Jóvenes restauran tumbas en el cementerio judío de Avellaneda

Tomás Pener, Rosh Haganá (líder) de Betar, comentó a los oyentes de Radio Jai sobre la ayuda aportada al cementerio judío de Avellaneda a través del pintado de paredes y tumbas.

“Fuimos 20-15 jóvenes para trabajar por los que ya no están”, explicó el entrevistado. Destacó que los voluntarios de entre 17 y 25 años, decidieron contribuir a la comunidad “un domingo a la mañana, cuando uno podría estar jugando a la pelota” y llevar a cabo “una acción comunitaria real”, para perpetuar el recuerdo de los fallecidos.

Pener lamentó que al llegar, se encontraron con “un cementerio olvidado”. Detalló que se trata de un cementerio de la comunidad judeo-marroquí, y que sus pequeñas dimensiones facilitan que se relegue su mantenimiento, “las paredes a veces no se pintan, a las tumbas no se les pasa la pintura para que no se olviden los nombres”. Asimismo, remarcó la existencia de una sección con “tumbas rotas, incluso el nombre estaba roto y no legible en algunos casos”. Desarrolló que tales daños se efectuaron “en el 2021, cuando hubieron ciertos actos vandálicos, por los que se tuvo que poner un cerco arriba de la pared” que rodea al cementerio. “Gracias a dios pudimos hacer algo al respecto, hacer que los nombres se puedan volver a leer y puedan descansar en paz”.

El Rosh Haganá de Betar explicó que no se trata de una propuesta sostenida únicamente desde la tnuá que lidera, sino que la misma surgió “dentro de la comunidad ACILBA en conjunto con una agrupación que se llama Jesedim, que se dedica justamente a hacer buenas acciones”.



En vistas al futuro, Tomás Pener declaró: “Nosotros tenemos la idea de continuar. Creemos que el cementerio al que fuimos está en condiciones ahora, tenemos la idea de ir a algún otro cementerio que necesite ayuda, pero no solamente cementerios, tenemos la idea de ir a alguna comunidad, a algún templo abandonado”.

“Sentimos que estamos haciendo algo que sino lo hacemos nosotros no lo hace nadie. Sentimos que estamos haciendo algo por la causa judía, por la causa sionista, que nos estamos movilizando realmente en la práctica, generando acciones comunitarias”, reflexionó Pener. Añadió que tales acciones sirven para “demostrar que los jóvenes no nos perdimos, y no olvidamos de dónde venimos”, evidenciando su disposición para “trabajar para que no se olviden nuestras raíces y podamos vivir como judíos”

Redacción Tomás Polakoff

