“Madrid sí tiene claro cuál es el lado correcto” pero no cual es la capital de Israel, José Luis Martínez Almeida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se expresó ante la polémica decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de romper lazos con Israel, y enviará una carta este jueves a su homólogo en Tel Aviv, Ron Juldaí, en la que le ofrecerá el hermanamiento de la ciudad israelí con Madrid, la capital de España.

Almeida ha deplorado el “tufo antisemita” de la decisión de Barcelona de suspender las relaciones institucionales con Israel, y ante conferencia anunció:

Voy a enviar hoy mismo una carta al alcalde de Tel Aviv ofreciéndole el hermanamiento con la ciudad de Madrid, desconozco las razones por las que no estábamos hermanados, pero creo que esta es una estupenda ocasión para mostrar a Tel Aviv, y por extensión a todo el Estado de Israel que Madrid sí tiene claro donde tiene que estar, que Madrid sí tiene claro cuál es el lado correcto y que por lo tanto Madrid sí tiene claro que tenemos que reforzar nuestras relaciones con una democracia, un estado de derecho como lo es el Estado de Israel, con su capital y que desde luego, no vamos a alentar, ni vamos a permitir a la medida de lo posible comportamientos, insisto, que tienen un gran tufo antisemita por tanto creo que no tiene cabida en sociedades como las que vivimos hoy en día.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona decretó que “suspende temporalmente” todas las relaciones con el Estado de Israel y con todas sus instituciones, comunicó mediante una carta que le envió al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu.

Así mismo utlizó su cuenta personal de más de 380 mil seguidores para expresar lo siguiente:

“A petición de más de 100 entidades y miles de vecinos del Barcelona, acabo de comunicar a Netanyahu que suspendemos las relaciones institucionales con el Estado de Israel debido a las repetidas violaciones de los derechos humanos de la población palestina y al incumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas.

La alcaldía de Barcelona suspende temporalmente todas las relaciones con las instituciones del Estado de Israel, pero mantiene relaciones con las entidades israelíes y palestinas que siguen trabajando por la paz y contra el apartheid”.

