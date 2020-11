“Los científicos que saben del tema dicen que no va a estar para enero”

Radio Jai se comunicó con el periodista Itzik Horn, quien desde Israel dio detalles acerca de los misiles de Gaza que apuntaban al centro del país y además contó como están allí con el tema Covid y la llegada de una posible vacuna en los próximos meses.

“La semana pasada se cumplió un año de que el ejército de Israel eliminó a uno de los principales comandantes de la Yihad Islámica. Y aprovechando una noche de tormenta y pensando que quizá Israel no iba a reaccionar, dispararon”, explicó. Y agregó: “La represalia no se hizo esperar e Israel atacó objetivos de Hamás”. La situación finalmente se diluyó, y el Hamás dio una explicación “media tonta” ya que afirmaron que se “disparó por error”, entonces se dio vuelta la página.

Por otra parte, Horn dio un dato muy curioso. “El viernes, previo a los disparos, un grupo de ciudadanos de todas las edades se acercaron al alambrado de la frontera y soltaron palomas con mensajes de paz, diciendo que ellos no tienen nada contra Israel y que esperan que las relaciones se mejoren”, detalló. Y aclaró: “Es decir que, dentro de la Franja de Gaza, la gente se está dando cuenta que este tipo de posiciones del Hamás o de la Yihad no trae buenas perspectivas”.

En Israel el tema Covid-19 no es nada menor ya que hasta el día de hoy cuentan con 325 mil casos positivos y 2.375 fallecidos. Sin embargo, lentamente el gobierno de Benjamín Netanyahu tomó la decisión de realizar una apertura gradual en distintos sectores. Horn señaló: “Hoy abrieron los centros comerciales abiertos y se han producido amontonamientos, pero las escuelas todavía no han vuelto a la normalidad. Recién la semana que viene se incorporarán a las clases presenciales quinto y sexto grado y probablemente los dos últimos años de la escuela secundaria”. Además, advirtió: “Todo el mundo habla de que, si seguimos con estos números, no va a quedar más remedio que ir a un cierre nuevamente de todo el país para Janucá”.

A pocos días de la festividad, que seguramente congregue a mucha gente, desde el gobierno temen que la situación se les vaya de las manos. “También se está hablando si se va a hacer toque de queda a la noche o no, aunque en principio va a haber en las ciudades rojas y probablemente en las anaranjadas”, informó el periodista.

Sin embargo, un dato alentador es que la vacuna del laboratorio Moderna ha generado expectativa en el Estado de Israel, pero el país tiene otras en la agenda para poder garantizarse un determinado stock para cuando estén aprobadas.

“Con la vacuna Pfizer, la habíamos conseguido y nos la iban a entregar, pero después resultó que es una firma de intenciones y que, si llegan a entregarla, Israel está en el puesto 35 o 36”, estableció Horn. Y completó: “Con Moderna también se va a conseguir la vacuna. Hoy Inglaterra y el Consejo Europeo firmaron con el laboratorio para la entrega”. De todas maneras, dijo que “ahora se está discutiendo si va a ser obligatoria o no y a quién se va a vacunar primero a partir de enero”.

Y, por último, concluyó: “Sin embargo, los científicos que saben del tema dicen que no va a estar para enero”.

Por GS/RJ

