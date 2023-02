El número de muertos por el terremoto Turquía-Siria supera los 11.700

El número de muertos asciende a 11.700, mientras los cuerpos se alinean en las calles de Turquía y crecen los temores por un número incalculable de personas enterradas bajo los escombros provocados por el terremoto en Turquía y en Siria.

El clima invernal es el gran enemigo sumado al tiempo que los atrapados pasan bajo los escombros sin agua y sin alimentos. Los rescatistas corrieron contra el tiempo este miércoles para sacar a los sobrevivientes antes de que sucumbieran al gélido clima invernal. El número de muertos asciende a 11.700 y se espera que aumente aún más, convirtiendo al terremoto en el más mortífero en más de una década.

Los últimos dos días han traído rescates dramáticos, incluidos niños pequeños que emergen de montones de escombros más de 30 horas después del terremoto del lunes antes del amanecer. Pero también hubo una desesperación generalizada y una ira creciente por la lentitud de los esfuerzos de rescate en algunas áreas en las que la ayuda se demora mucho en llegar. La guerra y la división de los grupos que gobiernan el norte de Damasco, la infraaestructura, el mal estado de las carreteras suma a la dificultad del terremoto mismo.

“La ayuda no viene, no puede venir. No podemos llegar a nadie en absoluto. Todo está destruido”, dijo Osman Can Taninmis, cuyos familiares aún estaban bajo los escombros en Hatay, la provincia más afectada de Turquía, cita la agencia de noticias AP.

La ONU hace un llamado a dejar la política atrás.

En Siria, los residentes encontraron a una recién nacida llorando aún conectada por el cordón umbilical a su madre, que estaba muerta. La bebé fue el único miembro de su familia que sobrevivió al derrumbe de un edificio en el pequeño pueblo de Jinderis, dijeron familiares a The Associated Press.

Casi 30 países envían ayuda y equipos de rescate mientras segundo a segundo se sigue trabajando para rescatar personas.

La Unión Europea está ayudando a Siria mediante la financiación de organizaciones humanitarias que supervisan las operaciones de búsqueda y rescate. También se movilizaron equipos de búsqueda y rescate para ayudar a Turquía con el sistema satelital Copernicus para brindar servicios de mapeo de emergencia.

El temblor derribó miles de edificios y aumentó la miseria en una región devastada por la guerra civil y la crisis de refugiados de 12 años en Siria.

Los equipos de rescate en Hatay, en el sur de #Turquía, se alegraron al localizar a Mohammed Ahmed, un niño sirio que había quedado atrapado durante 45 horas bajo los escombros. Exhausto, solo en la oscuridad, sin fuerzas, logrando sobrevivir a las heridas, al frío… pic.twitter.com/QkNvSTB3KX — Radio Jai (@fmjai) February 8, 2023

Turquía es el hogar de millones de refugiados de la guerra. El área afectada en Siria está dividida entre el territorio controlado por el gobierno y el último enclave del país controlado por la oposición, donde millones dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir.

La primera delegación de Israel de 150 expertos en rescate militar llegó al sur de Turquía el martes temprano para comenzar los esfuerzos de rescate en las áreas de Adana y Gaziantep. Una segunda misión, Ramas de Olivo, salió con 230 profesionales médicos y de logística para la instalación de un hospital de campaña.

