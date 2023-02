Terremoto destroza pequeña comunidad judía en Antakya, Turquía

Antakya fue una vez el hogar de una próspera comunidad judía, pero después de los terremotos de esta semana, es poco probable que los pocos judíos que aún vivían allí regresen.

Por Rina Bajista/Al Monitor

Hasta el miércoles por la mañana, el presidente de la pequeña comunidad judía de Antakya, Saul Cenudioglu, y su esposa Fortuna siguen desaparecidos . Su casa sufrió graves daños durante el primero de los dos terremotos que azotaron el sureste de Turquía el lunes. Los otros miembros de la pequeña comunidad judía de Antakya, unas 25 personas en total, sobrevivieron al terremoto.

Entrevistada el miércoles por la tarde por la emisora ​​pública israelí KAN, la hija de la pareja, Rachel, suplicó a las autoridades israelíes que enviaran un equipo de rescate a Antakya. Hasta el momento, las delegaciones de rescate israelíes se están instalando en Adana y Gaziantep.

Una delegación de la comunidad judía de Estambul llegó a Antakya poco después de los terremotos. El rabino Ashkenazi de Estambul Mendel Chitrik, quien también se desempeña como presidente de la Alianza de Rabinos en los Estados Islámicos, encabezó la delegación. Deambulando por las calles de la ciudad, la delegación logró localizar a la mayoría de los miembros de la comunidad, en su mayoría ancianos, y los llevó con ellos a Estambul.

Mientras estaba en Antakya, el rabino Chitrik logró ingresar a la antigua sinagoga de la ciudad, que sobrevivió al terremoto pero sufrió graves grietas en sus paredes. El rabino retiró los antiguos rollos de la Torá que estaban almacenados allí y los llevó a un lugar seguro.

La mayoría de los judíos turcos, estimados en 15.000, viven en Estambul, con una pequeña comunidad en Izmir. La comunidad judía de Antakya es una de las más antiguas del sur de Turquía y fue establecida hace unos 2.500 años por judíos originarios de Alepo en Siria. Los rollos de la Torá de la sinagoga de Antakya tienen al menos 400 años. Al igual que los judíos en otras ciudades turcas, la mayoría de los habitantes de Antakya abandonaron la ciudad en la década de 1970, cuando una ola de violencia política barrió el país. Hasta hace dos décadas, algunos judíos vivían en comunidades en otras partes del sur de Turquía, como Adana e Iskenderun, pero durante los últimos años, Antakya siguió siendo la última comunidad en funcionamiento.

#Turkey : Ancient Hebrew religious scrolls taken for safekeeping from synagogue damaged by earthquake in #Antakya where there’s been a Jewish community since earliest times #deprem pic.twitter.com/HMyuOyylaf

— sebastian usher (@sebusher) February 7, 2023