Zawahiri apareció en su balcón. La CIA estaba observando y lista para matarlo

Después de eludir a las agencias de inteligencia estadounidenses durante dos décadas, el líder de Al Qaeda apareció en el balcón de una casa en el centro de Kabul.

Ayman al-Zawahiri, el líder de al-Qaeda de 71 años, subió al balcón del tercer piso de su casa en un barrio exclusivo de Kabul alrededor de las 6:15 am del domingo. Solía ​​aparecer por la mañana, poco después del amanecer. A veces leía. Siempre estaba solo.

Y la CIA estaba mirando.

Después de perseguir al coautor de los ataques del 11 de septiembre de 2001 durante más de dos décadas, el personal de inteligencia de EE. UU. había rastreado a Zawahiri unos meses antes hasta una casa de seguridad en el barrio Shirpur de Kabul, donde altos funcionarios afganos poseen mansiones. Los miembros de la facción talibán Haqqani, que patrullaban la zona, sabían exactamente quién era su nuevo vecino, dijeron funcionarios estadounidenses.

Los analistas de inteligencia monitorearon la casa, creando un “patrón de vida” basado en las idas y venidas de los ocupantes. Prestaron especial atención al hombre que, por lo que sabían, nunca se fue. Los otros, que ahora se cree que son la esposa de Zawahiri, su hija y sus hijos, tomaron medidas para evitar que los siguieran a casa cada vez que se aventuraban a salir. “Oficio terrorista de larga data”, lo llamó un alto funcionario de la administración.

La casa parecía estar ubicada en la sección segura del vecindario, detrás de un gran banco y varios callejones vigilados bordeados de recintos gubernamentales. Estaba a poca distancia del antiguo cuartel general militar de EE. UU. y de la embajada de EE. UU. en el centro de Kabul.

Este verano, después de que el presidente Biden recibiera información sobre la ubicación probable de Zawahiri, ordenó a sus asesores que tomaran todas las medidas posibles para garantizar que, si lanzaban un ataque, solo matarían a Zawahiri, dijeron las autoridades. Cuando llegó el momento, el balcón ofrecía la mejor toma.

Este relato de la búsqueda de Zawahiri se extrae de entrevistas con varios funcionarios estadounidenses, la mayoría de los cuales hablaron bajo condición de anonimato para describir las operaciones y la toma de decisiones que precedieron a la orden de ataque de Biden.

La muerte de Zawahiri, que Biden anunció a la nación en un discurso en la Casa Blanca el lunes por la noche, puede generar solo un valor operativo marginal. Después de tanto tiempo huyendo, era más un testaferro que un autor intelectual . Estaba nominalmente al mando de una organización terrorista que opera como una red de afiliados en África y Medio Oriente.

Pero para Biden, la huelga es una importante victoria política y estratégica. Estados Unidos no solo eliminó a un terrorista destacado y ayudó a lograr un cierre histórico de los ataques del 11 de septiembre, sino que la operación Zawahiri también ofreció una prueba de concepto para los ataques “sobre el horizonte” que Biden ha argumentado durante mucho tiempo que permitirán a los Estados Unidos. Los Estados detienen la amenaza del terrorismo en Afganistán sin tener que estacionar tropas allí.

El ataque con drones fue el primero en Afganistán desde que las fuerzas estadounidenses abandonaron el país hace un año.

Un primer avistamiento

El simple hecho de encontrar a Zawahiri fue una ruptura extraordinaria en una persecución de décadas. A fines de 2001, en medio de un feroz tiroteo con las fuerzas estadounidenses, se escapó en la montañosa región fronteriza del este de Afganistán junto con el fundador de al-Qaeda, Osama bin Laden. El paradero de Zawahiri se convirtió en materia de rumores y especulaciones.

Pero durante varios años, la comunidad de inteligencia de EE. UU. había estado rastreando una red de personas que apoyaban a Zawahiri, quien se hizo cargo de al-Qaeda tras la muerte de bin Laden en 2011 durante una redada estadounidense en Pakistán. Zawahiri pasó sus años de fugitivo evitando ser detectado y enviando misivas en video ideológicas, a menudo pedantes, a sus seguidores .

Después de que las fuerzas estadounidenses abandonaran Kabul en agosto de 2021, Zawahiri aparentemente vio la oportunidad de reunirse con su familia.

A principios de este año, el personal de inteligencia identificó a los miembros de la familia de Zawahiri que vivían en la casa en Kabul. No está claro si Zawahiri se unió a ellos o ya estaba allí. Pero, utilizando lo que el alto funcionario de la administración describió como “múltiples flujos de inteligencia”, los funcionarios comenzaron a enfocarse en un anciano en la casa en un esfuerzo por confirmar su identidad.

Para la CIA, encontrar y matar a Zawahiri era más que un imperativo operativo. Fue venganza. En 2009, siete miembros del personal de la CIA, junto con otras dos personas, murieron cuando un hombre que afirmaba tener información sobre Zawahiri se coló en una base estadounidense en Khost, Afganistán, y detonó una bomba suicida . Fue el ataque más mortífero contra la CIA en más de un cuarto de siglo.

A principios de abril, Jon Finer, el asesor adjunto de seguridad nacional, y Liz Sherwood-Randall, asesora de seguridad nacional de Biden, recibieron información sobre los últimos datos de inteligencia sobre el líder de al-Qaeda. A medida que se desarrollaba la imagen, Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, también recibió información. Poco después, informó al presidente que Estados Unidos podría haber localizado a Zawahiri.

Durante junio y julio, los equipos se reunieron para investigar la inteligencia y descartaron cualquier explicación alternativa razonable sobre quién se escondía en la casa. Los abogados del gobierno confirmaron la base legal de la operación, que es un procedimiento estándar para los ataques con drones. Zawahiri tenía un “papel de liderazgo continuo en al-Qaeda” y había participado y apoyado ataques terroristas, dijo el alto funcionario. Fue considerado un objetivo legal.

Mientras los abogados y analistas trabajaban, los altos funcionarios y sus adjuntos se reunieron varias veces en la Sala de Situación. “Necesitábamos asegurarnos de que nuestra información fuera sólida como una roca y de que desarrolláramos opciones claras para el presidente”, dijo el alto funcionario de la administración.

A principios de julio, el personal de inteligencia estaba casi seguro de que habían identificado positivamente a Zawahiri y habían ideado una forma de matarlo solo a él.

Un plan preciso

El 1 de julio, Biden convocó una reunión en la Sala de Situación con asesores clave y miembros del gabinete para repasar la inteligencia y el plan de huelga. El director de la CIA, William J. Burns, con una máscara protectora, se sentó a la derecha de Biden. En la mesa entre ellos había una pequeña caja de madera, con pestillos de metal a los lados y un asa en la parte superior, que contenía un modelo a escala diminuta de la casa de seguridad de Zawahiri.

El presidente examinó el modelo e hizo preguntas sobre el plan de huelga. También preguntó cómo estaban seguros los funcionarios de haber identificado positivamente a Zawahiri. Guiaron al presidente a través de su análisis.

“Buscó explicaciones sobre la iluminación, el clima, los materiales de construcción y otros factores que podrían influir en el éxito de esta operación y reducir el riesgo de víctimas civiles”, dijo el alto funcionario de la administración. Biden también pidió un análisis sobre las ramificaciones, en la región y más allá, de lanzar un ataque con misiles en el centro de Kabul.

El presidente también tenía en mente a un estadounidense cautivo: Mark Frerichs , un ingeniero civil estadounidense de 60 años y veterano de la Marina que fue secuestrado en Afganistán en enero de 2020. Se cree que es el único rehén estadounidense que queda en el país. han sido capturados por la red Haqqani. Se estaban realizando esfuerzos para traerlo a casa, y Biden quería saber cómo el ataque podría poner en peligro su regreso, así como los esfuerzos para reubicar a los afganos que habían ayudado a las fuerzas estadounidenses cuando estaban desplegadas en el país.

El 25 de julio, Biden convocó una sesión informativa final.

Nuevamente, el presidente presionó para obtener detalles sobre los daños que la huelga podría causar a la casa de seguridad, dijo el alto funcionario. Quería comprender mejor la distribución de las habitaciones detrás de la puerta y las ventanas del tercer piso, donde se encontraba el balcón.

Biden pidió la opinión de cada asesor que participó en la sesión informativa. ¿Debe aprobar la huelga? Todos dijeron que sí.

El fin de Zawahiri

El 31 de julio, el domingo pasado, Zawahiri salió al balcón, solo. A las 6:18 am, un dron de la CIA en el cielo disparó dos misiles Hellfire.

No se sabe si Zawahiri reaccionó. Pero ex funcionarios que han participado en ataques con aviones no tripulados dicen que no es raro, en los últimos segundos antes del impacto, que el objetivo mire hacia arriba cuando escucha un proyectil que se dispara hacia él.

La clave para mantener con vida a la familia de Zawahiri parece haber sido la elección del arma. En el pasado, EE. UU. usó misiles para ataques de precisión que están cargados con solo una pequeña cantidad de explosivos o incluso con ninguno, convirtiendo al Hellfire en una especie de enorme bala veloz que destruirá todo lo que golpee.

Un funcionario estadounidense dijo que creía que se utilizó un Hellfire de munición pequeña con la fuerza explosiva de una granada de mano. Las fotos de la casa segura no muestran el tipo de marcas de quemaduras normalmente asociadas con una gran explosión.

Los analistas de inteligencia examinaron varios flujos de inteligencia, que probablemente incluían vigilancia aérea, y determinaron que solo murió Zawahiri. Su familia permaneció a salvo dentro de la casa y ningún civil resultó herido afuera, dijo el alto funcionario de la administración.

A pocas cuadras del sitio, los residentes y comerciantes hablaron el martes por la mañana sobre haber escuchado una poderosa explosión dos días antes. Algunos dijeron que se habían asustado por el rugido y el temblor del suelo, mientras que otros dijeron que estaban acostumbrados a este tipo de ataques durante años de guerra.

“Todos los niños huyeron del sonido. No habíamos escuchado algo así desde que el antiguo gobierno estuvo a cargo”, dijo Haq Asghar, un oficial del ejército retirado que conversaba afuera de una ferretería. Dijo que el vecindario de Shirpur estaba estrictamente controlado por los talibanes y que cualquiera que ocupara una casa o tienda tenía que proporcionar documentos e información detallados.

“La seguridad es muy buena ahora. Definitivamente no dejan que los extraños se instalen aquí”, dijo.

Después del ataque, los miembros del Talibán Haqqani se abalanzaron e intentaron ocultar la presencia de Zawahiri en la casa de seguridad, restringiendo el acceso allí y al área circundante durante varias horas, dijo el alto funcionario de la administración. Trasladaron a la esposa de Zawahiri, su hija y sus hijos a otro lugar.

La casa que una vez albergó al jefe de al-Qaeda ahora está vacía.

The Whashington Post

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai