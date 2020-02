Como se preparan los jovenes con Asperger para el ejercito israelí

En el día mundial de la lucha contra la enfermedad del Asperger, Radio Jai quiso saber como el ejército de defensa de Israel trata con las personas que sufren este mal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce al síndrome de Asperger como un “Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) de carácter crónico y severo que se caracteriza por desviaciones o anormalidades en las capacidades de relación y comportamiento social”.

Mariana Capeletti es comandante de un grupo de 40 soldados en las Fuerzas de Defensa de Israel, sus subalternos se encargan de preparar a los jóvenes que se encuentran próximos a cumplir su período de servicio militar.

Capeletti describe cómo son tratados los jóvenes con Asperger al llegar a la edad de ingreso al servicio militar obligatorio: “Los chicos que tienen Asperger, dependiendo del nivel que tengan, si tienen que enrolarse o no. Los chicos que tienen un Asperger en un nivel muy elevado no se van a enrolar, van a tener un permiso para no hacer el ejercito e inclusive va a haber algunos que no van a poder enrolarse incluso aunque ellos quieran”.

Aquellos jóvenes que reciben el permiso para servir a las FDI: “pueden voluntarizarse y así hacer un servicio. Se los acompaña mucho, hay distintos ‘planes’. Hay algunos que vuelven a sus casas todos los días, hay algunos que viven en grupos de varios chicos, que se apoyan mutuamente, y con el acompañamiento de madrijim sirven en todo tipo de trabajo excepto combatientes. Se considera que pueden dar mucho trabajo de inteligencia, todo tipo de trabajo”.

La comandante Capeletti además explicó la funcionalidad de estos jóvenes en las Fuerzas de Defensa de Israel.

El Asperger es un trastorno del espectro autista, uno de un grupo distintivo de afecciones neurológicas caracterizadas por un mayor o menor impedimento en las habilidades del lenguaje y la comunicación, al igual que patrones repetitivos o restringidos de pensamiento y comportamiento. Otros trastornos incluyen el autismo clásico, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo de la niñez, y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado

