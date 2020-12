El primer vuelo entre Israel y Marruecos llega a Rabat

La delegación conjunta de Estados Unidos e Israel realiza un histórico viaje relámpago para firmar acuerdos bilaterales y trilaterales, que incluyen aviación, turismo, salud, agua y agricultura.

El primer vuelo de Israel a Marruecos despegó el martes por la mañana para un viaje relámpago de una delegación conjunta israelí-estadounidense que incluirá la firma de varios acuerdos bilaterales y trilaterales.

Ben-Shabat, hijo de padres nacidos en Marruecos, dijo que la paz está “estallando ante nuestros ojos”. Hizo sus comentarios en la pista, frente al avión, que estaba pintado con un símbolo de hamsa, una imagen de mano popular como símbolo de buena suerte en ambos países.

El vuelo de Tel Aviv a Rabat, que aterrizó en la capital marroquí alrededor de las 3 pm hora local, se considera altamente simbólico después de que Marruecos anunciara el 10 de diciembre una “reanudación de relaciones” con Israel.

El viaje también tiene como objetivo mostrar los logros de la administración Trump en la diplomacia de Oriente Medio, semanas antes de que el presidente electo Joe Biden reemplace al presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

Jared Kushner, asesor principal de Trump, dijo que esperaba que los lazos renovados entre Israel y Marruecos crearían una relación tan cálida como la que se está desarrollando entre Jerusalem y Abu Dhabi, luego de un acuerdo de normalización firmado a principios de este año.

Desde entonces, decenas de miles de israelíes han visitado los Emiratos Árabes Unidos y las dos naciones han firmado múltiples acuerdos de cooperación.

“Mi esperanza es que este vuelo de hoy a Marruecos produzca el mismo impulso”, dijo Kushner.

Kushner, quien lideró en gran medida los esfuerzos de Trump en Oriente Medio, dijo que el presidente de Estados Unidos trató de crear una política “racional” basada en objetivos comunes, aparentemente refiriéndose a acuerdos comerciales y preocupaciones compartidas sobre la amenaza de Irán.

El embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, dijo que si bien cada acuerdo de normalización entre Israel y un país árabe, tres de los cuales se han firmado en los últimos cuatro meses, y un cuarto país, Sudán, ha indicado planes para hacer lo mismo pronto, fue significativo en propia, juntos representaron un cambio importante en la región.

“Cada acuerdo de paz se sostiene por sí solo. Cada uno debe celebrarse. Juntos representan un cambio radical en el Medio Oriente ”, dijo.

Está previsto que la delegación pase menos de un día en Marruecos, manteniendo reuniones de alto nivel con funcionarios marroquíes, incluido el rey Muhammad VI, antes de regresar a Israel.

And I'm off to Rabat to cover a joint Israeli-US delegation where the three parties are expected to sign a number of declarations to formalize the renewal of ties.

The flight (#555, or 'hamsa hamsa hamsa,' Get it?) will be the first commercial flight from Israel to Morocco. pic.twitter.com/nuDdYCUJ6k

— Judah Ari Gross (@JudahAriGross) December 22, 2020