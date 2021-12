Israel celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana a través del ajedrez

Un evento mundial de ajedrez será presentado en el Día Internacional de la Solidaridad Humana, organizado por el club de ajedrez israelí Chess4All campaña Chess4Solidarity ‘s.

En el Día Internacional de la Solidaridad Humana, que es el próximo lunes, el evento planea fomentar el diálogo cultural, promover la tolerancia y traer participantes en línea, desde principiantes hasta expertos, de todo el mundo al evento, incluidos los de países árabes e Irán. La participación en el evento es totalmente gratuita.

Se esperan alrededor de 600 participantes de todo el mundo. Las invitaciones están en siete idiomas diferentes, incluidos hebreo, español, francés, inglés, ruso, árabe y persa, y se han distribuido en todo el mundo.

El director del proyecto, Lior Eisenberg, afirmó: “Estamos felices de realizar otro evento global que conectará a participantes de todo el mundo a través de un lenguaje internacional que es el ajedrez.

La ceremonia de apertura en Zoom tendrá lugar el lunes a las 7:30 pm. El mes pasado, la organización Chess4All tuvo una competencia con su contraparte cubana, donde unos 200 israelíes y cubanos se enfrentaron en partidos competitivos a través de la campaña Chess4Solidarity del club de ajedrez israelí.

Los torneos Chess4Solidarity han sido celebrados por el canciller Yair Lapid y organizaciones como la UNESCO. Otro torneo el mes pasado acogió la campaña Chess4Solidarity en honor al Día Internacional de la Tolerancia. El torneo, como los demás, se llevó a cabo de forma virtual y contó con más de 500 participantes en todo el mundo.

A través de este tipo de eventos, los ajedrecistas israelíes han podido competir contra oponentes de Bután, Marruecos, Libia y otros países.

In recognition for his work in the intercultural and interfaith space by organizing chess tournaments in the #Chess4Solidarity campaign, Chess4All CEO @chess4all1976 has been nominated to the @JFNNJ Love Impact Awards.

Congratulations Lior and Chess4All! pic.twitter.com/ki4e393Uzd

— Combat Antisemitism Movement (@CombatASemitism) December 11, 2021