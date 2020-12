La ruleta israelí: Vacunación, crisis política, económica y ataques terroristas

Un individuo armado atacó a tiros un puesto policial en una de las puertas de la Ciudad Vieja de Jerusalem en las últimas horas del lunes. Hablamos con Arie Belinko, residente en la ciudad, quien relató lo allí ocurrido.

Belinko que nació en la Argentina y llegó a Israel hace 55 años, es guía de turismo y vive en Mevaseret Tzion, a seis kilómetros de Jerusalem. El hecho sucedió en la Puerta de los Leones, un lugar por el que ingresan habitualmente muchísimos musulmanes para llegar a las mezquitas, la de la Cúpula de la Roca y la de Al- Aqsa, las dos más importantes para los musulmanes de todo el mundo, y donde siempre hay dos policías de guardia en la puerta. Dijo que un terrorista comenzó a disparar contra ellos, hirieron levemente a uno de los guardias, luego persiguieron al atacante, quien fue finalmente “neutralizado”, es decir que fue “abatido”. Indicó que hubiera llegado a mayores si hubieran actuado más personas en el hecho y no solo un individuo.

El sector en donde se produjo el ataque es una puerta muy transitada a toda hora, en época de turismo; está muy cerca del pie del Monte de los Olivos donde acuden muchos cristianos, en general peregrinos, explicaba Arie, y que, como hoy no hay turismo, no había prácticamente nadie, salvo los policías; ya eran las siete de la tarde, por lo cual, tampoco había musulmanes porque la oración de la tarde ya había finalizado. Señaló que este ataque fue inesperado, que tal haya sido una represalia, quizás por algún incidente en los Territorios y que nadie se pronunció sobre el atentado, salvo Hamás que expresó su alegría por ello.

Campaña vacunación

Comenzó a suministrarse la vacuna Pfizer de manera escalonada. La decisión fue comenzar con quienes se encuentran dentro de la llamada “población de riesgo”: personal de salud y mayores de 65 años. Dan turnos para recibir la vacuna y ya en esa instancia, se les aseguran las dos dosis necesarias.

Belinko comentó que hay algunos problemas, que aún no llego la cantidad de vacunas que se esperaba, y que estiman que con el correr de la semana, llegue lo que falta para cubrir la primera tanda, que será para vacunar a un millón quinientas mil personas aproximadamente. Dijo que, según los últimos datos de sondeos, se pudo saber que un 64 por ciento de la población está dispuesta a vacunarse, y que los médicos dicen que necesitan que se vacune un 75 por ciento para asegurar la inmunidad de rebaño. Ya entre los médicos y trabajadores de salud, un 80 por ciento recibió la primera dosis. Por ahora, las vacunas son del laboratorio Pfizer, pero, a principios de enero, llegará la de Moderna.

Situación política

“El pueblo la está pasando bastante mal, nos han puesto en una situación por la que no sabés a quién votar, seas de centro izquierda, de centro derecha, no hay a quién votar”, declaró desesperanzado. Y agregó que la situación resulta peor, con lo que ocurrió la noche del lunes, cuando el gobierno pretendía no presentar el Presupuesto: El primer ministro Benjamín Netanyahu no obtuvo los votos necesarios para ello, y perdió, y por lo tanto “el gobierno definitivamente cayó ”, por lo cual el 23 de marzo habrá nuevas elecciones.

Reveló que se encuentran con esa situación de “no saber a quién votar”, porque no hay un candidato que merezca la confianza absoluta de ninguno de los sectores políticos. “Es muy difícil”, expresó. Recordó que Kajol Labán, el partido de Benny Gantz les había prometido aquello de “primero el Estado de Israel y después el sillón” y que eso fue al revés.



Economía en tiempos de Covid

Acerca de la economía, particularmente en cómo afecta al sector turístico, puntualmente entre los comerciantes árabes israelíes, quienes desarrollan su actividad en el Shuk (Mercado), Belinko indicó que ellos reciben de parte del Estado la misma ayuda que los comerciantes judíos israelíes, que no hay ninguna diferencia, pero que la situación está muy complicada puesto que no hubo turismo en todo este año y fue muy poco lo que pudieron trabajar.

