El proyecto que mandó el kirchnerismo de reforma de la Corte Suprema busca su disolución – Diputado Fernando Carbajal

“El proyecto que mandó el Frente de Todos de reforma de la Corte Suprema, lo que busca es su disolución”, dijo el diputado nacional Fernando Carbajal. El ex juez de Formosa dijo que lo que se busca es hacer un “mini Senado, una Corte que tenga representación federal de las provincias, cuando la función de la Corte es controlar y garantizar la constitucionalidad de las leyes”. Y agregó: “quieren cambiar el sistema jurídico, sin aceptarlo, porque quieren llevarse puesta a la Constitución”.

El diputado formoseño expresó: “claro que hay muchas cosas de la Corte que hay que modificar, pero fuera de los criterios políticos”, ademas de precisar que “si los jueces son 4 y no 5 no es por responsabilidad de la Corte, sino del poder político, que no envía el pliego para votarlo, como tampoco envía el pliego del Procurador”

Carbajal, que durante la pandemia buscó proteger a los ciudadanos de su provincia que eran impedidos de ingresar por el gobernador Gildo Insfran dijo “no me extraña que respalde este proyecto, ya que está acostumbrado a tener una justicia adicta en su provincia”

También aseguró que “Insfran está peor que nunca, controlando a cada persona que no se arrodilla ante su poder, como lo hace cualquier autócrata que está en su final de ciclo”. Pero se mostró seguro de que “en el 2023 empezará una nueva etapa democrática en Formosa”.

