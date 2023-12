Irán afirma haber ejecutado a un agente del servicio de inteligencia israelí Mossad

La ejecución tuvo lugar en una cárcel de Zahedán, en la provincia de Sistán-Baluchistán, en el sureste de Irán.

16 DE DICIEMBRE DE 2023

Un agente del servicio de inteligencia Mossad de Israel fue ejecutado el sábado en la provincia de Sistán-Baluchistán, en el sureste de Irán. Así lo informó la agencia de noticias IRNA, financiada por el estado de Irán.

“Esta persona se comunicó con los servicios extranjeros, específicamente el Mossad, recogió información clasificada y, con la participación de asociados, proporcionó documentos a los servicios extranjeros, incluido el Mossad”, especificó.

El nombre del agente no se divulga, los detalles del arresto no están claros. No se nombró a la persona.

Dijo que el acusado había entregado información clasificada a un “oficial del Mossad” con el objetivo de “propaganda para grupos y organizaciones opuestas a la República Islámica”. No dijo dónde había tenido lugar la supuesta entrega.

No estaba claro cuándo fue arrestada la persona, pero IRNA dijo que se había rechazado una apelación.

La ejecución, que tuvo lugar en una cárcel de Zahedán, en Sistán-Baluchistán, se produjo un día después de que militantes baluchis atacaran una comisaría de policía en provincia, matando a 11 miembros del personal de seguridad e hiriendo a varios más.

El sábado se celebró un funeral de Estado para los hombres en la ciudad de Rask, donde tuvo lugar el ataque, según la televisión estatal. En los enfrentamientos que siguieron también murieron dos militantes del grupo Jaish al-Adl.

La empobrecida provincia de Sistán-Baluchistán, que limita con Afganistán y Pakistán, ha sido durante mucho tiempo escenario de frecuentes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y militantes suníes. La población de la provincia es predominantemente musulmana sunita, mientras que la mayoría de los iraníes son chiítas.

