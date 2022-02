“Rusia le pide a los ucranianos como si aún fueran sus vasallos” Matty Zwaig

Para conocer acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania y la preocupante tensión en ascenso entre ambos países y del anuncio de Rusia de retirar sus tropas de las fronteras con Ucrania, Radio Jai dialogó con el analista político y experto en relaciones comerciales Maty Zwaig, quien reside en Israel.

Zwaig transmitió la sensación de urgencia de las noticias internacionales acerca de este conflicto, que involucra además a los países miembros de la OTAN (Organización Tratado del Atlantico Norte)

En función de poner en perspectiva la noticia del desescalamiento de las tropas rusas de las fronteras con Ucrania, el experto en análisis político brindó una información básica para entender las aristas puestas en juego en la situación internacional mencionada:

La decisión rusa del retiro de tropas es ejercida sin ningún tipo de obligación, -dado que se trata de sus propias fronteras-, y se producirá cuando se cumplan el fin de los ejercicios conjuntos con Bielorrusia y cuando Ucrania firme el compromiso de no participar de la OTAN.

“Rusia le pide a los ucranianos como si aún fueran sus vasallos”. Del lado de la OTAN, los países han firmado que, – en caso de ataque-, Estados Unidos acudirá en defensa de Ucrania”.

La idea de que el presidente ruso Vladimir Putin plantea que ninguno de los países occidentales y participantes de la OTAN tienen derecho hacia Rusia. “El conflicto por la OTAN es visto por Rusia como una estrategia geopolítica occidental a largo plazo, y genera un temor a perder el poderío pasado y una amenaza de perdida de poderío en la esfera mundial hacia el futuro”.

Consultado por Radio Jai acerca de la posibilidad de una tercera guerra mundial, manifestó que, “si bien los ucranianos tienen apoyo de los Estados Unidos, no hay posibilidad de que soldados europeos o americanos se posicionen en un frente de batalla por defensa de Ucrania y contra Rusia. Eso no existe, salvo que se vean envueltos otros países y eso pudiera dar comienzo a una tercera guerra, pero no lo veo”.

Esta afirmación se apoya en los acontecimientos rusos del pasado reciente, argumentando que Occidente no intervino cundo Rusia entro en 2014 a Crimea, ni en el 2008 cuando los rusos atacaron y se quedaron con varias provincias de lo que es la Georgia soviética, -a modo de demostración de poderío.

En este sentido, Vladimir Putin gobierna desde hace 20 años, y obtuvo dos grandes picos de apoyo popular : En la guerra contra Chechenia y cuando entró a Crimea (88% de apoyo).

Cuando se le interrogó por la realidad de los judíos ucranianos, Zwaig comentó que constantemente hay pedido de aliah desde Ucrania, especialmente desde las zonas del este, apoyados en la Ley del Retorno. Se estima que la presión internacional y conflictiva aumenta los pedidos de inmigración a Israel. La población ucraniana constituye un tercio de los pedidos de aliah provenientes de todo el mundo.

Mientras tanto, se establece que en Rusia existen un millón y medio de judíos, pero como población activa, se estima que la población judía asciende a 200.000.

Durante la entrevista se subrayó la contradicción que hablan del camino de la paz como posibilidad mientras se deja trascender rumores del inicio de una guerra. Rusia quiere impedir el ingreso ucraniano a la OTAN mientras que en Ucrania hay fuertes grupos nacionalistas que pugnan por lograr esta participación de alineamiento con Occidente.

La lectura del diplomático uruguayo destaca la complejidad de la realidad, con múltiples aristas: en Ucrania hay dos fuerzas opuestas: por un lado fuertes grupos prorrusos y por otro grupos que quieren acercar a Occidente, por interés respecto del trabajo, economía cultura, democracia etc, pero no deja de ser un país ex soviético, son eslavos, con la misma mentalidad, muy parecidos a los rusos, se basan en una economía post soviética.

Hay en ambos países presiones externas y presiones internas, con acontecimientos de graves enfrentamientos que no aparecen diariamente en la prensa.

El conflicto pone en evidencia que la seguridad de Europa podría verse comprometida, y particularmente, el Estado de Israel no quiere tener conflicto con ninguna de las partes involucradas.

Redacción gentileza de la Licenciada Diana Antebi

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai