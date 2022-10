“No tengo ninguna duda hoy y antes que las personas sospechadas tienen que ver con la actividad terrorista” Marta Nercellas 

Nuevamente la impunidad se ha impuesto en la república Argentina en una causa que involucra al terrorismo iraní y su operatoria en el país y la región. Los últimos 5 tripulantes que se encontraban retenidos en la Argentina han dejado el país a la madrugada cuando el juez les dictó la falta de méritos para seguir impedidos de abandonar el territorio trasandino.

Radio Jai se comunicó con la Dra. Marta Nercellas, la abogada patrocinante de DAIA para conocer sus impresiones sobre la resolución judicial y lo obrado en la investigación.

“El día que la cámara federal de La Plata resolvió que en 10 días el juez debía resolver la situación procesal de todos los imputados había extendió el certificado de defunción de la causa, porque obviamente ni siquiera en un hurto se le pone un plazo de 10 días. La cámara exige un plazo que no está en la ley, es un plazo ilegal”, señala la letrada.

Debo reconocer que tanto el juez como la fiscal intentaron recolectar toda la prueba que se podía en el plazo al que se los intimó. Hay cerca de 150 pruebas que se lograron y hay muchas que se solicitaron y no vinieron las respuestas y lo cierto es que “de las respuestas que si tuvimos las respuestas nos llevaron no solo a que no disminuyeran las sospechas, sino que aumentaron”.

“Cuando pedimos las indagatorias entendimos que no solo la carga no disminuía, sino que iba aumentando. Cuando fueron a declarar no contestaron absolutamente ninguna de las muchas preguntas que teníamos, se limitaron a poner adjetivos, nosotros mentíamos, nosotros inventamos una causa, nos manejamos por presiones mediáticas o políticas, pero no contestaban lo que les preguntaban. Por qué razones hicieron las cosas que hicieron, por qué razones abrieron cuentas en el extranjero que no se entienden y como y de donde salieron esos dineros, de donde salen los miles de dólares que sirvieron para pagar la estadía de ellos, que parecen salir de la nada. Aparece un señor venezolano que todos los días pagaba la cuenta de 20 personas que se manejaban con total libertad y gastaban lo que les parecía y esos miles de dólares no sabemos de dónde aparecían y seguro deben haber habido muchos miles más para las actividades que nosotros sospechamos. No tengo ninguna duda hoy y antes que las personas sospechadas tienen que ver con la actividad terrorista”.

Nercellas comenta que “estamos apelando sin mucha fe para que la misma cámara le diga al juez que te ordenamos resolver, pero no dictar la falta de méritos”. Es verdad que el juez en la misma sentencia de falta de méritos ordenó una enorme cantidad de medidas. Nos quiso decir que la causa no termina. Nosotros tenemos que seguir investigando, pero lo cierto es que ni Irán ni Venezuela tienen la posibilidad de extraditarnos a sus ciudadanos y de esta manera, aunque encontremos al propio Ghasemi armando la bomba y diciendo la voy a poner en tal lado no vamos a poder traer para que esté a derecho.

Consultada si se elevó la causa a un ámbito internacional señalo: No se hizo ninguna gestión internacional porque era inoportuna, porque primero hay que tramitar el expediente en el país como corresponde, sino que nosotros desde la institución que yo represento (la DAIA) buscamos saber la verdad de lo que pasó, lo que buscamos saber a qué vinieron, no me pueden contar que Ghasemi un señor que es el CEO de las compañías que están imputadas internacionalmente de transportar armas y de personas para actividades terroristas vino acá a instruir a unos pobres tripulantes venezolanos que no sabían cómo conducir este avión. No me pueden decir que este Señor que tiene en su celular las fotos que tiene en sus redes sociales……Nos están tomando el pelo, a mí lo que más enojo me da es que nosotros tenemos que tomar por cierto explicaciones que ni siquiera un niño de 6 años podría creer y encima nos agreden diciendo que nosotros somos fantasiosos, que armamos una causa sin ningún tipo de elementos. Realmente creo que no pudimos porque tampoco tuvimos la colaboración internacional, Estados Unidos y el FBI estuvieron acá pero no venían a aportar elementos de las muchas preguntas que les hacíamos y lamentablemente Argentina está como en los 90 (el momento de los 2 atentados terroristas), sin leyes, sin investigadores, sin medios de investigación, sin nada que nos pueda servir para prevenir, investigar y sancionar.

Respecto a la voluntad de investigar Nercellas señala que no solo no la hubo, sino que las figuras más importantes del gobierno salieron a justificar a los tripulantes antes que ellos se justificaran, los primeros que justificaron la inocencia de sus actividades fueron los funcionarios gubernamentales, entonces la voluntad ni siquiera la pensamos como posible.

La sensación de frustración y no es la primera que uno siente señala Nacellas de alguna manera tiene una compensación cuando estos tripulantes han quedado develados a nivel internacional y no les va a resultar fácil continuar con su actividad de espionaje en ningún otro lado porque obviamente todas las agencias tuvieron que tomar conocimiento de estos personajes y saber qué es lo que estaban haciendo aunque fuera con signos de interrogación y no les va resultar fácil flanquear fronteras y este avión no va a actuar en actividades terroristas nunca más.

Al reconocerle a Nercellas su tarea profesional y coraje para involucrarse de manera desinteresada en causas tan delicadas que involucran al terrorismo internacional la letrada señaló: “lo mío es puro egoísmo, yo creo que intervenir en estas causas tiene que ver con la seguridad de todos, con la mía, la de mi hijo y de mi familia, no es un acto generoso porque si no que creo que todos nos tenemos que cuidar y es la única forma que yo conozco de cuidar a la gente que quiero”.

Escuche a la Dra. Marta Nercellas

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai