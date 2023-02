Siguiendo a los saudíes, Omán finalmente abre el espacio aéreo a todos los países, incluido Israel

El sultanato del Golfo, tradicionalmente un mediador entre Irán y Occidente, toma una medida que reducirá las horas de viaje al Lejano Oriente, pero no indica un tratado inminente con Jerusalén, informó The Times of Israel.

Omán abrirá su espacio aéreo a todos los transportistas, anunció el jueves el sultanato del Golfo, permitiendo que los vuelos civiles israelíes crucen su espacio aéreo.

“Como parte de los esfuerzos continuos del Sultanato de Omán para cumplir con sus obligaciones bajo la Convención de Chicago de 1944, la Autoridad de Aviación Civil afirma que el espacio aéreo del Sultanato está abierto para todos los transportistas que cumplan con los requisitos de la Autoridad para sobrevolar [sic]”, tuiteó. CAA de Omán, sin mencionar a Israel por su nombre.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo en un mensaje de video que el desarrollo convierte a Israel en “el punto central de transferencia entre Asia y Europa”.

Netanyahu agregó que el trabajo para abrir los cielos de Omán comenzó con su visita a Omán en 2018.

El ministro de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, calificó la medida como “una decisión histórica que acortará el viaje a Asia, reducirá los costos para los israelíes y ayudará a las empresas israelíes a ser más competitivas”.

También agradeció al gobernante de Omán, Haitham bin Tariq, y al gobierno de Estados Unidos por su ayuda en las conversaciones de meses encabezadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

En julio pasado, antes de la visita del presidente estadounidense Joe Biden, Arabia Saudita abrió sus cielos a todos los vuelos comerciales. Con el anuncio de Omán, los vuelos israelíes pueden reducir de dos a cuatro horas a destinos populares como India y Tailandia.

El desarrollo también podría reducir potencialmente los precios de los boletos, dado que las aerolíneas ahorrarían dinero en combustible.

Arabia Saudita comenzó a permitir que las aerolíneas israelíes sobrevolaran su territorio en un corredor aéreo especial solo para vuelos hacia y desde los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein después de la firma de los Acuerdos de Abraham.

Durante mucho tiempo, Omán ha sido presentado como el próximo candidato para unirse a los Acuerdos de Abraham. Pero a finales del año pasado, la cámara baja del parlamento votó a favor de ampliar su ley de boicot a Israel.

El vicepresidente de la Asamblea, Yaaqoub Al-Harethi, explicó que la enmienda “ampliará la criminalización y ampliará el boicot” a Israel, según la cuenta de Twitter de la agencia de noticias WAF.

Durante su visita de 2018, Netanyahu supuestamente recibió el compromiso del entonces sultán Qaboos de abrir el espacio aéreo de Omán a las aerolíneas israelíes. Sin embargo, la decisión fue revertida por el sucesor de Qaboos, Tariq.

“Haitham es mucho más cauteloso en su política exterior debido a su inexperiencia y su preferencia por sentarse en la cerca”, dijo Moran Zaga, experto en la región del Golfo en Mitvim, el Instituto Israelí de Políticas Exteriores Regionales.

La reticencia de Omán en torno a los lazos con Israel se debe en parte a la presión del vecino Irán.

Tariq visitará Teherán en los próximos días para ofrecer su mediación entre Irán y Estados Unidos sobre las conversaciones nucleares estancadas, según Iran International.

Omán ha desempeñado tradicionalmente un papel de mediador. El enviado especial de Estados Unidos para Irán, Robert Malley, estuvo en el país la semana pasada.

Funcionarios iraníes y estadounidenses también se reunieron en Omán en los años previos al acuerdo nuclear JCPOA de 2015.

