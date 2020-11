Aparecieron pintadas antisemitas en una sinagoga de Ucrania

El día Lunes 16 de noviembre, aparecieron cruces esvásticas y una cruz celta en la pared de un edificio que era anteriormente una sinagoga en la ciudad ucraniana de Uzhgorod. Las autoridades ucranianas no reaccionaron frente al hecho, del que aún se desconocen los autores.

Abraham Leibovich, el líder de la comunidad judía de la ciudad de Mukachevo, cercana a uzhgorod, fue el primero en informar de los acontecimientos a la Comunidad Judía Unida de Ucrania. Leibovich tomó fotografías del lugar con la cámara de su teléfono.

Abraham Leibovich relató que cuando arribó al mercado de Uzhgorod, vio los símbolos en la pared del edificio que solía ser una sinagoga. En el centro de la ciudad, casualmente el sitio más concurrido de la misma, divisó la fachada del edificio, y vió las cruces esvásticas y la cruz celta hechas con pintura en aerosol negra.

Cabe destacar que hoy en día, se utiliza a la cruz celta como un símbolo aquellos seguidores de ideologías de ultraderecha. Particularmente, la cruz celta es utilizada por la organización que se identifica como nacionalsocialista NS-Skinheads, cuyas actividades se relacionan con los extremistas. Esta organización no propone únicamente una ideología antisemita, sino que se manifiestan también en contra de negros, romaníes e inmigrantes, entre otros.

Sin embargo, en Ucrania han ocurrido eventos similares en el pasado. En el antiguo campo de concentración de Bogdanova, se pintaron esvásticas en el monumento de mármol de conmemoración a los 54.000 fallecidos ahí durante el holocausto. El antisemitismo se encuentra latente dentro de la sociedad ucraniana, y las autoridades no imponen medidad al respecto.

BS/RJ

