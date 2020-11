“El aborto a demanda, es decir, por interés o deseo está absolutamente prohibido en el judaísmo”

Alberto Fernández anunciará esta tarde el envío del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo al Congreso Nacional. Fishel Szlajen, rabino y doctor en filosofía, explicó cuál es la postura del judaísmo al respecto.

Szlajen señaló que “el aborto a demanda, es decir, aborto por interés, demanda o deseo de la mujer que quedó embarazada, su pareja o ambos, está total y absolutamente prohibido en el judaísmo” y subrayó que “lo interesante es que el judaísmo supera las preguntas primitivas y fuera de lugar que hoy se dan para dirimir la legalización del aborto”.

“El proyecto pretende legalizar el aborto, no despenalizarlo. Cuando se legaliza, significa que el estado garantiza la comisión de ese hecho”, argumentó el rabino y doctor en filosofía y enfatizó: “Son dos cuestiones muy distintas despenalizar y legalizar”.

Szlajen manifestó que “el proyecto que se discutirá en Argentina se basa en tres fundamentos: que el feto no es persona, el derecho al propio cuerpo y la ideología del despojo” y destacó que “el judaísmo hace 2500 años dirimió este problema y justamente para el judaísmo, el feto no es persona. Pero el hecho de que no sea persona, no disminuye su carácter ontológico de ser humano, y es por eso que el versículo dice que está prohibido derramar la sangre de un ser humano en otro ser humano”.

“El proyecto de legalización del aborto que discutirá el Congreso argentino no es muy distinto al que se discutió en 2018, es bastante parecido”, concluyó el rabino y doctor en filosofía.

SP/RJ

