El primer ministro sirio que ayudó a crear el Estado de Israel

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del yshuv retomó su lucha contra el Mandato Británico en Israel y apurar el establecimiento de un estado soberano. Pero pronto, David Ben Gurion, su líder, tomó conocimiento de un plan británco de crear una Gran Siria en el Medio Oriente y con ello frustrar las aspiraciones sionistas de establecer un Estado judío y conformarlos con crear una pequeña entidad a definir.

El plan británico consistía en desalojar a Francia de los territorios de Siria y Líbano bajo su mandato, y unirlos a Irak y Transjordania (hoy Jordania), para fortalecer la hegemonía del Reino Unido en la región. Para tal fin, los funcionarios británicos instalados en Palestina recurrieron a un espía, una figura de alto rango en la política siria, un ferviente opositor a la presencia francesa en su país, su nombre Jamil Mardam Bey

En el gobierno sirio de Shukri al-Quwatli, Jamil Mardam desempeñaba cuatro cargos ministeriales: relaciones exteriores, economía, defensa y viceprimer ministro. Los franceses descubrieron que Mardam había sido reclutado por la organización MI6 y por el primer ministro de Irak, Nuri Sa’id, un fervoroso probritánico. Cuando el presidente provisional de Francia, Charles de Gaulle, se enteró de la trama que urdían los británicos estalló de furia y preparó su venganza.

Los representantes del mandato francés se dirigieron a Mardam y lo extorsionaron: o se convertía en un doble agente o enfrentaba los cargos que demostraban sus acciones de espionaje en favor de los británicos. La trama desató una guerra de espionaje anglo francesa en el Medio Oriente.

Según la publicación del diario ‘Haaretz’, Mardam entregó a los franceses información valiosa sobre los planes de los militares y la inteligencia británica en el área. Entre el material entregado constaba la intención británica en declarar a la Haganá como una organización terrorista, y además, los británicos habían reclutado a un agente dentro de la Agencia Judía y ese hombre había transmitido detalles de las discusiones entre sus líderes e incluso enviado copias de las actas de reuniones secretas.

A los franceses les resultaba muy difícil contactar a Mardam sin despertar sospechas. La solución fue reclutar a Eliahu Sasson, un agente de la inteligencia de la Agencia Judía, para la misión de transmitir la información proporcionada por Mardam.

Sasson, oriundo de Siria, no sólo conocía a Mardam, sino que en 1937 ya había mantenido reuniones con él cuando se desempeñaba como primer ministro. El 12 de noviembre de 1945, Mardam se hallaba en el Cairo como embajador de Siria y enviado a la sede de la Liga Árabe, Sasson se encontró con él en esa ciudad. Volvieron a verse el 18 en Jerusalén, cuando Mardam se hallaba en esta ciudad encabezando una delegación de la Liga Árabe para organizar la representación palestina en la Liga. Pocos días después Ben-Gurion se reunió con Sasson.

Esta es una de las pocas ocasiones en las que se puede identificar directamente a Mardam como una fuente de información de Ben-Gurión. Entre los documentos publicados, se encuentra el ‘Diario de Maurice Fischer’, un oficial de inteligencia del cuartel general militar francés en Beirut, que nombra en su diario a Mardam como la persona que reveló a los agentes sionistas en El Cairo el plan secreto anglo-iraquí para establecer la Gran Siria.

En la información transmitida por Mardam, relata la preocupación que el Consejo de la Liga Árabe le hizo llegar a Gran Bretaña sobre la inmigración judía a Palestina, que permitiría a la Haganá desplegar un ejército de aproximadamente 80.000 soldados y, en una posible guerra, la Liga nunca podría igualarlo en preparación y organización, incluso con la ayuda de los ingleses. En consecuencia, los líderes árabes solicitaban que el ejército británico permanezca en Palestina. Era la primera vez que los árabes verbalizaban que el sionismo constituía un peligro no solo para los palestinos sino para todos los estados árabes.

En junio de 1946, en Bloudan, cerca de Damasco, Sasson obtuvo una resolución secreta árabe sobre el peligro de una confrontación militar con el movimiento sionista, y en ese caso los estados árabes tendrían el deber de ayudar a sus hermanos palestinos con dinero, armas y hombres. Luego al regresar a Jerusalén, Sasson entregó el informe.

Mardam resultó ser un espía eficaz, su información fue transmitida a David Ben-Gurion que resultó vital para su estrategia durante el período previo al establecimiento del Estado de Israel. Gracias a la información de Mardam, los líderes sionistas entendieron el juego político de británicos y árabes en el área.

Cuando el 29 de junio de 1946, se llevó a cabo la Operación Sábado Negro, en el que unidades del ejército británico arrestaron a varios líderes del yshuv, confiscaron archivos en la sede de la Agencia Judía en Jerusalén y allanaron un gran número de kibutzim en busca de armas ilegales; gracias a la información filtrada, la Haganá estaba preparada y Ben-Gurion se hallaba en París.

Curiosamente, para entonces, el plan de la Gran Siria había caído en desgracia, el monarca saudí Iben Saud, quien consideraba al plan británico una amenaza a su reino, habló con Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, para que el Reino Unido desista del mismo. El 14 de julio de 1946, el gobierno británico se vio obligado a declarar que no apoyaba el proyecto de la Gran Siria.

Con el establecimiento del Estado de Israel comenzaron tiempos de turbulencias políticas en Egipto, Irak y Siria, y una de las víctimas de estos trastornos fue Jamil Mardam quien, en diciembre de 1948 por una aguda crisis político-económica, tuvo que renunciar como primer ministro sirio. Pasó sus últimos años en El Cairo, donde murió en 1960, sin que nadie, nunca revelara su papel como doble agente.

*Yehuda Krell es profesor de Historia Judía graduado en el Instituto Superior de Ciencias Judaicas, Bs. As., y profesor en Educación Judía con especialización en Historia Judía para niveles Medio y Terciario del Ministerio de Educación de la Argentina. Realizó estudios de posgrado en Israel.

