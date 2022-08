La otra cara de la crisis China – Taiwan y “…es la tecnología, estúpido…”

En columnas anteriores abordé la recurrente crisis taiwanesa y como el conflicto ucraniano es seguido por Beijing con suma atención, desde el punto de vista estratégico y táctico, y el comportamiento de la comunidad internacional, pues como le he señalado, la guerra entre Ucrania y Rusia, es un claro ejemplo de un conflicto asimétrico, por lo que puede compararse a situaciones que se podrían dar, en caso que China decidiera utilizar la fuerza para reintegrar a su territorio, a esa “provincia rebelde”, como lo consideran a Taiwán.

Es así, que el 28 de julio ppdo., el presidente chino Xi Jimping mantuvo una conversación telefónica con su par estadounidense Joe Biden, en el marco de una crisis en las relaciones bilaterales que se ha acentuado con el anuncio del posible viaje de la presidente de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi a Taipei, el que si bien no fue confirmado oficialmente, según el Pentágono sería contraproducente.

Recordemos, que ambos líderes no habían mantenido un contacto directo desde marzo pasado, como así también, no olvidemos algunas declaraciones de funcionarios chinos, como el portavoz del Ejército Popular que avisó, “…que no se quedarían de brazos cruzados…”, lo que fue ratificado por la Cancillería china al afirmar, “…que se respondería con firmeza…”.

Y esto, va en tono a lo manifestado por Xi Jimping a Biden, en cuanto que China se opone a la independencia de Taiwán y a toda injerencia externa, y le pidió al presidente de EE.UU. que “acate el principio de una sola China”, y esto, en el marco de unas relaciones entre ambos estados que se han ido deteriorando desde el 2018, cuando el entonces presidente Donald Trump, dio el punta pie inicial a la “guerra comercial” con China, aunque como también señalé en mis columnas, es puja en el ámbito del comercio internacional, sólo es la punta del iceberg, pues la verdadera competencia está en el campo de la tecnología de punta y la inteligencia artificial.

Esto ha quedado en claro con el programa “Hecho en China 2025”, el que comenzó a gestarse allá por el 2015 y que ahora, ha sorprendido al sector tecnológico estadounidense, con la fabricación de un semiconductor, cuyos circuitos son tan delgados, como 10 mil veces más pequeño que el cabello humano, algo no alcanzado por los fabricantes de EE.UU., ni por los de Taiwán, que no sólo abastecen a Occidente, sino también a la propia China.

Esto ha impactado en Washington, y ha sido tratado por el Congreso, en ambas Cámaras, las que rápidamente han aprobado la ley Ciencia y Chips, por la que se destinarán u$s.280 mil millones para no quedar relegados respecto a este salto tecnológico chino, lo que demuestra que la fabricación de Chips es ahora considerada una cuestión de Seguridad Nacional, tal como en la época de la Guerra Fría lo fueran las pruebas nucleares y el desarrollo misilístico.

Es por esto, que debe extrañar que el ex CEO de Google, Eric Schmidt, sea ahora el Director de la Comisión de Seguridad Nacional sobre Inteligencia Artificial, quién manifestó lo delicado y peligroso que es marchitarse en una tecnología fundamental como la fabricación avanzada de semiconductores, en el que China, esta trabajando a gran velocidad, pero lo cierto es, que mientras se han abierto los grifos de créditos y apoyo gubernamental directo, los chinos avanzan hacia nuevos objetivos.

Por eso, cuando se habla de la crisis taiwanesa, lo primero que aparece es el tema de la reunificación del territorio chino, que se traduce en ese principio, “Una sola China”, una cuestión que tiene sus orígenes en el final de la guerra civil en 1949, con el triunfo de Mao Zedong y la instauración de la República Popular China y la retirada a la isla de Formosa de los nacionalistas de Chiang Kai Chek y aparición de Taiwán, una democracia con régimen presidencialista, con una población de unos 23 millones de habitantes, separada del continente por el Estrecho de Taiwán, cuyo status internacional es un Estado sólo reconocido como tal por 14 países, si bien forma parte de la OMC y del Banco Asiático de Desarrollo, pese a que Beijing presiona al mundo empresarial para que sea considerada como parte de China.

Ahora bien, en sus relaciones con los EE.UU., en un principio reconoció a Taiwán, pero a partir de 1979, revocó tanto sus relaciones diplomáticas como el tratado de Defensa Mutua, y en cambio, estableció relaciones formales con la República Popular China, sin embargo, Washington reafirma su objetivo de asegurar la paz en el Estrecho, aunque durante la presidencia de Donald Trump estrechó los vínculos militares con el gobierno de Taipei.

Mientras tanto, las relaciones entre China y Taiwán se han ido deteriorando aceleradamente desde que en el 2016 asumieran la presidencia la taiwanesa Tsai Ing Wen, quién rechazó el Acuerdo de 1992, que contemplaba la existencia de una sola China, pero desde diferentes visiones sobre lo que esto significaba.

Ahora bien, ¿es posible y probable una invasión china a Taiwán?, si nos guiamos por las palabras del presidente Xi Jimping, “…la reunificación tendrá lugar antes o después…”, o que “…China estaría en condiciones de materializar esa operación en el 2025…”, la respuesta es afirmativa, pues al fin y al cabo, hacerse con la pequeña isla le daría a China un arma económica y tecnológica, que tendría una incidencia importante en el mercado global y el control total de los semiconductores.

En la actualidad, Taiwán es quién domina este sector, controla el 56% del mercado mundial de los chips de alta tecnología, a través de TSMC, Taiwán Semicondutor Manufacturing Company, le sigue la surcoreana Samsung con el 17%, y según la Asociación de la Industria de Semiconductores o SIA, Taiwán desarrolla el 22% de todos los chips, seguido por Corea del Sur con el 21%, luego China con el 16%, detrás Japón con el 15%, EE.UU. el 12% y la U.E. con el 9%.

El progreso porcentual y tecnológico obtenido por China es evidente, pues saltó de apenas el 4% en el 2005 al 16% señalado, sin embargo, aún debe importar el 80% de los chips que consume, por esto, el objetivo de Beijing es lograr el 70% de autoabastecimiento en el 2025 y con vista al 100% para el 2035, esto según la SIA, considera que en el mencionado 2025, el Gigante Asiático alcanzará el 24% de la producción mundial, superando a Taiwán y a Corea del Sur.

De esta manera, si China se hiciese con el control de la industria de Taiwán, sería tal el efecto en el ámbito global, que la convertiría en el dueño y señor de las exportaciones de este material tecnológico clave, tanto para ordenadores, autos y en los campos, militar e inteligencia artificial.

Ahora bien, la cuestión no pasa por la cantidad sino por la calidad, que requiere de chips más pequeños, rápidos y eficientes, que es el salto tecnológico chino que ha sorprendido a los EE.UU., un área donde también hay cuestiones de competencia salarial entre China y Taiwán, en particular, apuntando a la nómina del personal científico y técnico de la empresa taiwanesa TSMC, razón por la cual, el Parlamento de Taipei debate una legislación que sancione hasta con 12 años de prisión y multas de u$s 1 a 3 millones para quienes emigren a trabajar en la industria china, por todo lo reseñado, que en caso de ser exitosa una invasión, China tendría para si las fábricas y los técnicos, y el control global.

Finalizando mi columna de hoy, quizás se pueda entender la legislación recientemente sancionada por el Congreso estadounidense, como también los esfuerzos de la U.E., que ha promulgado su propia legislación para invertir unos €43.000 millones, ambos buscando la independencia de chips, aunque eso llevará tiempo, algo que China parece haberse adelantado y que de hacerse de Taiwán, la ubicará como el principal y mayor productor global de semiconductores, lo que implica para Washington y Bruselas un riesgo estratégico, habida cuenta de la crisis que tuvo efectos negativos, es por todo lo reseñado, que parafraseando al ex presidente Bill Clinton, la frase final es, “…es la tecnología, estúpido…”.

Luis Fuensalida.

