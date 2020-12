“La única explicación del voto en contra de Trump es que a los judíos americanos no les importa Israel”

La relación entre Donald Trump y la comunidad judía de Estados Unidos siempre en parámetros generales fue buena, parecía que esta relación iba a mejorar debido a la creciente ayuda del Estado norteamericano con respecto a Israel, sin embargo en las elecciones pasadas no se vio ese apoyo de la comunidad para la reelección de Trump. Por ello dialogamos con Sammy Epel, integrante de la comunidad judía en Estados Unidos.

“La relación entre Trump y la comunidad judía para alguien de Latinoamérica como yo (oriundo de Venezuela), es difícil de entender. El 70 o el 75% de la comunidad judía norteamericana vota en contra, porque en verdad no es que la gente vota por el Demócrata o el Republicano. A pesar de que Biden presidente era pro israelí, la única explicación del voto en contra de Trump es que a los judíos americanos no les importa mucho Israel”.

Epel desarrolló su postura con respecto al partido Demócrata: “Es una mezcla de gente muy rara, demasiado extremista, tenemos a la extrema izquierda establecida en el partido a tal punto que durante tres años en el Congreso se presentó lo que se llamaba ‘Antisemitism a Word Act’. Era un acto de conciencia del antisemitismo que estaba dirigido a la protección de los estudiantes judíos en la escuela secundaria y en la Universidad, todos se sumaron a eso y no hubo ninguna organización que estuviera en contra, esto no se aprobó durante 3tresoportunidades en tres años. Esto pasa porque el partido está liberado por gente de izquierda”.

Profundizó sobre la problemática que existe en la comunidad judía, que padecen más puntualmente los estudiantes en Estados Unidos: “Hay como dos lados totalmente opuestos, porque por un lado la comunidad judía sí le interesa Israel, pero cuando llega el momento de demostrarlo, aparentemente no lo hacen, y con esto me refiero a cuando van a votar, sobre todo en la educación ¿Por qué no se les dan las herramientas necesarias a los estudiantes judíos para que se defiendan en el campus? La situación en este lugar es trágica, la última encuesta que el 85% de los profesores son de extrema izquierda, ellos no solamente están para enseñar sino también para exponer su ideología”.

Por FB/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.