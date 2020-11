Netanyahu analiza las vacunas COVID-19 y los desarrollos con líderes mundiales

El primer ministro Benjamin Netanyahu participó el martes en una videoconferencia con otros líderes mundiales y discutió posibles colaboraciones internacionales para hacer frente a la segunda ola de coronavirus.

También presentó un nuevo sistema israelí desarrollado para compartir iniciativas y desarrollos sobre el coronavirus entre diferentes naciones.

La conferencia fue organizada por el canciller de Austria Sebastian Kurz , con la participación de los primeros ministros de Australia, Noruega, Dinamarca, Grecia y República Checa.

El mundo está lidiando con la segunda ola de coronavirus que obliga a renovar las restricciones de viaje e incluso cierres en muchos países que anteriormente parecían tener el virus bajo control.

La conferencia se centró en discutir nuevas formas de combatir la propagación del virus, así como en compartir los avances relacionados con las diversas vacunas que se están desarrollando.

