estados Unidos (¡y todavía con nosotros hoy a los 95 años!) filmó más de 50 horas de entrevistas con personas notables y gente común, todos los cuales fueron tocados por la ocupación nazi. de Francia. Su objetivo era pintar un cuadro de cómo era realmente la vida, y utilizó como enfoque principal la típica ciudad de Clermond-Ferrand, un lugar encantador no lejos de la sede del poder del mariscal Philippe Pétain en Vichy.

Cuando la televisión francesa, dirigida en su totalidad por el estado en ese momento, recibió el producto terminado (que encargaron), lo archivaron. Se cree que esperaban algo que continuara con el mito nacional: que Francia era una nación de resistentes que idearon estrategias y lucharon contra los nazis. Algo de eso estaba en la película, ya que algo de eso era cierto. Pero lo más impactante fue cómo el documental abordó directamente a los colaboracionistas, que van desde los muchos que vitorearon cuando llegaron los tanques hasta otros que simplemente se encogieron de hombros y siguieron la corriente, siempre que nadie los confundiera con un comunista, anglófilo, o judío.

Aunque la película nunca se proyectó en la plataforma prevista hasta 1981, se convirtió en una sensación internacional. Incluso el presidente francés Charles De Gaulle comentó, remarcando las “verdades desagradables” de la obra, diciendo que “Francia no necesita verdades; Francia necesita esperanza”. Incluso sin un lanzamiento nacional convencional, muchos le atribuyen la alteración del diálogo nacional, una especie de programa cinematográfico de verdad y reconciliación.

Después de su relanzamiento en Nueva York, la película llegará a ciudades seleccionadas durante la primavera y el verano, con Los Ángeles, Detroit, Cleveland, Hudson y Concord confirmados. Para muchos cinéfilos, es posiblemente una de esas obras importantes de las que siempre has oído hablar pero nunca llegaste a ver. Este podría ser el momento.

De la ‘cáscara de plátano’ a la realidad sin pelar

Marcel Ophuls es hijo de Max Ophüls, una figura clave en la historia del cine cuya obra incluye “Los pendientes de Madame De…” y “Lola Montès”. Marcel se metió en el negocio de la familia y finalmente obtuvo un éxito con la espumosa película romántica de 1964 “Banana Peel”. Sin embargo, encontró su verdadera vocación haciendo documentales para televisión.

“The Sorrow and the Pity” fue una sensación suficiente para que someterse a la experiencia completa de cuatro horas se convirtió en algo así como un remate. En la comedia ganadora del Oscar de Woody Allen “Annie Hall”, asistir a una proyección es algo recurrente y dio lugar a frases como “esos hombres de la resistencia francesa eran realmente valientes… tenían que escuchar tanto a Maurice Chevalier”. (De hecho, la estrella de “Gigi” hace algunas apariciones a través de imágenes de archivo en “The Sorrow and the Pity”).

Además de la importancia social del proyecto, los estudiosos del cine citan regularmente “El dolor y la lástima” como un paso clave en el desarrollo de la forma documental. Cuando Ophuls comenzó, las cámaras livianas y los equipos portátiles de sincronización de sonido solo existían desde hacía unos años. Al igual que los artistas y activistas que despliegan hoy sus teléfonos móviles para hacer avanzar el cine, la primera ola de “cinema vérité” era libre de recorrer y sumergirse en sus temas. (Títulos como “Chronicle of a Summer”, “Titicut Follies” y “Primary” son ejemplos clásicos de esto). Pero “The Sorrow and the Pity” representa un próximo paso significativo: la producción es ágil pero no está “en el movimiento.” Se adapta a largas entrevistas con sus sujetos, pero en sus propios hogares o en lugares relevantes para el tema en cuestión.

Este es un lenguaje visual tan natural hoy en día que es difícil concebirlo como algo revolucionario. Pero es clave para entender por qué la película tuvo tanto impacto. Aquí había personas de todos los estratos sociales que habían sobrevivido bajo la ocupación, indagando en los recuerdos más mundanos de esos años. (De hecho, un hombre se unió a la resistencia porque estaba harto de ir a la carnicería para enterarse de que los alemanes, que tenían el primer acceso, estaban “comiendo toda nuestra carne francesa”.)

Y aquí, para mí, es donde la película realmente conecta. Aparte de todos los pronunciamientos elevados (“una obra histórica que cambió el curso de la historia”, escribe The New Yorker ), nada va a llamar su atención durante más de cuatro horas si no es interesante. Es la especificidad de las personas y los lugares, incluso en un nivel visual básico, lo que lo hace.

Un lavado de voces

Ophuls entrevista a docenas de personas, y si yo fuera más estudioso de la política francesa, probablemente tendría más que decir sobre algunos de los nombres, como el funcionario del gobierno judío Pierre Mendès France, quien fue arrestado por el régimen de Vichy y escapó dramáticamente de prisión. , luego se fue a Inglaterra (solo para regresar más tarde y convertirse en primer ministro). La película eventualmente se convierte en un torrente de voces y observaciones, algunas en el lado correcto de la historia, otras no.

Escuchará a un oficial alemán impenitente que tiene la audacia de quejarse de que algunos combatientes de la resistencia no usaban uniformes. (Irías a extorsionar a algunos granjeros y ellos se darían la vuelta y te dispararían, se queja). Escucharás a un luchador de la resistencia de clase trabajadora que sobrevivió a la tortura en un campo de concentración. Sabe cuál de sus vecinos lo avisó, pero no lo nombra. No es que lo olvide o incluso lo perdone, pero él sabe que buscar venganza no resolverá nada.

Otras historias incluyen a un comerciante llamado Klein que publicó un anuncio en el periódico para asegurarse de que sus clientes habituales supieran que no era judío. (Cuando se le preguntó acerca de esto, nunca se le pasó por la cabeza que se trataba de algo fuera de lo común; la comunidad tenía derecho a saberlo). Hay un luchador de la resistencia de clase alta a quien no le importaban mucho los comunistas de su cohorte, pero se tapó la nariz, y luego están los muchos que usan su respeto por el héroe de la Primera Guerra Mundial Philippe Pétain como excusa para quedarse con el gobierno de Vichy.

Uno de estos “colaboracionistas moderados” insiste en que a los judíos franceses que fueron deportados a los campos les fue mucho mejor que a los judíos de otros países. Es uno de los pocos ejemplos en los que Ophuls responde a sus súbditos, y los dos entran en una andanada de números y prevaricaciones. Es un ejemplo desgarrador de cómo dos personas pueden mirar los mismos hechos y llegar a conclusiones diferentes.

Lo más fascinante, me pareció, fue el caso de Christian de la Mazière , un hombre encantador y aparentemente consciente de sí mismo que se unió a la División Charlemagne, un pelotón francés de las SS. Habla de su atracción juvenil por el fascismo como un alcohólico en recuperación hablando de alcohol en una reunión de AA. Nunca pide perdón ni una sola vez, y no se puede decir si es porque está avergonzado o simplemente asume que ya lo tiene. No se hablaba de personas como esta en la educada sociedad francesa de la época, pero se vuelve cada vez más claro que había historias como esta en todas partes. Seguramente esta fue la fuente de gran parte de la controversia de la película.

Junto con el testimonio de de la Mazière hay una gran cantidad de imágenes de propaganda del reinado de Vichy. Es fascinante ver cómo las películas y las canciones (incluida una del ya mencionado Maurice Chevalier) giraron la colaboración (o, al menos, la falta de resistencia) como algo más que un movimiento para salvar las apariencias, sino como una fuente de orgullo. Sí, fuimos derrotados, pero este nuevo gobierno, dirigido por un patriota y un héroe de guerra, nos recuperará y nos conectará con la Europa moderna, lejos de los agresivos británicos y, por supuesto, de los judíos en los que no se puede confiar. En retrospectiva, parece tan claramente falso, pero los hechos son innegables: para muchas personas funcionó.

Como judío, naturalmente, tengo un interés especial en aprender todo lo que pueda sobre el nazismo. Pero esta película tiene éxito porque, en última instancia, trata sobre la naturaleza humana. Y dependiendo de cuán alarmista sea uno sobre los tiempos actuales, es posible encontrar paralelos con nuestro momento político actual en casi cada minuto de las más de cuatro horas de duración.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai