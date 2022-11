“Sería muy preocupante que en Irán se produjera una caída del Régimen descontrolado como sucedió en Siria”

En el escenario en el que avanzan los Acuerdos de Abraham con Israel, en el que otros países se van incorporando, y algunos otros que tal vez esté en sus planes hacerlo, nos encontramos con Azerbaiyán, país que está planteando abrir una embajada en Israel.

A fin de conocer sobre esta República, situada en la región del Cáucaso, y sobre este posible e importante paso diplomático, dialogamos con Marta González, analista internacional.

González habló de la realidad paralela que vive Israel: Por un lado, la amenaza del terrorismo, (hoy miércoles 23, dos atentados en Jerusalem), y por otro lado, lo que se está viendo desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico, sobre cómo Israel estrecha lazos con países, alianzas, cada vez más impensables.

En el caso de Azerbaiyán, el primer país del arco chiita, señaló que “es una muy bienvenida noticia de que se abra una embajada en Tel Aviv”, que es un primer paso y una llamada de atención al mundo chiita, que mira con gran interés el modo en que Israel estrecha vínculos con las monarquías sunitas, lo que está abriendo una nueva posibilidad, un nuevo paradigma en Medio Oriente.

Este nuevo arco chiita ve con expectativa lo que está ocurriendo con el mundo sunita con Israel, pero también con preocupación por el avance de Irán en toda la región, como por ejemplo, en Irak, en Armenia, por cierto un punto de tensión con Azerbaiyán y un punto de aproximación de Israel con Azerbaiyán, pensando en la neutralización del enemigo común, que es Irán, en esa zona del Asia Central, geopolíticamente imprescindible para la seguridad de Israel y para la seguridad de toda la zona energética que va desde el mar Negro al mar Caspio.

Respecto de Irán y el estado de convulsión que se vive allí, en donde se producen represiones, muertes, manifestaciones en contra del régimen, la analista indicó que, en el país persa, hay una necesidad de cambio que se ha visto reflejada, no solamente por las manifestaciones de la población, sino que esas reivindicaciones políticas y sociales que no están siendo atendidas por el Régimen, están recrudeciendo hasta el punto de pedir directamente, la caída del Régimen.

De acuerdo a su mirada, Gonzáles declara que estamos en un punto de inflexión, puesto que se está viendo que las manifestaciones no van a cesar, a pesar de la violenta represión, y por otro lado, que el Régimen está cercándose, buscando un enemigo exterior, algo normal en todas las dictaduras y regímenes cuando se ven acosados. La analista considera que se debe tener mucha cautela, porque la oposición no está muy cohesionada, y por ello, corre el riesgo de ser absorbida por movimientos integristas, tal vez sunitas, que son una minoría en Irán, que está descontenta, y que podría protagonizar levantamientos no deseados, y cooptar de alguna manera, una revolución, que en principio de carácter social, político de cambio, pero que no una revolución como la que ocurriera en Siria. “Sería muy preocupante que en Irán se produjera una caída del Régimen descontrolado como sucedió en Siria”, subrayó.

Sin embargo, no veo que esto ocurra por ahora, el gobierno de Irán aún tiene maniobras para continuar reprimiendo a la población, pero que si se lograra, desde el exterior, llegar a un acuerdo con los elementos más moderados del Régimen, y que capitaneen de alguna manera el cambio hacia una transición pacífica, en Irán, en los próximos años, podríamos ver un cambio de paradigma, como se aprecia en otros países de la región, como en el Golfo Pérsico, incluso en Qatar, y que podrán dar frutos en los próximos años.

En Europa se ve a Irán, indudablemente, como un actor muy importante, por el tema de la explotación de gas y de petróleo, que controla el estrecho de Ormuz, alianzas económicas que no conviene romper. Tampoco se debe olvidar que la relación de Irán con Rusia, es una relación que va más allá de la simple relación política de dos adversarios de Occidente, o de dos países que tienen una percepción de las relaciones alternativas o revisionistas. Está la relación con respecto a Ucrania y el papel que puede jugar Israel allí, del que se ha hablado sobre el posible aporte de misiles de gran alcance a Ucrania. y con respecto a que Irán estaría dotando de material ofensivo a Rusia, Gonzales no lo ve así, porque la posición de Israel es muy pragmática y que debe serlo, especialmente, porque tiene minorías judías, tanto en Rusia como en Ucrania y en algunas zonas del Caúcaso.

La buena noticia, en todo este juego de la geopolítica internacional, es la de la posibilidad de la apertura de la embajada de Azerbaiyán en Israel.

