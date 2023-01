Con diplomacia pero con firmeza, Blinken aconseja a Netanyahu que no dañe la democracia israelí

A la sombra del plan de reforma judicial, el secretario le recuerda a su anfitrión que los lazos entre EE. UU. e Israel siempre se han arraigado en valores compartidos, incluida la protección de los derechos de las minorías y la justicia para todos, informó The Times od Israel.

Por David Horovitz

Con el primer ministro a su lado, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, hizo un llamado diplomático, pero inequívoco y muy detallado, a Benjamin Netanyahu para que mantenga la vibrante democracia de Israel y reconsidere los términos radicales de la reforma judicial que la amenaza.

Si algunos hubieran pensado que el secretario optaría por pasar por alto el paquete de reforma, que daría un poder casi ilimitado en Israel a la mayoría política y evitaría en gran medida que el Tribunal Superior sirva como un freno independiente y capaz contra el abuso del gobierno, los pasajes finales de los comentarios públicos de Blinken en Jerusalén subrayó que la administración estadounidense considera los cambios propuestos como cualquier cosa menos un asunto interno de Israel. Más bien, dejó en claro, la esencia democrática de Israel es fundamental para la relación bilateral.

Blinken ya había mencionado la importancia de la democracia israelí anteriormente en su breve discurso , cuando destacó la creencia de EE. UU. de que alejarse de “la visión de dos estados” para israelíes y palestinos es “perjudicial para la seguridad a largo plazo de Israel y identidad como un estado judío y democrático”.

Pero esa fue una salva de apertura menor en comparación con lo que siguió poco después.

Blinken señaló que no solo los “intereses compartidos” sino también los “valores compartidos” están en el corazón de los lazos entre Estados Unidos e Israel, y siempre lo han sido: “A lo largo de la relación entre nuestros países”, dijo, “lo que volvemos en el tiempo y de nuevo es que está enraizado tanto en intereses compartidos como en valores compartidos”.

Y luego fue específico, desatando una lista rápida de esos valores esenciales compartidos desde hace mucho tiempo: “Eso incluye nuestro apoyo a los principios e instituciones democráticos fundamentales, incluido el respeto por los derechos humanos, la administración equitativa de justicia para todos, la igualdad de derechos de los grupos minoritarios, el estado de derecho, la libertad de prensa, una sociedad civil sólida”.

En caso de que alguien se haya perdido el punto, Blinken luego observó, en una clara referencia a las manifestaciones y cartas de alarma que han recibido las propuestas de reforma, “Y la vitalidad de la sociedad civil de Israel ha estado en plena exhibición últimamente”.

Habiendo dejado en claro que Israel defiende los principios democráticos es crucial para la relación bilateral, Blinken pasó a ofrecer consejos. “El compromiso de la gente de nuestros dos países para hacer oír su voz, para defender sus derechos, es una de las fortalezas únicas de nuestras democracias”, dijo. “Otro es el reconocimiento de que generar consenso para nuevas propuestas es la forma más efectiva de garantizar que se adopten y perduren”.

Dicho de manera menos diplomática, eso equivalía a un llamado a Netanyahu para que no tratara de aprobar el paquete de reforma en el parlamento en cuestión de semanas, ignorando y aplastando a la oposición de los partidos que no forman parte de la coalición, gran parte del público, economistas, banqueros, académicos, artistas, etc., como la coalición ha dejado claro que pretende hacer. En cambio, el secretario estaba alentando al primer ministro a involucrarse en el tipo de discusión cuidadosa y paciente que se requiere manifiestamente si se está haciendo un esfuerzo genuino para ajustar el delicado equilibrio de poder entre los poderes ejecutivo y judicial del gobierno.

Concluyendo este pasaje de orientación no solicitada, Blinken se cuidó de presentarlo no como una crítica dura, sino como el tipo de aporte constructivo que los aliados afectuosos a veces necesitan brindar cuando uno de ellos está en peligro de desviarse del camino de la política nacional e internacional. interés bilateral.

“Nuestras democracias compañeras también pueden fortalecernos”, enfatizó Blinken. “Eso es lo que Estados Unidos e Israel han hecho el uno por el otro durante muchas décadas: cumplir con los estándares mutuos que hemos establecido y hablar con franqueza y respeto, como lo hacen los amigos, cuando estamos de acuerdo y cuando no”.

Blinken concluyó asegurando al mundo que miraba, a pesar de todo lo que acababa de decir, que confiaba en que su anfitrión no llevaría a Israel por el camino de la ruina democrática: “La discusión que el primer ministro y yo tuvimos hoy no fue una excepción. Esa conversación continuará, incluso con otros miembros del gobierno y la sociedad civil de Israel, como parte de un proceso perpetuo para defender y reforzar los pilares de nuestra democracia, con la que ambos estamos comprometidos”.

(En sus propios comentarios, antes de los de Blinken, Netanyahu había emanado una tranquilidad que sus críticos internos desconfían profundamente: “Compartimos valores comunes”, le dijo al secretario. “Dos democracias fuertes que seguirán siendo, les aseguro, dos democracias fuertes”).

Esta no era una directiva, entonces, del amigo de la superpotencia de Israel, ni una condición contundente para el mantenimiento de la alianza, pero ciertamente fue un recordatorio puntual de que la íntima asociación bilateral siempre ha estado “arraigada” en la suposición de que Israel era, es y será un socio democrático de confianza para los Estados Unidos.

No se dijo la conclusión imperdible: si Israel ya no va a ser una nación democrática vibrante, con el mencionado “respeto por los derechos humanos, la administración equitativa de justicia para todos, la igualdad de derechos de los grupos minoritarios, el estado de derecho, la libertad de prensa”. , una sociedad civil robusta”, simplemente no tendrá la misma asociación con su aliado más esencial.

