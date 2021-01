Covid en Noruega: “Diversos cursos no van a clases porque algún pariente de los alumnos ha tenido covid”

Noruega relajará algunas restricciones del coronavirus, después de que las medidas adicionales introducidas durante las últimas dos semanas, parecen haber tenido el efecto deseado, según dijo el lunes la primera ministra Erna Solberg. El país ha tenido una de las tasas de infección más baja de Europa, imponiendo restricciones más estrictas antes que muchos otros.

Eirin Kallestad, residente Noruega, esclareció la situación del país con respecto al Coronavirus.

“Los primeros casos se empezaron a notar a inicios de marzo, pero todavía se especula con que hubieran llegado un poco antes de Italia y Austria, porque en febrero en Noruega hay una semana de vacaciones de la escuela y mucha gente aprovecha esa excusa para ir a esquiar a algún lado, muchos de ellos van a estos países. Como se sabe muy bien, en ese momento había bastantes casos de covid”.

Explicó la postura que tomó el gobierno contra el covid-19 que se comenzaba a esparcir por todo el mundo: “A partir del 13 de marzo cerraron las escuelas, restaurantes y locales por seis semanas, mandaron a todos los que podían a trabajar desde casa, pidieron que no se utilizara el transporte público y se cerró la venta de alcohol”.Y contó que, luego de esas semanas, comenzó la reapertura del país, que se empezó primero con el nivel secundario el 20 de abril, y que luego, la primaria y los jardines de infantes abrieron el 27 de abril, obviamente con los protocolos correspondientes. De momento, no volvieron a cerrar, pero en algunos colegios “diversos cursos no van a clases porque algún pariente de los alumnos ha tenido covid”,. Sin embargo, aclaró que en líneas generales siguen abiertas las clases.

Kallestad comentó cómo fue evolucionando la cantidad de contagios desde que el virus llegó a su país y sobre la ocupación de camas de terapia intensiva: “Por suerte no se alcanzaron a ocupar mucho y yo creo que eso fue un poco debido a ese cierre que se hizo al inicio, en el que se pedía que la gente se quedara en casa. En verano, que fue en junio o julio, bajó bastante el número de contagiados; pero, a pesar de que se recomendaba no viajar al exterior, mucha gente no siguió las directivas del gobierno, y eso trajo un ascenso en los contagios a partir de agosto”.

