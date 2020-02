Linda Sarsour usa táctica nazi para deshumanizar a los israelíes

La activista Linda Sarsour, utilizó una táctica clásica nazi empleada contra los judíos cuando instó a sus seguidores a no caer en la trampa de “humanizar” a los israelíes. La deshumanización fue una táctica nazi clásica utilizada contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Sarsour hizo los comentarios al respaldar las diferentes estrategias antiisraelíes empleadas por los activistas. Pero dijo que el resultado final era: “Si están del lado del opresor, o están defendiendo al opresor o si en realidad están tratando de humanizar al opresor, entonces eso es un problema, hermanos y hermanas, y debemos poder decir que esa no es la posición del Comunidad musulmana estadounidense”.

La deshumanización fue una táctica nazi clásica utilizada durante la Segunda Guerra Mundial para volver al pueblo alemán contra los judíos, a los que se refería como ratas y alimañas.

Los psicólogos advierten que el primer paso en el asesinato en masa es deshumanizar a la víctima. En una charla titulada “Less Than Human: The Psychology of Cruelty”, David Livingstone Smith, cofundador y director del Instituto de Ciencia Cognitiva y Psicología Evolutiva de la Universidad de Nueva Inglaterra, señala: “Para los nazis, los judíos eran untermenschen, subhumanos, y como tales estaban excluidos del sistema de derechos y obligaciones morales que unen a la humanidad. Está mal matar a una persona, pero está permitido exterminar a una rata”.

Los comentarios de Sarsour llegaron justo antes de que Naciones Unidas publicara una lista negra de empresas israelíes que operan en áreas judías ubicadas más allá de las líneas de 1967 en el este de Jerusalem, Judea y Samaria y los Altos del Golán.

Como señaló The Jerusalem Post, “Israel es el único país contra el cual se ha compilado dicha lista de empresas sospechosas de violar el derecho internacional”.

Hay cerca de 100 disputas de tierras en todo el mundo que no han sido objeto de una lista negra similar, lo que significa que la acción de la ONU se enmarca en la definición clásica de antisemitismo, es decir, tratar a los judíos o a Israel con estándares diferentes que otras personas o países del mundo. Esta es la razón principal por la cual los Estados Unidos, así como muchos otros países, han considerado el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanción (BDS) contra Israel básicamente antisemita. Sarsour es una gran defensora del movimiento BDS.

Después de una investigación legal de un año por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en noviembre de 2019, el Secretario de Estado Mike Pompeo anunció: “El establecimiento de asentamientos civiles israelíes en Cisjordania no es, per se, incompatible con el derecho internacional”.

Traducido por Alicia Weiss para Radio Jai