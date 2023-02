‘Bomba de relojería’: Palestinos acosan sexualmente a niñas israelíes en autobuses públicos

Zivit Nahum, cuyas experiencias la llevaron a huir de su hogar en Ariel, recopiló las historias de 120 mujeres y niñas que habían sido acosadas en autobuses en Samaria.

Por David Isaac/ JNS

Muchos judíos en Samaria tienen miedo de tomar el autobús. Los trabajadores árabes, que no son ciudadanos israelíes, se han hecho cargo de ellos. Los residentes judíos se ven superados en número de 50 a 1.

La situación es especialmente grave para las mujeres jóvenes, que son objeto de agresiones sexuales. Se han documentado cientos de casos de acoso a niñas de hasta 11 años. A pesar del creciente clamor de los padres para que se tomen medidas, se ha hecho poco.

Yigal Brand, director general de World Betar, un movimiento juvenil sionista, vive en Havot Yair (también conocido como Yair Farm) en Samaria. Escribió una carta abierta el 18 de enero al Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, responsable de la administración civil en Judea y Samaria, y Miri Regev, la ministra de Transporte y Seguridad Vial.

“Miles de trabajadores todos los días usan estas líneas de autobús (¡¡subsidiadas por el estado para sus ciudadanos!!) que viajan desde las ciudades centrales a Samaria”, escribió Brand.

Agregó que los jóvenes soldados se encuentran solos en autobuses rodeados de árabes y la situación puede convertirse en intimidación y acoso y podría provocar la pérdida de vidas. Hizo un llamado a los ministros para que “traten esta bomba de relojería con seriedad”.

Para algunas jóvenes y niñas judías que viajan en los autobuses, la bomba de relojería ya ha explotado. Las experiencias de Zivit Nahum la llevaron a huir de su hogar en la ciudad de Ariel hacia el centro de Israel.

“Estaba traumatizado. No puedo volver a subir a esos autobuses mientras estén en esos autobuses”, dijo a JNS. “Tal vez una vez salga bien, y la próxima, bien. Pero la tercera vez, podría morir. No es sólo el acoso sexual aquí. Está aterrorizando a la gente. Es una cosa nacional. El hecho de que esté allí con ellos en esos autobuses, es solo cuestión de tiempo”.

Nahum fue acosada por primera vez cuando se dirigía a Ariel en el autobús número 586 cuando un hombre la tocó de manera inapropiada. Ella le gritó que se detuviera y él se rió. Cuando lo hizo de nuevo, ella le dio una bofetada. (Dijo que era una soldado de combate con experiencia en el manejo de situaciones difíciles). Luego le gritó al conductor que se detuviera porque la estaban acosando. Luego, todos los hombres árabes en el autobús comenzaron a gritarle al conductor que siguiera adelante porque querían llegar a casa. Nahum estaba asustado. Se apretó contra la puerta trasera y se bajó del autobús tan pronto como llegó a la siguiente parada.

La segunda vez, Nahum regresaba a Ariel desde Petach Tikvah en el autobús número 86. Se encontró sentada junto a un hombre árabe que la acosaba con preguntas. Se puso los auriculares con la esperanza de que él se detuviera. Cuando el autobús llegó al cruce de Giti Avishar en Samaria, hizo una señal de que quería bajarse. Luego trató de convencer a Nahum de que se apeara con él.

“Eres muy hermosa. Te construiré una casa. Te haré reina”, dijo. Nahum era la única mujer en el autobús. Cuando la pasó para llegar al pasillo, la tomó de la mano y trató de sacarla del autobús.

Espantoso

Fue un tercer incidente de acoso en junio de 2021 lo que realmente afectó a Nahum, y le sucedió a otra persona.

“Era una niña de 15 años, una niña religiosa. Llevaba una falda larga. Había como cinco o seis palestinos a su alrededor tocándola. Lentamente la empujaron al asiento trasero. Vi sus ojos abiertos de par en par por el terror; fue aterrador no solo para ella, sino también para mí, porque no sabía qué hacer”, dijo Nahum.

El autobús estaba lleno. Nahum apretó el botón de parada. “Intenté con todas mis fuerzas alcanzar su mano. Finalmente la agarré y la atraje hacia mí. Cuando el autobús paró en la estación, nos bajamos. Empezó a llorar y la abracé. Ella estaba en estado de shock. Me dijo que la tocaron debajo de la falda”.

Nahum decidió que necesitaba hacer algo, aunque “no soy influencer ni nada por el estilo. Nadie sabía quién era yo”.

Recopiló las historias de 120 mujeres y niñas que habían sido acosadas por árabes en los autobuses. Durante meses trató de comunicarse con el entonces ministro de Transporte y Seguridad Vial, Merav Michaeli. “Probé todo, todas las plataformas que se te ocurran, desde Facebook hasta Twitter, correos electrónicos y WhatsApp. Tengo su número de teléfono privado. Pero ella no me respondió”.

Michaeli es conocida como activista por los derechos de las mujeres y líder del Partido Laborista. La dificultad que encontró Nahum subraya un obstáculo adicional con el que los residentes de Samaria hablaron con JNS que dicen que deben superar, el hecho de que un número significativo de políticos y una gran parte de los medios israelíes los ven con ictericia.

Nahum dijo que no hay duda de que la postura política de Michaeli contra los judíos que viven en los territorios en disputa explica su falta de acción con respecto al acoso: “Lo primero que hizo como ministra fue congelar toda la planificación del transporte en Judea y Samaria”.

Michaeli no respondió a las solicitudes de comentarios de JNS. Sin embargo, en noviembre de 2022, su oficina, respondiendo a las críticas por su manejo de Samaria, dijo que había aumentado el servicio de autobús a la región y presupuestó una nueva parada de autobús en Peduel, una comunidad israelí en Samaria.

Nahum dijo que finalmente recurrió a los medios, pero solo el Canal 14 , conocido por su punto de vista político conservador, le dio una plataforma. Fue en ese momento que Michaeli finalmente respondió a través de un vocero, quien le dijo a Nahum que dependía de ella recopilar los datos concretos. Nahum trató de obtener información de la policía sobre informes de niñas que fueron acosadas, pero fracasó debido a las leyes de privacidad.

“La policía no me dio las historias ni ninguna información, así que estaba atrapada”, dijo.

La falta de atención es aún más frustrante porque hay soluciones al problema. Los trabajadores árabes de la Autoridad Palestina cruzan diariamente desde Judea y Samaria a Israel. Lo hacen a través de controles de seguridad desde donde son trasladados a sus lugares de trabajo, principalmente obras de construcción en todo el país.

El problema surge al final del día. No se proporciona transporte para su regreso a casa. Entonces, los trabajadores árabes toman el transporte público.

“El organismo gubernamental oficial que estableció los puntos de control para que cruzaran la Línea Verde no se detuvo a considerar cómo regresarían”, dijo Brand a JNS.

Nahum y Brand están de acuerdo en que la respuesta es exigirles que también pasen por los puntos de control a su regreso.

“Cuando regresan a sus hogares, no necesitan pasar por los controles. Simplemente suben a un autobús israelí sin ningún control, sin ninguna prueba de que hayan salido del país”, dijo Nahum. “Es por eso que hay tantos palestinos que se quedan en Israel sin permiso. Una vez que ingresan, pueden ir a donde quieran, hacer lo que quieran, cuando quieran”.

Brand agregó: “La segunda opción es proporcionar a los trabajadores autobuses para su viaje de regreso. El problema está solo en Samaria, y no en Gush Etzion [en Judea], donde las empresas privadas de autobuses transportan a los trabajadores árabes de regreso a casa. Haz lo mismo en Samaria.

Brand dijo que Smotrich debería ser quien se encargara del problema.

La oficina de Smotrich emitió un comunicado en respuesta a la carta de Brand. “La ministra ha querido agradecer a los vecinos la concienciación sobre la importancia del tema. No hay, ni puede haber, ninguna tolerancia para la agresión sexual en los autobuses, ya sea que se haga sobre una base nacionalista o no. Los habitantes de Judea y Samaria no son ciudadanos de segunda clase y su sangre no es menos roja. El ministro dijo que le planteará el tema al ministro de Transporte. Él sabe que el problema está cerca de sus corazones y será abordado”.

La oficina de Regev, en respuesta a la carta de Brand, dijo: “El Ministerio de Transporte concede la máxima importancia a la sensación de seguridad de todos los pasajeros del transporte público y, en particular, de las pasajeras del transporte público. Al mismo tiempo, la Policía de Israel es la única entidad autorizada para mantener el orden público en Israel y para tramitar e investigar las denuncias relativas a la comisión de delitos como el acoso sexual. El Ministerio de Transporte examinará con el Ministerio de Seguridad Nacional si es necesario un mayor control en las rutas problemáticas”.

“Aparte de las cartas, no se ha hecho nada. De una forma u otra, espero sinceramente que esto se resuelva. No ha habido ningún movimiento en los últimos meses”, dijo Brand.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai