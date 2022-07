Rusia pide oficialmente que se “disuelvan” las operaciones de la Agencia Judía: medios estatales

Las autoridades rusas pidieron oficialmente el jueves la “disolución” de las oficinas de la Agencia Judía en el país, presentando una apelación en ese sentido ante el tribunal de distrito de Moscú, según un portavoz del tribunal citado por los medios de comunicación rusos.

Esto representa un importante paso adelante en la campaña de Rusia contra la organización cuasi-gubernamental israelí, que facilita y alienta la inmigración judía a Israel, o aliyah.

“El tribunal recibió una demanda presentada por el departamento principal del Ministerio de Justicia en Moscú solicitando la disolución de la… Agencia Judía”, dijo el tribunal en un comunicado publicado por el medio ruso RIA.

Ekaterina Buravtsova, portavoz del tribunal de Basmany en Moscú, fue citada por agencias rusas diciendo que la solicitud se hizo después de violaciones legales, sin dar más detalles, según la agencia de noticias Interfax.

La audiencia preliminar de este recurso está prevista para el 28 de julio.

La postura agresiva del gobierno ruso se considera muy inusual, ya que parece ser una represalia por la postura de Israel sobre la invasión de Moscú a la vecina Ucrania, así como por la campaña en curso de Israel contra Irán en Siria, a la que Rusia a veces se opone.

Aparentemente buscando minimizar las preocupaciones, la Agencia Judía dijo en un comunicado que esto era solo una “audiencia preliminar” y una “continuación del proceso legal” que ya estaba en marcha.

“Como hemos dicho anteriormente, no haremos ningún comentario durante el curso de los procedimientos legales”, dijo la organización.

A fines del mes pasado, las autoridades rusas informaron a la Agencia Judía en una carta que planeaban emprender acciones legales contra el grupo. La Agencia Judía inicialmente trató de abordar este asunto en silencio y solo, pero desde entonces ha pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel que intervenga en su nombre.

La Agencia Judía ha sostenido a lo largo de la campaña rusa en su contra que continúa operando normalmente en Rusia por el momento.

Vista de la sede de la Agencia Judía en Jerusalén, 29 de noviembre de 2016. Foto (Yonatan Sindel/Flash90)

Los ministros israelíes criticaron la presentación judicial del Ministerio de Justicia de Rusia, y uno dijo explícitamente que estaba vinculado al apoyo de Israel a Ucrania.

“Los judíos rusos no serán rehenes de la guerra en Ucrania. El intento de castigar a la Agencia Judía por la postura de Israel sobre la guerra es deplorable y ofensivo”, dijo el ministro de Asuntos de la Diáspora, Nachman Shai, en un comunicado.

“Los judíos de Rusia no pueden separarse de su conexión histórica y emocional con el Estado de Israel”, dijo.

La ministra de Inmigración y Absorción, Pnina Tamano-Shata, dijo que estaba trabajando con el primer ministro Yair Lapid y el Ministerio de Relaciones Exteriores para abordar el asunto.

“No hay una razón justificable para detener las operaciones de la Agencia [judía] y, por lo tanto, se están realizando esfuerzos diplomáticos para aclarar la situación y resolver el asunto en consecuencia”, dijo Tamano-Shata.

“Como hemos sabido cómo cooperar con las autoridades rusas durante muchas décadas, no tengo ninguna duda de que encontraremos soluciones apropiadas”, agregó.

La semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó a intervenir oficialmente en nombre de la Agencia Judía, haciendo que el embajador de Israel en Rusia, Alexander Ben Zvi, hablara con el viceministro de Relaciones Exteriores del país, Mikhail Bogdanov, sobre el tema, dijo el jueves una fuente familiarizada con el asunto.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, estaba confirmando un informe del sitio de noticias Walla sobre la intervención del gobierno israelí.

En la reunión, Bogdanov negó que los pasos contra la Agencia Judía fueran una forma de represalia diplomática y dijo que investigaría el tema, que los funcionarios israelíes vieron como un desarrollo potencialmente positivo aunque se mantuvieron escépticos, según ese informe.

El mes pasado, la Agencia Judía, que es responsable de facilitar y alentar la inmigración judía a Israel, recibió una carta de las autoridades rusas en la que hacían una serie de demandas difíciles, a las que la organización no tenía la intención de acceder, y amenazaban con consecuencias legales si esas demandas no fueron satisfechas.

Aunque Rusia no amenazó explícitamente con cerrar las actividades de la Agencia Judía en el país en su carta, la capacidad de la organización para operar allí se vería severamente restringida si Moscú cumpliera con su ultimátum.

Una fuente dentro de la organización le dijo a The Times of Israel en ese momento que no se esperaba que las demandas obligaran a la Agencia Judía a detener por completo sus operaciones en el país.

La saga ha evocado recuerdos de la difícil situación de los judíos en la Unión Soviética, a quienes se les prohibió durante muchos años emigrar a Israel y practicar abiertamente su fe.

La Agencia Judía, un brazo no oficial del gobierno israelí, tiene la tarea de supervisar y alentar la inmigración a Israel. Las personas que buscan emigrar a Israel deben presentar solicitudes a través de la Agencia Judía. La organización también lleva a cabo programas educativos y una serie de otras actividades.

Para facilitar estos esfuerzos, la organización mantiene oficinas en muchos países y ciudades de todo el mundo, incluido Moscú. En los últimos años, decenas de miles de ciudadanos rusos han emigrado a Israel, con aproximadamente 10.000 llegando desde que comenzó la invasión rusa a fines de febrero.

Fuente: The Times of Israel

