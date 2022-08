NATAL: El centro que otorga asistencia psicológica a los impactados por la guerra y el terrorismo en Israel

La Dra. Andrea Nira Kaplansky, directora de la línea de primeros auxilios emocionales NATAL, un centro israelí que busca contribuir en el tratamiento de traumas especialmente surgidos por el contacto con el terrorismo y enfrentamientos bélicos, comentó sobre el labor de la organización durante la última escalada de violencia en la Franja de Gaza.

La entrevistada explicó que normalmente el centro cuenta con la colaboración de “cincuenta voluntarios que están desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, pero que en situaciones de emergencia funciona también durante toda la noche”. Evidentemente, los tres días por los que se prolongó la “Operación Amanecer” de las FDI en la Franja de Gaza y en los que más de 1100 cohetes fueron disparados por la Yihad Islámica Palestina contra civiles israelíes, fueron entendidos como de emergencia, por lo que NATAL ofreció sus servicios las 24 horas del día.

Kaplansky detalló que cuando se desarrollan eventos de este tipo la cantidad de llamados mensuales recibidos se disparan, pasando de un promedio de 200 mensuales a hasta 900. Desarrolló que “la mayoría de los casos son de gente que en el momento están pasando por un caso de ataque de pánico o de mucha ansiedad o llama por casos de hijos, hermanos o padres para ver de qué manera se los puede ayudar”. Por otro lado, existe “otro grupo de casos, de gente que ya ha sido anteriormente afectada por traumas, ya sea por ataques terroristas o por haber participado en el ejército durante algún operativo o guerra, y esta gente es la que durante cada uno de estos operativos, aunque no sean dañados directamente reviven una y otra vez el evento que los transformó en post-traumáticos”. Asimismo, también hay “muchos casos de padres que llaman para pedir guías sobre cómo cuidar a los chicos y cómo entrenarlos”, en un contexto en el que se ven obligados a encerrarse durante grandes porciones del día en refugios anti-bombas.

Por otra parte, la entrevistada se refirió al perfil de los voluntarios que reciben las llamadas y proveen de ayuda a quienes se comunican: “de los cincuenta voluntarios, diez han llegado de las profesiones de salud mental. Entre el resto hay médicos, expolicías, gente que manejó bancos, hay de todo”. Explicó que aquello se debe a que “la idea es que el voluntario no sea una persona profesional, para que la persona no sienta que está en terapia”. Aquello no implica que los voluntarios no estén capacitados para el rol que cumplen, dado a que “hacen un curso de seis meses donde reciben toda la información con respectos temas de trauma” que precisan para ejercer su labor. Asimismo, NATAL cuenta con “quince supervisores, que no son voluntarios, sino personas profesionales que le dan a cada voluntario dos supervisiones por mes, cada dos semanas”.

Por último, detalló que el centro también ofrece servicios continuados a quienes solicitan su ayuda: “Los pacientes pueden pedir que un voluntario los llame una vez por semana a una misma hora”, por periodos prolongados de tiempo que a veces incluso se extienden por años.

Quienes deseen acceder a los servicios de NATAL pueden contactarse al +972 1800363363.

Redacción Tomás Polakoff

