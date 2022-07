EEUU advierte a Irán que no ayude a Rusia en su guerra en Ucrania vendiéndole drones de ataque. La censura militar israelí autorizó informar sobre el uso vehículos aéreos no tripulados de Tzahal para misiones de ataque.El ex primer ministro Netanyahu declaró que “no sabía que había peligro” antes de la tragedia del Monte Merón, en la que murieron 45 personas.

Estas noticias y más en el informativo en español de Kan-Reka, Radio Nacional de Israel.

