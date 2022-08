Avión venezolano-iraní: detalles del informe del juez sobre la foto que mostraría al piloto como miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán

Gholamreza Ghasemi, el piloto iraní del avión del avión Emtrasur -la filial de carga de Conviasa- que está retenido en el aeropuerto de Ezeiza, Argentina, es el principal sospechoso entre la tripulación por sus presuntos vínculos con la organización terrorista Guardia Revolucionaria de Irán.

El juez Federico Villena dio por certera que la imagen encontrada en el celular de Gholamreza Ghasemi es del piloto del Boeing cuando era joven y decidió que Ghasemi continúe con la prohibición de salida del país y seguirá siendo investigado. En la foto, se lo ve al piloto como soldado con el uniforme de la GuardiaRevolucionaria de Irán portando un fusil de combate FAL.

En comunicación con Radio Jai, la abogada de la DAIA, Marta Nercellas, confirma que esa es la foto que más “complica” a Ghasemi porque se lo ve con el uniforme de la milicia iraní que apoyan a Hezbollah, el grupo terrorista acusado de perpetrar los atentados terroristas en Argentina.

La Dr. Marta Nercellas, comentó la cuestión en torno al pedido de la defensa de los tripulantes del avión, requiriendo la habilitación de su salida del país.

Explicó que “la exigencia no fue solamente a nivel diplomático, sino que también hubo una presentación judicial en la que el letrado defensor de los venezolanos y de los iraníes, pidió que se levante la restricción a salir del país”. Añadió que el representante legal de la tripulación también “solicitó la restitución del avión, lo cual no tiene ninguna legitimidad, ya que no representa a la empresa sino a sus tripulantes”.

Desde la DAIA “dijimos que no a las tres cosas, ni los tripulantes venezolanos, ni los iraníes, ni el avión”, resaltó Nercellas. Argumentó aquella decisión alegando que “los convenios internacionales que ha firmado Argentina ligados a la investigación del tema terroristas y de lavado de dinero, nos obligan a investigar de forma integral cuando hay indicio que indican que pudo haber habido al menos financiamiento de terrorismo”. Asimismo, remarcó que en el caso de que los iraníes volviesen a su país, sería muy dificultoso sino imposible conseguir su extradición, como ya es sabido por la experiencia del proceso judicial por los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel: “No entregaron a las a las personas que son requeridas por la justicia y que tienen incluso orden de detención internacional”.

Además, el contenido de temas militares de Medio Oriente del celular de Ghasemi no coincide con el de un piloto dedicado a los negocios y vuelos comerciales comunes.

En el fallo, en que el juez dejó salir del país a 12 de las 19 tripulantes del avión retenido en Ezeiza desde hace casi dos meses, se dice que al confrontar una foto de Ghasemi de la actualidad y esa del joven soldado “los rostros analizados presentan algunas características morfológicas concordantes, como ser forma de los labios, abertura palpebral, forma de las cejas, despeje de la frente”.

Sin embargo, “ las mismas no resultan suficientes para arribar a una conclusión categórica que permita dar correspondencia concluyente a los individuos analizados”, aclararon los peritos.

Estas imágenes “no responden a la condición de coetaneidad que deben reunir, exista una correspondencia temporal lo más próxima posible entre las tomas fotográficas” de la juventud y la actualidad. Esto es porque “los rasgos individualizantes se modifican conforme al paso del tiempo y que las personas no envejecen de la misma manera ni a la misma velocidad”, explicaron.

Con los años se produce “una variación de las regiones del rostro ya sea por cambios dentarios, sobrepeso o perdida de mismo, calvicie, pliegues de expresiones y hasta el cambio de un peinado modifican el rostro”, agregaron en el peritaje.

Otros indicios se sumaron al peritaje fotográfico. En el fallo se cita una resolución administrativa iraní que informa que varios veteranos de guerra “entre ellos Hamid Pahlavani, Gholamreza Ghasemi, y Behzad Sedaghat Nia, luego de realizar misiones (en el exterior) se les concedió el puesto de Sargento y Coronel”.

Estas mismas personas, luego de la jubilación, “serían contratadas con un sueldo mínimo entre 30 y 50 millones de Tumán en la empresa Mahan y serían pilotos de aviones no militares y civiles y el traslado de armamentos lo seguían haciendo entre los pasajeros comunes con destino al Líbano, Siria y Yemen”, agregó el juez citando un informe del FBI.

Villena recordó que “de todas las agencias y organismos estatales requeridos, las autoridades del FBI informaron que Gholamreza Ghasemi es CEO, miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air y, también, piloto”.

En un comunicado de la Embajada en Argentina, el Estado de Israel dijo estar particularmente preocupado por la actividad de las compañías aéreas iraníes Mahan Air y Qeshm Fars Air en América Latina, empresas que se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Quds, las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas.

El informe confirma esta lo dicho por la embajada, la firma Qeshm Fars Air fue sancionada por el departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2019 “debido a su participación directa en la actividad terrorista, afirmando, además, que dicha empresa proporciona asistencia a las Fuerzas Quds.

La empresa de aviación Mahan Air -la anterior dueña del Boeing 747- fue sancionada en octubre de 2011 por la Oficina de Activos en el Extranjero (OFAC) de los Estados Unidos por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para la fuerza Quds (según la traducción) y por transportar armas y personal para Hezbollah”.

El FBI “menciona que una de las modalidades de actuación de estas organizaciones es utilizar vuelos civiles para transportar clandestinamente armas, componentes militares avanzados, entre otros elementos. En nuestro caso, justamente se trató de un vuelo comercial (civil) comandado por el nombrado Ghasemi”.

De los celulares y otros dispositivos electrónicos ya peritados, se destacan “diversas capturas de pantallas, videos e imágenes en las que se pueden observar contextos bélicos, armas, ejércitos, dirigentes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, como así también de las Fuerzas Armadas Quds, Hezbollah, personas a quienes se le habría quitado la vida, fotografías del logo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”.

Continuando con el análisis de imágenes extraídas del celular de Ghasemi, se observan “imágenes de armas militares desplegadas en el suelo, sobre un plástico blanco, y dos personas colgadas por el cuello, aparentemente sin vida; imágenes donde se observan armas nucleares, tanques de guerra y un edificio en llamas”.

También se encontraron “capturas de pantalla de grupos de la plataforma “Whatsapp” en los que el investigado comparte fotografías de personas uniformadas; fotografías del logo del Cuerpo la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y una captura de pantalla en la que se puede observar una lista de las partes componentes de una plataforma de lanzamiento de misiles guiados de fabricación soviética”.

En otras fotos se ve a “Qasem Soleimani, Ex Comandante de las Fuerzas Quds, a Abu Mahdi AlMahandis, Ex líder militar de Kataeb Hezbollah, a Ali Hosein Jamenei, líder supremo de Irán, junto a integrantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”.

Rezai tiene solicitud de captura internacional dictada por la justicia federal argentina a través de las alertas rojas de Interpol y a Hasan Nasrallah, secretario general del Hezbollah. Ambos están en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF).

A su vez en los dispositivos electrónicos, se hallaron “ imágenes de misiles, personas armadas y/o uniformadas, tanques de guerra y la bandera de Israel con una frase en el idioma persa, la cual al ser traducida mediante traductor electrónico rezaría muerte a Israel”.

En otro de los videos “se observa al Ex Comandante de las Fuerzas Quds, Qasem Soleimani, en una animación junto a otras personas”.

A su vez, se obtuvieron otros archivos de video en los que se observan “tanques de guerra desfilando, soldados, combates, movimientos bélicos, bombardeos (sin poder determinarse el lugar donde se desarrollan) y otro en el que se observa al Ex Comandante de las Fuerzas Quds, Qasem Soleimani, dando un discurso, donde se observó una frase en aparente idioma Persa.

El texto dice : “El periódico Eslami Escribió: Si Mohsen Razaei cumple sus promesas de resolver los problemas económicos, la base de Israel desaparecerá naturalmente. Desearía que Israel se atreviera a cometer un error y nos diera una excusa para borrarlo de la faz de la tierra”, se burla el periódico de Rezaei, quien actualmente es viceministro de Economía de Irán.

El juez Villena aclaró que las fuerzas Quds y la Guardia Revolucionaria Irani “no son consideradas organizaciones terroristas en la Argentina”.

Sin embargo, en coincidencia, con la fiscal Cecilia Incardona, el jueza decidió que “corresponde profundizar esta línea de investigación”.

“Esto es, si Ghashemi pudiera estar realizando en la región aquello que se sospecha realizó en Medio Oriente con la aerolínea Qeshm Fars Air. En especial, por la enorme cantidad de vuelos a Damasco que ha realizado el imputado”, destacó el magistrado.

Para la Argentina, “el Estado Sirio no se encuentra incluido en el REPET”, el registro de terrorismo.Pero durante mucho tiempo y hasta su asesinato en el mes de febrero del año 2008, a Imad Mughniyah, jefe de operaciones de Hezbollah, partícipe de los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel, vivió en Siria”.

El juez retuvo a Gashemi, a otros 3 iraníes y 3 venezolanos para investigar el vuelo que hicieron a Ciudad del Este, Paraguay con la hipótesis que los trabajos de Emtrasur “son actividades de pantalla” para eventualmente encubrir actividades de espionaje o terrorismo.

Con información de Clarín

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai